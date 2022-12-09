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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №229 (декабрь 2022)

    9 декабря 2022
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    09.12.2022
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    4 минуты на чтение
    #номера

    В этом номере мы отмечаем крупный юбилей — 35 лет серии Final Fantasy, одной из главных jRPG-франшиз в истории. Тема обширная, так что и материал получился крупным — на 12 страниц. Ну а раз уж заговорили про фантазию, то тут грех останавливаться — заодно расскажем о големах, планете Пандора из фильма «Аватар», редких техниках анимации, экранизациях книг Роальда Даля, фэнтезийных шутерах… В общем — куда фантазия заведёт!

    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 3

     

    В номере

    • как легенда о големе менялась под влиянием массовой культуры;  
    • какими были морские рептилии в эпоху мезозоя;
    • почему настольные игры для одиночек становятся всё популярнее;
    • вспоминаем все экранизации произведений Роальда Даля;
    • Final Fantasy: взлёты и падения главной японской ролевой серии.

    А также: рецензии на книги Виктории Шваб, Райнера Векверта, Патрика Несса и других • интервью с художником Светланой Пикуль • беседа с писателем Юрием Некрасовым • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Светлана Пикуль

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Индекс в каталоге 46452.
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    В продаже с 9 декабря.
    Следующий номер выйдет 13 января.

    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 8
    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 7
    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 6
    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 5
    Мир фантастики №229 (декабрь 2022) 4
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериал
    4 Юбилей Final Fantasy
    Самой известной серии японских ролевых игр исполняется 35 лет. Final Fantasy и jRPG для многих стали синонимами: даже взлёт и упадок серии и жанра проходили синхронно. По случаю юбилея мы хотим взглянуть на всю историю Final Fantasy, на самые важные события и на ключевых людей, определивших облик этой серии.

    Врата миров
    16 Бестиарий
    Големы
    История о раввине, создавшем и оживившем глиняного голема, известна, наверное, всякому. Как в любой легенде, в ней таится гораздо большее, чем просто рассказ о событии, — фактически это повод для разговора о том, может ли человек творить жизнь подобно богу, и о том, каково будет его творение. Однако современная культура низводит големов до волшебных роботов…

    24 Миры
    Вселенная «Аватара» и её обитатели
    В декабре 2022 года в прокат выходит сиквел научно-фантастического эпоcа Джеймса Кэмерона «Аватар». В преддверии премьеры «Пути воды» мы решили слетать на Пандору и воскресить в памяти всё, что нам известно об этом мире и источниках его вдохновения

    Книжный ряд
    30 Рецензии на книги
    Виктория Шваб «Галлант» • Райнер Векверт «Гостволкер» • Патрик Несс «Гори» • Владимир Торин, Олег Яковлев «Мистер Вечный Канун» • Антон Карелин «Одиссей Фокс» • и другие книги.

    45 Контакт
    Юрий Некрасов
    К выходу новой книги «Осень призраков» мы поговорили с Юрием Некрасовым о фрик-фэнтези, о продвижении литературы в сети и о том, чем привлекают аудиторию страшные истории.

    Видеодром
    52 Магия кино
    Редкие и исчезающие техники анимации
    От техники игольчатого экрана осталась только детская игрушка. А короткометражки, снятые способом перекладной анимации, и живопись по стеклу изредка появляются лишь на узкопрофильных фестивалях и почти не выходят к массовому зрителю. Какая магия таилась в этих приёмах и справедливо ли их обходят стороной?

    61 Вспомнить всё
    Фантазии Роальда Даля и их экранизации
    Сегодня мы поведаем вам о самых известных сказках Роальда Даля — автора детских историй и взрослых, мудрых гротескных рассказов — и об их экранизациях. Приготовьтесь к незабываемой встрече с Вилли Вонкой, Большим и Добрым Великаном, Бесподобным мистером Фоксом и многими другими!

    Игровой клуб
    70 Ретроспектива
    Большая история фэнтези-шутеров
    От Джона Кармака до Клайва Баркера, от разрушенных миров Heretic до тёмных болот Hunt: Showdown — нас ждёт длинный путь, где по-настоящему можно полагаться только на верный револьвер и разрушительную магию!

    80 Настольные игры
    Как (и зачем) люди играют в настолки сами с собой
    Настольные игры ассоциируются с активным социальным взаимодействием, будь то шумные игротеки или посиделки дома с друзьями и родными. Большинство жанров предполагают либо напряжённое соперничество, либо командную работу с живыми сопартийцами. Однако число тех, кто любит настолки для одного игрока, растёт с каждым годом.

    Машина времени
    86 Космос
    Космические итоги 2022 года
    Казалось бы, общий кризис должен негативно сказаться на развитии мировой космонавтики, однако, вопреки ожиданиям, этот год стал для неё рекордным по числу запусков. Больше того, космические державы и компании продемонстрировали несколько ярких достижений в деле освоения внеземного пространства.

    92 Машина времени
    Морские рептилии мезозоя
    В древних морях жило много различных рептилий. Крокодилы, морские черепахи, игуаны и морские змеи — все они есть и в современном мире. Но в мезозойскую эру существовали и уникальные животные, подобных которым сегодня нет.

    Фан
    96 Художник
    Светлана Пикуль
    Белорусская художница рассказала нам о том, как находить вдохновение в метро, почему важно составлять портфолио только из любимых работ и как рассказывать небольшие, но богатые на детали истории в своих картинах.

    110 Рассказ
    Александра Злотницкая «Концерт для старшей смены»
    В пионерских лагерях всё не то, чем кажется… 

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Мир меняется»
    И Тёмный Властелин должен меняться вместе с ним!  

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    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 2

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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