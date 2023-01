Мир фантастики №230 (январь 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

18

26

Книжный ряд

34

53

58

Видеодром

62

69

Игровой клуб

74

Машина времени

82

88

Фан

92

103

112

В декабре 2022 года Спилбергу исполнилось 76. На восьмом десятке он всё ещё снимает по нескольку фильмов в год и не собирается останавливаться. Что заставляет его двигаться дальше? Детские страхи и мечты? Травма, нанесённая разводом родителей? Как снимает кино Стивен Спилберг? Это история о нём.Образ Снежной королевы уходит корнями в самые древние времена, так что её можно считать чуть ли не архетипом. С приходом холодов предлагаем изучить её историю получше.Восхищение космосом всегда сопровождало ещё одно, гораздо более мрачное чувство — страх неизведанного. Ведь новые миры разделены миллиардами километров пугающего, безжизненного и холодного пространства. Космоса, в котором никто не услышит твой крик… Поговорим о том, чего в этом самом космосе нас учит бояться фантастика.«Олимп|и|Ада» •«Зов ястреба» •«Тэянг» •«Кристофер Клин и два короля» •«Люк Скайуокер и тени Миндора» • и другие книги.Бир — не самая большая знаменитость в России, хотя для американской научной фантастики он серьёзная величина. Да и в мире он достаточно известен, ведь его книги переведены без малого на три десятка языков. Грег Бир был одним из тех авторов, благодаря которым современная НФ развилась до нынешнего состояния. И о его творчестве вполне стоит рассказать поподробнее.Мы поговорили с главным фантастом Китая о том, как менялось отношение к фантастике в КНР, о его взгляде на перспективы встречи человека с инопланетным разумом и о том, какие технологии, по мнению писателя, сыграют ключевую роль в развитии нашей цивилизации.Он икона научной фантастики. У него солидная фильмография и собственные страницы на IMDb и «КиноПоиске». Вот уже 67 лет наш герой одним своим существованием доказывает: он нечто большее, чем провода, лампочки и пластик. Встречайте робота Робби, одного из самых необычных актёров в истории.Индийский кинематограф — это уже давно не одни танцы, нелепые драки и наивные сюжетные повороты. В последние годы Болливуд снимает зрелищные масштабные эпосы и умную фантастику. Представляем вашему вниманию шесть таких фильмов, вышедших после 2010 года. Приятного просмотра!Главный постапокалипсис современности, The Last of Us, получил высокобюджетную экранизацию, и это отличный момент, чтобы рассказать о разработке, изучить пути творческих исканий команды Naughty Dog, отследить историю триумфа первой части и волны ненависти и обожания, вызванные её сиквелом.Несмотря на разлад между ведущими космическими державами на Земле, сотрудничество в космосе продолжается. Попробуем составить осторожные прогнозы о дальнейшем развитии космонавтики, ведь если какие-то проекты не реализуют завтра, то они наверняка будут востребованы послезавтра.Авианосец из льда, летающая электростанция, нацистские железнодорожные отели — вспомним самые безумные идеи, которые приходили в голову инженерам и изобретателям со всего мира.Она рисует преимущественно картинки для детских книжек, но образы из её работ вызывают ощущение уюта у каждого, и неважно, сколько ему лет. Мы поговорили с Полиной Яковлевой об особенностях иллюстрирования детских книг и о непростой доле книжного художника.«Светлячок»Тёплый ламповый рассказ о лампочке, которая горела бы вечно, если бы не пришла новая эпоха…«Старые привычки»Могила зомби не исправит.