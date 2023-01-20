Мир фантастики №230 (январь 2023)

Вот и наступил новый, 2023 год, а заодно подоспел январский номер. Вообще, это уникальный номер — в нём впервые за долгие годы нет блока «Ожидания — 2023», потому что будущее в непрерывном движении (особенно в том, что касается официальных релизов кино и сериалов в России). А ещё впервые за все 20 лет существования журнала комикс и картинку к слову главного редактора рисовал не наш постоянный художник Александр Ремизов! (Не беспокойтесь, он вернётся; а если вы подписывались на CrowdRepublic, то вас ждёт постер с его иллюстрациями.) Но что не меняется, так это количество интересных материалов, которыми полнятся страницы.
В номере
- творческий путь Стивена Спилберга;
- робот Робби и фильмы с его участием;
- эволюция образа Снежной королевы;
- The Last of Us как главный постапокалипсис современности;
- что ждёт космонавтику в 2023 году?
А также: рецензии на книги Яны Летт, Любавы Горницкой, Мэтью Стовера и других • интервью с художницей Полиной Яковлевой • подборка новой индийской кинофантастики • комикс Азера Бабаева • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Полина Яковлева
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Аниме интернет-магазин xlm.ru.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
Email: JoinUs@csb-agency.ru
Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
Доставка в более чем 70 стран мира.
В продаже с 20 января.
Следующий номер выйдет 10 февраля.
Возвращение потерянного мальчика
В декабре 2022 года Спилбергу исполнилось 76. На восьмом десятке он всё ещё снимает по нескольку фильмов в год и не собирается останавливаться. Что заставляет его двигаться дальше? Детские страхи и мечты? Травма, нанесённая разводом родителей? Как снимает кино Стивен Спилберг? Это история о нём.
Снежная королева
Образ Снежной королевы уходит корнями в самые древние времена, так что её можно считать чуть ли не архетипом. С приходом холодов предлагаем изучить её историю получше. 26 Жанр
Космический хоррор
Восхищение космосом всегда сопровождало ещё одно, гораздо более мрачное чувство — страх неизведанного. Ведь новые миры разделены миллиардами километров пугающего, безжизненного и холодного пространства. Космоса, в котором никто не услышит твой крик… Поговорим о том, чего в этом самом космосе нас учит бояться фантастика.
Любава Горницкая «Олимп|и|Ада» • Яна Летт «Зов ястреба» • Ка Ти Лин «Тэянг» • А. Рихтер «Кристофер Клин и два короля» • Мэтью Стовер «Люк Скайуокер и тени Миндора» • и другие книги. 53 Персона
Грег Бир
Бир — не самая большая знаменитость в России, хотя для американской научной фантастики он серьёзная величина. Да и в мире он достаточно известен, ведь его книги переведены без малого на три десятка языков. Грег Бир был одним из тех авторов, благодаря которым современная НФ развилась до нынешнего состояния. И о его творчестве вполне стоит рассказать поподробнее. 58 Контакт
Беседа с Лю Цысинем
Мы поговорили с главным фантастом Китая о том, как менялось отношение к фантастике в КНР, о его взгляде на перспективы встречи человека с инопланетным разумом и о том, какие технологии, по мнению писателя, сыграют ключевую роль в развитии нашей цивилизации.
Робот Робби
Он икона научной фантастики. У него солидная фильмография и собственные страницы на IMDb и «КиноПоиске». Вот уже 67 лет наш герой одним своим существованием доказывает: он нечто большее, чем провода, лампочки и пластик. Встречайте робота Робби, одного из самых необычных актёров в истории. 69 Ретроспектива
Безумная индийская кинофантастика
Индийский кинематограф — это уже давно не одни танцы, нелепые драки и наивные сюжетные повороты. В последние годы Болливуд снимает зрелищные масштабные эпосы и умную фантастику. Представляем вашему вниманию шесть таких фильмов, вышедших после 2010 года. Приятного просмотра!
The Last of Us
Главный постапокалипсис современности, The Last of Us, получил высокобюджетную экранизацию, и это отличный момент, чтобы рассказать о разработке, изучить пути творческих исканий команды Naughty Dog, отследить историю триумфа первой части и волны ненависти и обожания, вызванные её сиквелом.
Космические перспективы 2023 года
Несмотря на разлад между ведущими космическими державами на Земле, сотрудничество в космосе продолжается. Попробуем составить осторожные прогнозы о дальнейшем развитии космонавтики, ведь если какие-то проекты не реализуют завтра, то они наверняка будут востребованы послезавтра. 88 Вперёд в прошлое
Самые безумные технические проекты XX века
Авианосец из льда, летающая электростанция, нацистские железнодорожные отели — вспомним самые безумные идеи, которые приходили в голову инженерам и изобретателям со всего мира.
Полина Яковлева
Она рисует преимущественно картинки для детских книжек, но образы из её работ вызывают ощущение уюта у каждого, и неважно, сколько ему лет. Мы поговорили с Полиной Яковлевой об особенностях иллюстрирования детских книг и о непростой доле книжного художника. 103 Рассказ
belkin «Светлячок»
Тёплый ламповый рассказ о лампочке, которая горела бы вечно, если бы не пришла новая эпоха… 112 Зона комикса
Азер Бабаев «Старые привычки»
Могила зомби не исправит.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Прелесссть Питера ДжексонаТайна третьего «Хоббита» раскрыта!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.