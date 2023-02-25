Кен Лю «Потаённая девушка»

«Потаённая девушка» — второй сборник малой прозы от Кена Лю и первый из его сборников, вышедших на русском языке. Более всего книга напоминает не собрание отдельных рассказов, а своеобразный роман в тесно связанных между собой отрывках, мысленных и литературных экспериментах и лирических отступлениях. Главное же, что отличает эти тексты, — способность автора показать целую вселенную в миниатюре, выделив только то, что действительно имеет значение.

Liu Ken

The Hidden Girl and Other Stories

Сборник

Жанр: научная фантастика, фэнтези

Выход оригинала: 2020

Художник: 80эs Child

Переводчик: С. Саксин

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Возрастной рейтинг: 16+

544 с., 3000 экз.

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Кен Лю — обладатель примерно всех наград, которые можно получить за малую форму в фантастике. Его рассказ «Бумажный зверинец» в 2012 году выиграл одновременно «Хьюго», «Небьюлу» и Всемирную премию фэнтези. В России этот автор пока почти не издавался, но, возможно, «Потаённая девушка» стала правильным выбором, потому что эта книга состоит из вещей, которые больше всего нравятся самому автору. И каким-то образом восемнадцать рассказов (плюс отрывок из романа) объединяются в очевидный метанарратив, в котором вновь и вновь всплывают одни и те же темы.

Три рассказа — или трёхчастный рассказ — «Богов не удержишь на цепи», «Богов не будут убивать» и «Боги умерли не напрасно» посвящены искусственному интеллекту и сингулярности. Им вторит рассказ «Остаться позади», одно из лучших за последние годы произведений о цифровом бессмертии. Ту же тему исследует рассказ «А где-то далеко огромные стада оленей», причём в довольно пугающем варианте — чего стоят только цифровые дети.

Если эти пять рассказов очень тесно взаимосвязаны, то другие поначалу кажутся совсем самостоятельными, вроде «Вырезания» (притчи в духе Борхеса с явно прописанной моралью) или «Демона Максвелла», где японская магия сплетается с ядерной физикой во время Второй мировой войны. Но в центре внимания автора всегда остаются несколько основных тем — тема человечности и выхода за её пределы, а ещё темы памяти и семьи.

При этом в жанровом смысле сборник весьма разнообразен, в нём есть всё — от фэнтези (заглавный рассказ) до историй о пришельцах, «твёрдой» НФ и почти исторической прозы, есть отрывок из ещё не вышедшего романа, есть огромное количество сеттингов, коллизий, сюжетов и идей — от использования призраков на войне до очень неожиданного взгляда на экологические проблемы («Послания из колыбели»), от погибших цивилизаций до вездесущей сингулярности, исследованной с разных сторон.

Конечно, есть у текстов сборника и недостатки: некоторым из историй явно тесно в ограниченном формате рассказа, что приводит к открытому проговариванию мотивации персонажей и вывода «кто прав, кто виноват». Впрочем, Кен Лю довольно неплохо умеет создавать в рамках достаточно небольшого текста и миры, и персонажей, и сюжеты, раскрывая через них проблемы нашей действительности.

Итог: разнообразный и при этом удивительно внутренне стройный сборник малой и ультрамалой прозы. Если читать его залпом, он может показаться несколько утомительным, но если растянуть его на некоторое время, то он станет совершенно великолепным.

Об авторе Вполне самобытный и интересный писатель, американец Кен Лю известен в англоязычном в мире в первую очередь как переводчик с китайского (в частности, именно он переводил Лю Цысиня), а также как редактор-составитель антологий. В целом именно Кену Лю западный мир во многом обязан серьёзным знакомством с современной китайской фантастикой.

Хотя основным ремеслом Фей Суэлл, как и большинства жителей префектуры Драйп, была работа на мусорных приисках, Ава не могла припомнить, когда в последний раз видела её с лотком у ручья. На самом деле Фей зарабатывала на жизнь браконьерством, промышляя зверей и дичь в соседних, более богатых префектурах. Время от времени Фей даже отваживалась углубляться в туман за границами Гремы, добывая экзотическое мясо чудовищ, за которое давали хорошие деньги на чёрном рынке искатели приключений из Драйп-Тауна и Вустера.

«Серая крольчиха, алая кобыла, чёрный леопард» Сеть непонятная и бескрайняя, и в ней есть уголки, где кучкуются те, кто верит в самое невероятное: в то, что правительства скрывают информацию о контактах с инопланетянами, в то, что транснациональные корпорации пытаются поработить людей, в то, что миру грозит апокалипсис, который придёт в самых разных обличиях.

«Богов не удержишь на цепи»