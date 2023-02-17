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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №231 (февраль 2023)

    17 февраля 2023
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    17.02.2023
    2692
    4 минуты на чтение
    #номера

    Весна, подобно главному герою «Сияния», с воплями «А вот и Валентинов день!» ломится в дверь. И лучше ей открыть! Ну а чтобы это было не так страшно делать, у нас есть замечательная подборка поехавших на всю кукушечку симуляторов свиданий. Хватает в номере и другой любви: например, показанной в романтическом аниме Макото Синкая и культовой комедии Харольда Рэмиса. Ну а ещё вас ждёт традиционное подведение итогов ушедшего года. Все лучшие игры, книги, фильмы, сериалы по версии «Мира фантастики» — на этих страницах. Ну или почти все, надо же было оставить место и на другие материалы!

    Мир фантастики №231 (февраль 2023) 1

    В номере

    • что привело к катастрофе шаттла «Колумбия»?
    • альтернативный СССР во всех проявлениях; 
    • творческий путь гениального аниматора Владислава Старевича;
    • Макото Синкай и его душещипательные аниме;
    • как создавался «День сурка».

    А также: рецензии на книги Роберта Чарльза Уилсона, Марты Уэллс, Сэмюэля Дилэни и других • интервью с художником Сергеем Дулиным • комикс Рустама Ха • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Сергей Дулин

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 17 февраля.
    Следующий номер выйдет 10 марта.

    Мир фантастики №231 (февраль 2023) 7
    Мир фантастики №231 (февраль 2023) 6
    Мир фантастики №231 (февраль 2023) 5
    Мир фантастики №231 (февраль 2023) 4
    Мир фантастики №231 (февраль 2023) 3
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Итоги-2022
    4 Книги

    9 Кино

    13 Мультфильмы

    16 Сериалы

    20 Видеоигры

    26 Настолки

    Врата миров
    30 Миры
    Каким видели альтернативный СССР в фантастике
    Советский Союз оставил неизгладимый след в умах фантастов из разных стран и эпох. Поэтому альтернативные версии СССР появлялись и появляются регулярно. Кто-то рисует утопическую страну будущего, кто-то развивает тему «красной угрозы» до космических масштабов. Давайте же окунёмся в это развесистое море разнообразных «Союзов»!

    Книжный ряд
    36 Рецензии на книги
    Роберт Чарльз Уилсон «Звёздная жатва» • Марта Уэллс «Телеметрия беглецов» • Сэмюел Дилэни «Повести Невериона» • Роберт Джордан, Тереза Паттерсон «Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия» • Роман Суржиков «Стрела, монета, искра» • и другие книги.

    Видеодром
    52 Персона
    О кино и мультфильмах Владислава Старевича
    «Эзоп XX века», гений кукольной анимации, сценарист, режиссёр, оператор, художник — художник мира, чьё наследие рады считать своим Россия, Польша, Литва, Франция, — Владислав Старевич мог стать вторым Диснеем, но предпочёл оставаться единственным и полноправным автором своих мультфильмов, снискав репутацию волшебника и затворника. Его творчество длиною в полвека воплощало дух авангарда и сказки. Вспомним, как создавался его таинственный мир.

    60 Аниме
    Макото Синкаю — 50 лет
    Яркая вспышка в ночном небе. Капли дождя, блики света, плавно падающие лепестки цветов сакуры, пейзажи за окном поезда. И двое влюблённых, которым не суждено быть вместе. Этот набор знакомых образов должен вызывать в памяти конкретное имя — Макото Синкай. Давайте же вспомним все его работы и ещё раз убедимся, что он из раза в раз снимает одно и то же аниме — впрочем, мы не возражаем.

    70 Классика
    Как создавался «День сурка»
    В начале 1990-х абсолютное большинство киноманов вообще не подозревало о существовании такого праздника, как День сурка. Да и сам фильм мог бы быть другим — недорогой авторской драмой с молодым героем, второй петлёй времени и проклятием бывшей подружки. По случаю 30-летнего юбилея «Дня сурка» рассказываем историю появления картины на свет.

    Игровой клуб
    78 Ретроспектива
    Самые странные симуляторы свиданий
    Симуляторы свиданий, или дейтсимы — особый поджанр видеоигр, где игроку обычно нужно завоевать сердце виртуальной девушки или парня. Родина этого жанра — естественно, Япония. И наивно было бы предполагать, что идеи романтиков Страны восходящего солнца и их последователей ограничатся только представителями человеческого вида. Как насчёт свидания с мопсом? Или с драконом? Или с призраком? Или… с принтером?

    Машина времени
    86 Космос
    Почему погиб шаттл «Колумбия»
    1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» вошёл в земную атмосферу. За 15 минут до того, как «Колумбия» должна была совершить посадку, NASA потеряло связь с кораблём. Затем в ЦУП начали поступать страшные сообщения о том, что наземные наблюдатели услышали оглушительный взрыв, после чего с неба посыпались обломки. Довольно быстро стало понятно, что произошло непоправимое. Но что стало причиной трагедии?

    Фан
    92 Художник
    Сергей Дулин
    Сергей Дулин оформил самолично и спродюсировал дизайн для десятков настольных игр, а также приложил руку к нескольким обложкам спецвыпусков «Мира фантастики». Мы решили расспросить Сергея об особенностях оформления настольных игр и перспективах профессии художника в мире победивших нейросетей.

    110 Рассказ
    Маргарита Юлина «Поглощение»
    Пропитанный тотальной безнадёжностью апокалиптический рассказ.

    112 Зона комикса
    Рустам Ха «Приключение на 20 минут»

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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