Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

Это номер вышел на редкость нечестивым. Прямо скажем — с ароматом серы. Тут вам и обширный материал об эволюции образа Сатаны в литературе, и большая статья про «сатанинскую панику» в Америке 1980-х, и рассказ о том, как искал свой путь на экраны «Адвокат дьявола». А ещё — экскурс в румынскую мифологию и фантастику, рассказ по мотивам всё того же румынского фольклора от Наталии Осояну и история появления голливудской системы возрастных рейтингов. Читайте с осторожностью!
В номере
- как модификации дают культовым играм вторую жизнь;
- почему в Америке так много людей поверило в сатанинский заговор;
- насколько большими бывают наземные телескопы;
- как киберпанк-настолка Resolvers готовится сломать каноны;
- почему американская система кинорейтингов такая странная и влиятельная.
А также: рецензии на книги Тэда Уильямса, Марты Уэллс, Роберта Чарльза Уилсона, Роберта Сальваторе, Эрики Льюис и других • жизнь и творчество Майкла Крайтона • интервью с художником Дарьей Рашевской • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Тихонов А. С. / resolvers.team
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Аниме интернет-магазин xlm.ru.
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- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
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Следующий номер выйдет 11 ноября.
Румынские сказки, произведения классических и некоторых современных авторов порой переводились на русский и до распада СССР, и после, но фантастика в этом ряду встречалась и встречается крайне редко. Живущая в Кишинёве писательница и переводчица Наталия Осояну рассказывает о современной румынской фантастике, а также о вдохновивших этот жанр румынских сказках и мифологии.
Satanic panic: как американцы искали сатанизм
Как получилось, что в 1980-е в США — стране Голливуда, Диснейленда и «Кока-колы» — страх перед Сатаной вдруг начал доминировать в новостях, влиять на политику, отношения, поведение школьников и контент в развлекательной индустрии? Пробуем найти ответы на эти вопросы и оценить влияние satanic panic на современное общество. 22 Портрет злодея
Дьявол в мировой литературе
У дьявола много обличий — не меньше, чем имён. Мы расскажем, как с течением времени менялся облик Сатаны в литературе — но не факт, что вы узнаете его, столкнувшись с ним лицом к лицу.
Тэд Уильямс «Братья ветра» • Марта Уэллс «Змеиное море» • Эд Макдональд «Вороний закат» • Роберт Сальваторе, Эрика Льюис «Цвет драконов» • Джин Вулф «Тень и коготь» • и другие книги. 44 Контакт
Дарья Бобылёва
О том, как устроены тексты Дарьи Бобылёвой, о смехе и ужасе, о котиках и хейтерах с писательницей беседует наш постоянный автор Василий Владимирский. 50 Персона
Майкл Крайтон
В середине 1990-х мир сходил с ума по динозаврам. «Парк юрского периода» Стивена Спилберга бил кассовые рекорды, одноимённый роман и его сиквел не выпадали из списков бестселлеров, а книжные полки заполнили многочисленные подражания и спекуляции на тему. Виновником бума стал американский писатель Майкл Крайтон, который с тех пор считается самым видным представителем особого фантастического направления, известного как технотриллер.
Голливудская система возрастных рейтингов
Откуда взялся PG-13 и другие возрастные рейтинги? Среди виновников его появления были пресвитерианский староста, гремлины и Индиана Джонс — а сама система рейтингов за годы своего существования неоднократно менялась… 64 Классика
Как создавался «Адвокат дьявола»
«Адвокат дьявола» открыл дорогу в большой кинематограф Шарлиз Терон, помог карьере Киану Ривза и подарил нам один из самых запоминающихся экранных перформансов Аль Пачино. В октябре фильм отмечает юбилей в четверть века — грех не рассказать историю его создания.
7 модификаций, которые дают культовым играм вторую жизнь
Моды — это такая же важная часть видеоигровой индустрии, как и сами игры. Когда разработчики забывают о своих творениях, на помощь приходят фанаты: добавляют новые предметы, карты, персонажей и сюжеты. А ещё иногда моды — это хороший повод вернуться в старую игру, чтобы пройти её заново, получив новые впечатления. 77 Настольные игры
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Резолверами называют наёмников, которые могут решить любую проблему в Юнити-Граунд. А проблем в этом городе будущего много: зарвавшиеся мегакорпорации, выходящие из-под контроля технологии, преступники с немыслимыми аугментациями, синтетические двойники людей, энергокризис… В таких условиях вам с товарищами придётся раскрывать запутанные преступления. Resolvers — это новое настольное приключение от российской студии Mist Machine.
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