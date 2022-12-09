Мир фантастики №229 (декабрь 2022)

В этом номере мы отмечаем крупный юбилей — 35 лет серии Final Fantasy, одной из главных jRPG-франшиз в истории. Тема обширная, так что и материал получился крупным — на 12 страниц. Ну а раз уж заговорили про фантазию, то тут грех останавливаться — заодно расскажем о големах, планете Пандора из фильма «Аватар», редких техниках анимации, экранизациях книг Роальда Даля, фэнтезийных шутерах… В общем — куда фантазия заведёт!
В номере
- как легенда о големе менялась под влиянием массовой культуры;
- какими были морские рептилии в эпоху мезозоя;
- почему настольные игры для одиночек становятся всё популярнее;
- вспоминаем все экранизации произведений Роальда Даля;
- Final Fantasy: взлёты и падения главной японской ролевой серии.
А также: рецензии на книги Виктории Шваб, Райнера Векверта, Патрика Несса и других • интервью с художником Светланой Пикуль • беседа с писателем Юрием Некрасовым • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Светлана Пикуль
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Следующий номер выйдет 13 января.
Самой известной серии японских ролевых игр исполняется 35 лет. Final Fantasy и jRPG для многих стали синонимами: даже взлёт и упадок серии и жанра проходили синхронно. По случаю юбилея мы хотим взглянуть на всю историю Final Fantasy, на самые важные события и на ключевых людей, определивших облик этой серии.
Големы
История о раввине, создавшем и оживившем глиняного голема, известна, наверное, всякому. Как в любой легенде, в ней таится гораздо большее, чем просто рассказ о событии, — фактически это повод для разговора о том, может ли человек творить жизнь подобно богу, и о том, каково будет его творение. Однако современная культура низводит големов до волшебных роботов… 24 Миры
Вселенная «Аватара» и её обитатели
В декабре 2022 года в прокат выходит сиквел научно-фантастического эпоcа Джеймса Кэмерона «Аватар». В преддверии премьеры «Пути воды» мы решили слетать на Пандору и воскресить в памяти всё, что нам известно об этом мире и источниках его вдохновения
Виктория Шваб «Галлант» • Райнер Векверт «Гостволкер» • Патрик Несс «Гори» • Владимир Торин, Олег Яковлев «Мистер Вечный Канун» • Антон Карелин «Одиссей Фокс» • и другие книги. 45 Контакт
Юрий Некрасов
К выходу новой книги «Осень призраков» мы поговорили с Юрием Некрасовым о фрик-фэнтези, о продвижении литературы в сети и о том, чем привлекают аудиторию страшные истории.
Редкие и исчезающие техники анимации
От техники игольчатого экрана осталась только детская игрушка. А короткометражки, снятые способом перекладной анимации, и живопись по стеклу изредка появляются лишь на узкопрофильных фестивалях и почти не выходят к массовому зрителю. Какая магия таилась в этих приёмах и справедливо ли их обходят стороной? 61 Вспомнить всё
Фантазии Роальда Даля и их экранизации
Сегодня мы поведаем вам о самых известных сказках Роальда Даля — автора детских историй и взрослых, мудрых гротескных рассказов — и об их экранизациях. Приготовьтесь к незабываемой встрече с Вилли Вонкой, Большим и Добрым Великаном, Бесподобным мистером Фоксом и многими другими!
Большая история фэнтези-шутеров
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Как (и зачем) люди играют в настолки сами с собой
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Космические итоги 2022 года
Казалось бы, общий кризис должен негативно сказаться на развитии мировой космонавтики, однако, вопреки ожиданиям, этот год стал для неё рекордным по числу запусков. Больше того, космические державы и компании продемонстрировали несколько ярких достижений в деле освоения внеземного пространства. 92 Машина времени
Морские рептилии мезозоя
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Светлана Пикуль
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Александра Злотницкая «Концерт для старшей смены»
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