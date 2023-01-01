Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем»

В нашем мире Чжу Юаньчжан был крестьянином, который присоединился к восстанию Красных повязок, затем возглавил его, изгнал монголов из Китая и стал первым императором династии Мин. В мире «Сияющего императора» юная крестьянка Чжу, пытаясь обмануть судьбу, выдаёт себя за погибшего брата, становится послушником в монастыре, потом солдатом и наконец тоже возглавляет восстание. Сможет ли она подняться выше?

Shelley Parker—Chan

She Who Became the Sun

Роман

Жанр: ориентальное фэнтези

Выход оригинала: 2021

Переводчики: Н. Ибрагимова, Н. Рокачевская

Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 18+

480 с., 15 000 экз.

«Сияющий император», часть 1

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«Та, что стала Солнцем» — роман дебютный, и для дебюта он кажется крайне изобретательным и мощным. Действие происходит в Китае середины XIV века, в последние годы правления монгольской династии Юань. Опорные точки истории протагониста полностью совпадают с теми, что были в истории Чжу Юаньчжана, императора Хунъу. За одним исключением: Чжу — девушка, и о тяжести женской доли она знает не понаслышке. «Если в семье есть сын и дочь и два кусочка еды, кто станет тратить один кусочек на дочь?»

Есть в романе и фантастические допущения: наличие призраков и зримое проявление силы Небесного мандата, похожей на цветное пламя.

Основных сюжетных линий в романе две, а значимых фокальных персонажа — три, да ещё четвёртый, выступающий с короткими, но крайне интересными интерлюдиями. Постепенному возвышению Чжу противопоставляется падение Оюана. Причём в отличие от множества других персонажей романа, у которых есть исторические прототипы, Оюан кажется полностью вымышленным. Однако герой описан невероятно подробно и тоже выходит за стандартные гендерные рамки: он евнух, которого неоднократно аттестуют «красивым как женщина». Эти две линии местами сплетаются, а местами идут параллельно, и конфликт Оюана и Чжу выстроен мастерски и очень стильно.

Также приятно, что никто из главных героев не лучше другого, чётко выраженных отрицательных и положительных персонажей тут нет.

Третий из центральных персонажей — Ма Сюин, одна из немногих знающих тайну Чжу и самое симпатичное из действующих лиц, ведь ни жажда мести Оюана, ни нечеловеческие амбиции Чжу никакого сочувствия не вызывают. Всех героев куда больше занимают война, борьба за власть, внезапные предательства, рассчитанные на десятки лет планы мести и политические интриги, но всё же автор смог передать ощущения двух людей, понимающих и принимающих друг друга.

Хотя следить за развитием персонажей и их отношениями невероятно интересно, Шелли Паркер-Чан справляется и с остальными аспектами. Сюжет развивается небыстро (да и охватывает годы), но в нём достаточно действия и напряжения. Очень много сражений, политических манёвров, а ещё описаний суровой реальности — голода, болезней, предательств и войн. Здесь нет фэнтезийных героев: обычные люди совершают ужасные поступки, чтобы добиться своей цели, и осознают, что эти поступки ужасны. Зато эмоции в книге сильны, персонажи правдоподобны, сюжет удивительно динамичен, а размышления о честолюбии, мести и природе власти по крайней мере небезынтересны.

Итог: очень хорошее неспешное фэнтези с китайским колоритом. Кому-то бесконечные описания политики и войн могут показаться сложноватыми, кому-то не понравится обилие спорных образов, но в целом это сложная и мощная книга с морально неоднозначными персонажами.

Об авторе Шелли Паркер-Чан — личность довольно своеобразная. Она родилась в азиатско-австралийской семье, была дипломатом и советником по международному развитию, десять лет занималась вопросами прав человека и гендерного равенства в Юго-Восточной Азии. Этот опыт не мог не наложить отпечаток на её творчество.

Госпожа Жуй сидела перед бронзовым зеркалом, её лицо было угрюмо и мрачно. Одежда спереди была расстёгнута, обнажив бегущие вниз зелёные вены на груди. Когда она увидела позади себя вошедшую Чжу, она подняла глаза; их взгляды встретились на металлической поверхности, где лица были как в тумане, словно прикрытые вуалью. — Ты мне сейчас не нужна. Оставь меня. — Она произнесла эти слова с уверенной силой, как человек, привыкший повелевать слугами.