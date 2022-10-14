Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

14

22

Книжный ряд

30

44

50

Видеодром

56

64

Игровой клуб

70

77

Машина времени

82

87

Фан

92

102

112

Румынские сказки, произведения классических и некоторых современных авторов порой переводились на русский и до распада СССР, и после, но фантастика в этом ряду встречалась и встречается крайне редко. Живущая в Кишинёве писательница и переводчица Наталия Осояну рассказывает о современной румынской фантастике, а также о вдохновивших этот жанр румынских сказках и мифологии.Как получилось, что в 1980-е в США — стране Голливуда, Диснейленда и «Кока-колы» — страх перед Сатаной вдруг начал доминировать в новостях, влиять на политику, отношения, поведение школьников и контент в развлекательной индустрии? Пробуем найти ответы на эти вопросы и оценить влияние satanic panic на современное общество.У дьявола много обличий — не меньше, чем имён. Мы расскажем, как с течением времени менялся облик Сатаны в литературе — но не факт, что вы узнаете его, столкнувшись с ним лицом к лицу.Тэд Уильямс «Братья ветра» • Марта Уэллс «Змеиное море» • Эд Макдональд «Вороний закат» • Роберт Сальваторе, Эрика Льюис «Цвет драконов» • Джин Вулф «Тень и коготь» • и другие книги.О том, как устроены тексты Дарьи Бобылёвой, о смехе и ужасе, о котиках и хейтерах с писательницей беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.В середине 1990-х мир сходил с ума по динозаврам. «Парк юрского периода» Стивена Спилберга бил кассовые рекорды, одноимённый роман и его сиквел не выпадали из списков бестселлеров, а книжные полки заполнили многочисленные подражания и спекуляции на тему. Виновником бума стал американский писатель Майкл Крайтон, который с тех пор считается самым видным представителем особого фантастического направления, известного как технотриллер.Откуда взялся PG-13 и другие возрастные рейтинги? Среди виновников его появления были пресвитерианский староста, гремлины и Индиана Джонс — а сама система рейтингов за годы своего существования неоднократно менялась…«Адвокат дьявола» открыл дорогу в большой кинематограф Шарлиз Терон, помог карьере Киану Ривза и подарил нам один из самых запоминающихся экранных перформансов Аль Пачино. В октябре фильм отмечает юбилей в четверть века — грех не рассказать историю его создания.Моды — это такая же важная часть видеоигровой индустрии, как и сами игры. Когда разработчики забывают о своих творениях, на помощь приходят фанаты: добавляют новые предметы, карты, персонажей и сюжеты. А ещё иногда моды — это хороший повод вернуться в старую игру, чтобы пройти её заново, получив новые впечатления.Резолверами называют наёмников, которые могут решить любую проблему в Юнити-Граунд. А проблем в этом городе будущего много: зарвавшиеся мегакорпорации, выходящие из-под контроля технологии, преступники с немыслимыми аугментациями, синтетические двойники людей, энергокризис… В таких условиях вам с товарищами придётся раскрывать запутанные преступления. Resolvers — это новое настольное приключение от российской студии Mist Machine.Развитие телескопии помогло учёным осознать: внешний космос куда разнообразнее и причудливее, чем мы, жители Земли, способны себе представить. Астрономическим открытиям не будет конца, ведь новые инструменты, поступающие на вооружение учёных, каждый раз раздвигают горизонты, за которыми обнаруживается масса нового и интересного.Премия, учреждённая Альфредом Нобелем, — одна из самых престижных международных наград, и к ней прилагается внушительный денежный приз. Но кем был этот шведский филантроп, как он заработал своё состояние и почему решил им распорядиться именно таким образом? Как и кому присуждается премия и за что её критикуют — обо всём этом поговорим в нашей статье.Герои её кисти появлялись в артбуках и настольных ролёвках, кинохоррорах и видеоиграх, включая блестящие Warhammer: Total War III и Pathfinder: Wrath of the Righteous. Мы поговорили с Дарьей о том, почему творческая свобода не всегда нужна, какой подарок себе самому из детства может сделать художник и при чём тут вороны.«Змеиный источник»Раз уж у нас есть статья про румынскую фантастику, то пускай будет и кусочек фольклора — литературное переложение румынской сказки «Мэр и Пэр».«SPECIALисты»А что было бы, умей военные настраивать параметры солдат в реальном времени?