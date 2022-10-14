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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    14 октября 2022
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    14.10.2022
    7000
    5 минут на чтение
    #номера

    Это номер вышел на редкость нечестивым. Прямо скажем — с ароматом серы. Тут вам и обширный материал об эволюции образа Сатаны в литературе, и большая статья про «сатанинскую панику» в Америке 1980-х, и рассказ о том, как искал свой путь на экраны «Адвокат дьявола». А ещё — экскурс в румынскую мифологию и фантастику, рассказ по мотивам всё того же румынского фольклора от Наталии Осояну и история появления голливудской системы возрастных рейтингов. Читайте с осторожностью!

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 1

    В номере

    • как модификации дают культовым играм вторую жизнь;
    • почему в Америке так много людей поверило в сатанинский заговор;
    • насколько большими бывают наземные телескопы;
    • как киберпанк-настолка Resolvers готовится сломать каноны;
    • почему американская система кинорейтингов такая странная и влиятельная.

    А также: рецензии на книги Тэда Уильямса, Марты Уэллс, Роберта Чарльза Уилсона, Роберта Сальваторе, Эрики Льюис и других • жизнь и творчество Майкла Крайтона • интервью с художником Дарьей Рашевской • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Тихонов А. С. / resolvers.team

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 7
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 6
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 5
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 4
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
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    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 14 октября.
    Следующий номер выйдет 11 ноября.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)
    Спецматериалы
    4 Румынская мифология и фантастика
    Румынские сказки, произведения классических и некоторых современных авторов порой переводились на русский и до распада СССР, и после, но фантастика в этом ряду встречалась и встречается крайне редко. Живущая в Кишинёве писательница и переводчица Наталия Осояну рассказывает о современной румынской фантастике, а также о вдохновивших этот жанр румынских сказках и мифологии.

    Врата миров
    14 История одной легенды
    Satanic panic: как американцы искали сатанизм
    Как получилось, что в 1980-е в США — стране Голливуда, Диснейленда и «Кока-колы» — страх перед Сатаной вдруг начал доминировать в новостях, влиять на политику, отношения, поведение школьников и контент в развлекательной индустрии? Пробуем найти ответы на эти вопросы и оценить влияние satanic panic на современное общество.

    22 Портрет злодея
    Дьявол в мировой литературе
    У дьявола много обличий — не меньше, чем имён. Мы расскажем, как с течением времени менялся облик Сатаны в литературе — но не факт, что вы узнаете его, столкнувшись с ним лицом к лицу.

    Книжный ряд
    30 Рецензии на книги
    Тэд Уильямс «Братья ветра» • Марта Уэллс «Змеиное море» • Эд Макдональд «Вороний закат» • Роберт Сальваторе, Эрика Льюис «Цвет драконов» • Джин Вулф «Тень и коготь» • и другие книги.

    44 Контакт
    Дарья Бобылёва
    О том, как устроены тексты Дарьи Бобылёвой, о смехе и ужасе, о котиках и хейтерах с писательницей беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.

    50 Персона
    Майкл Крайтон
    В середине 1990-х мир сходил с ума по динозаврам. «Парк юрского периода» Стивена Спилберга бил кассовые рекорды, одноимённый роман и его сиквел не выпадали из списков бестселлеров, а книжные полки заполнили многочисленные подражания и спекуляции на тему. Виновником бума стал американский писатель Майкл Крайтон, который с тех пор считается самым видным представителем особого фантастического направления, известного как технотриллер.

    Видеодром
    56 История кино
    Голливудская система возрастных рейтингов
    Откуда взялся PG-13 и другие возрастные рейтинги? Среди виновников его появления были пресвитерианский староста, гремлины и Индиана Джонс — а сама система рейтингов за годы своего существования неоднократно менялась…

    64 Классика
    Как создавался «Адвокат дьявола»
    «Адвокат дьявола» открыл дорогу в большой кинематограф Шарлиз Терон, помог карьере Киану Ривза и подарил нам один из самых запоминающихся экранных перформансов Аль Пачино. В октябре фильм отмечает юбилей в четверть века — грех не рассказать историю его создания.

    Игровой клуб
    70 Ретроспектива
    7 модификаций, которые дают культовым играм вторую жизнь
    Моды — это такая же важная часть видеоигровой индустрии, как и сами игры. Когда разработчики забывают о своих творениях, на помощь приходят фанаты: добавляют новые предметы, карты, персонажей и сюжеты. А ещё иногда моды — это хороший повод вернуться в старую игру, чтобы пройти её заново, получив новые впечатления.

    77 Настольные игры
    Resolvers
    Резолверами называют наёмников, которые могут решить любую проблему в Юнити-Граунд. А проблем в этом городе будущего много: зарвавшиеся мегакорпорации, выходящие из-под контроля технологии, преступники с немыслимыми аугментациями, синтетические двойники людей, энергокризис… В таких условиях вам с товарищами придётся раскрывать запутанные преступления. Resolvers — это новое настольное приключение от российской студии Mist Machine.

    Машина времени
    82 Космос
    Достижения и будущее наземных оптических телескопов
    Развитие телескопии помогло учёным осознать: внешний космос куда разнообразнее и причудливее, чем мы, жители Земли, способны себе представить. Астрономическим открытиям не будет конца, ведь новые инструменты, поступающие на вооружение учёных, каждый раз раздвигают горизонты, за которыми обнаруживается масса нового и интересного.

    87 Вперёд в прошлое
    Нобелевская премия
    Премия, учреждённая Альфредом Нобелем, — одна из самых престижных международных наград, и к ней прилагается внушительный денежный приз. Но кем был этот шведский филантроп, как он заработал своё состояние и почему решил им распорядиться именно таким образом? Как и кому присуждается премия и за что её критикуют — обо всём этом поговорим в нашей статье.

    Фан
    92 Художник
    Дарья Рашевская
    Герои её кисти появлялись в артбуках и настольных ролёвках, кинохоррорах и видеоиграх, включая блестящие Warhammer: Total War III и Pathfinder: Wrath of the Righteous. Мы поговорили с Дарьей о том, почему творческая свобода не всегда нужна, какой подарок себе самому из детства может сделать художник и при чём тут вороны.

    102 Рассказ
    Наталия Осояну «Змеиный источник»
    Раз уж у нас есть статья про румынскую фантастику, то пускай будет и кусочек фольклора — литературное переложение румынской сказки «Мэр и Пэр».

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «SPECIALисты»
    А что было бы, умей военные настраивать параметры солдат в реальном времени?

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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