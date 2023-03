Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем»

Shelley Parker—Chan

She Who Became the Sun

Роман

Жанр: ориентальное фэнтези

Выход оригинала: 2021

Переводчики: Н. Ибрагимова, Н. Рокачевская

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 18+

480 с., 15 000 экз.

«Сияющий император», часть 1

Похоже на:

Ребекка Куанг, цикл «Опиумная война»

Мадлен Миллер «Цирцея»