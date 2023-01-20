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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №230 (январь 2023)

    20 января 2023
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    20.01.2023
    7095
    4 минуты на чтение
    #номера

    Вот и наступил новый, 2023 год, а заодно подоспел январский номер. Вообще, это уникальный номер — в нём впервые за долгие годы нет блока «Ожидания — 2023», потому что будущее в непрерывном движении (особенно в том, что касается официальных релизов кино и сериалов в России). А ещё впервые за все 20 лет существования журнала комикс и картинку к слову главного редактора рисовал не наш постоянный художник Александр Ремизов! (Не беспокойтесь, он вернётся; а если вы подписывались на CrowdRepublic, то вас ждёт постер с его иллюстрациями.) Но что не меняется, так это количество интересных материалов, которыми полнятся страницы.

    Мир фантастики №230 (январь 2023) 10

     

    В номере

    • творческий путь Стивена Спилберга
    • робот Робби и фильмы с его участием;
    • эволюция образа Снежной королевы;
    • The Last of Us как главный постапокалипсис современности;
    • что ждёт космонавтику в 2023 году?

    А также: рецензии на книги Яны Летт, Любавы Горницкой, Мэтью Стовера и других • интервью с художницей Полиной Яковлевой • подборка новой индийской кинофантастики • комикс Азера Бабаева • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Полина Яковлева

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 20 января.
    Следующий номер выйдет 10 февраля.

    Мир фантастики №230 (январь 2023) 7
    Мир фантастики №230 (январь 2023) 6
    Мир фантастики №230 (январь 2023) 5
    Мир фантастики №230 (январь 2023) 4
    Мир фантастики №230 (январь 2023) 3
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 Стивен Спилберг
    Возвращение потерянного мальчика
    В декабре 2022 года Спилбергу исполнилось 76. На восьмом десятке он всё ещё снимает по нескольку фильмов в год и не собирается останавливаться. Что заставляет его двигаться дальше? Детские страхи и мечты? Травма, нанесённая разводом родителей? Как снимает кино Стивен Спилберг? Это история о нём.

    Врата миров
    18 Портрет героя
    Снежная королева
    Образ Снежной королевы уходит корнями в самые древние времена, так что её можно считать чуть ли не архетипом. С приходом холодов предлагаем изучить её историю получше.

    26 Жанр
    Космический хоррор
    Восхищение космосом всегда сопровождало ещё одно, гораздо более мрачное чувство — страх неизведанного. Ведь новые миры разделены миллиардами километров пугающего, безжизненного и холодного пространства. Космоса, в котором никто не услышит твой крик… Поговорим о том, чего в этом самом космосе нас учит бояться фантастика.

    Книжный ряд
    34 Рецензии на книги
    Любава Горницкая «Олимп|и|Ада» • Яна Летт «Зов ястреба» • Ка Ти Лин «Тэянг» • А. Рихтер «Кристофер Клин и два короля» • Мэтью Стовер «Люк Скайуокер и тени Миндора» • и другие книги.

    53 Персона
    Грег Бир
    Бир — не самая большая знаменитость в России, хотя для американской научной фантастики он серьёзная величина. Да и в мире он достаточно известен, ведь его книги переведены без малого на три десятка языков. Грег Бир был одним из тех авторов, благодаря которым современная НФ развилась до нынешнего состояния. И о его творчестве вполне стоит рассказать поподробнее.

    58 Контакт
    Беседа с Лю Цысинем
    Мы поговорили с главным фантастом Китая о том, как менялось отношение к фантастике в КНР, о его взгляде на перспективы встречи человека с инопланетным разумом и о том, какие технологии, по мнению писателя, сыграют ключевую роль в развитии нашей цивилизации.

    Видеодром
    62 Персона
    Робот Робби
    Он икона научной фантастики. У него солидная фильмография и собственные страницы на IMDb и «КиноПоиске». Вот уже 67 лет наш герой одним своим существованием доказывает: он нечто большее, чем провода, лампочки и пластик. Встречайте робота Робби, одного из самых необычных актёров в истории.

    69 Ретроспектива
    Безумная индийская кинофантастика
    Индийский кинематограф — это уже давно не одни танцы, нелепые драки и наивные сюжетные повороты. В последние годы Болливуд снимает зрелищные масштабные эпосы и умную фантастику. Представляем вашему вниманию шесть таких фильмов, вышедших после 2010 года. Приятного просмотра!

    Игровой клуб
    74 Классика
    The Last of Us
    Главный постапокалипсис современности, The Last of Us, получил высокобюджетную экранизацию, и это отличный момент, чтобы рассказать о разработке, изучить пути творческих исканий команды Naughty Dog, отследить историю триумфа первой части и волны ненависти и обожания, вызванные её сиквелом.

    Машина времени
    82 Космос
    Космические перспективы 2023 года
    Несмотря на разлад между ведущими космическими державами на Земле, сотрудничество в космосе продолжается. Попробуем составить осторожные прогнозы о дальнейшем развитии космонавтики, ведь если какие-то проекты не реализуют завтра, то они наверняка будут востребованы послезавтра.

    88 Вперёд в прошлое
    Самые безумные технические проекты XX века
    Авианосец из льда, летающая электростанция, нацистские железнодорожные отели — вспомним самые безумные идеи, которые приходили в голову инженерам и изобретателям со всего мира.

    Фан
    92 Художник
    Полина Яковлева
    Она рисует преимущественно картинки для детских книжек, но образы из её работ вызывают ощущение уюта у каждого, и неважно, сколько ему лет. Мы поговорили с Полиной Яковлевой об особенностях иллюстрирования детских книг и о непростой доле книжного художника.

    103 Рассказ
    belkin «Светлячок»
    Тёплый ламповый рассказ о лампочке, которая горела бы вечно, если бы не пришла новая эпоха…

    112 Зона комикса
    Азер Бабаев «Старые привычки»
    Могила зомби не исправит.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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