Мир фантастики №229 (декабрь 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

16

24

Книжный ряд

30

«Галлант» •

«Гостволкер» •

«Гори» •

«Мистер Вечный Канун» •

«Одиссей Фокс» • и другие книги.

45

К выходу новой книги «Осень призраков» мы поговорили с Юрием Некрасовым о фрик-фэнтези, о продвижении литературы в сети и о том, чем привлекают аудиторию страшные истории.

Видеодром

52

От техники игольчатого экрана осталась только детская игрушка. А короткометражки, снятые способом перекладной анимации, и живопись по стеклу изредка появляются лишь на узкопрофильных фестивалях и почти не выходят к массовому зрителю. Какая магия таилась в этих приёмах и справедливо ли их обходят стороной?

61

Сегодня мы поведаем вам о самых известных сказках Роальда Даля — автора детских историй и взрослых, мудрых гротескных рассказов — и об их экранизациях. Приготовьтесь к незабываемой встрече с Вилли Вонкой, Большим и Добрым Великаном, Бесподобным мистером Фоксом и многими другими!

Игровой клуб

70

От Джона Кармака до Клайва Баркера, от разрушенных миров Heretic до тёмных болот Hunt: Showdown — нас ждёт длинный путь, где по-настоящему можно полагаться только на верный револьвер и разрушительную магию!

80

Настольные игры ассоциируются с активным социальным взаимодействием, будь то шумные игротеки или посиделки дома с друзьями и родными. Большинство жанров предполагают либо напряжённое соперничество, либо командную работу с живыми сопартийцами. Однако число тех, кто любит настолки для одного игрока, растёт с каждым годом.

Машина времени

86

Казалось бы, общий кризис должен негативно сказаться на развитии мировой космонавтики, однако, вопреки ожиданиям, этот год стал для неё рекордным по числу запусков. Больше того, космические державы и компании продемонстрировали несколько ярких достижений в деле освоения внеземного пространства.

92

В древних морях жило много различных рептилий. Крокодилы, морские черепахи, игуаны и морские змеи — все они есть и в современном мире. Но в мезозойскую эру существовали и уникальные животные, подобных которым сегодня нет.

Фан

96

110

«Концерт для старшей смены»



В пионерских лагерях всё не то, чем кажется…

112

«Мир меняется»



И Тёмный Властелин должен меняться вместе с ним!

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