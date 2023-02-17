Мир фантастики №231 (февраль 2023)

Полное содержание номера

1

Итоги-2022

4

9

13

16

20

26

Врата миров

30

Книжный ряд

36

Видеодром

52

60

70

Игровой клуб

78

Машина времени

86

Фан

92

110

112

Советский Союз оставил неизгладимый след в умах фантастов из разных стран и эпох. Поэтому альтернативные версии СССР появлялись и появляются регулярно. Кто-то рисует утопическую страну будущего, кто-то развивает тему «красной угрозы» до космических масштабов. Давайте же окунёмся в это развесистое море разнообразных «Союзов»!«Звёздная жатва» •«Телеметрия беглецов» •«Повести Невериона» •«Колесо Времени. Иллюстрированная энциклопедия» •«Стрела, монета, искра» • и другие книги.«Эзоп XX века», гений кукольной анимации, сценарист, режиссёр, оператор, художник — художник мира, чьё наследие рады считать своим Россия, Польша, Литва, Франция, — Владислав Старевич мог стать вторым Диснеем, но предпочёл оставаться единственным и полноправным автором своих мультфильмов, снискав репутацию волшебника и затворника. Его творчество длиною в полвека воплощало дух авангарда и сказки. Вспомним, как создавался его таинственный мир.Яркая вспышка в ночном небе. Капли дождя, блики света, плавно падающие лепестки цветов сакуры, пейзажи за окном поезда. И двое влюблённых, которым не суждено быть вместе. Этот набор знакомых образов должен вызывать в памяти конкретное имя — Макото Синкай. Давайте же вспомним все его работы и ещё раз убедимся, что он из раза в раз снимает одно и то же аниме — впрочем, мы не возражаем.В начале 1990-х абсолютное большинство киноманов вообще не подозревало о существовании такого праздника, как День сурка. Да и сам фильм мог бы быть другим — недорогой авторской драмой с молодым героем, второй петлёй времени и проклятием бывшей подружки. По случаю 30-летнего юбилея «Дня сурка» рассказываем историю появления картины на свет.Симуляторы свиданий, или дейтсимы — особый поджанр видеоигр, где игроку обычно нужно завоевать сердце виртуальной девушки или парня. Родина этого жанра — естественно, Япония. И наивно было бы предполагать, что идеи романтиков Страны восходящего солнца и их последователей ограничатся только представителями человеческого вида. Как насчёт свидания с мопсом? Или с драконом? Или с призраком? Или… с принтером?1 февраля 2003 года шаттл «Колумбия» вошёл в земную атмосферу. За 15 минут до того, как «Колумбия» должна была совершить посадку, NASA потеряло связь с кораблём. Затем в ЦУП начали поступать страшные сообщения о том, что наземные наблюдатели услышали оглушительный взрыв, после чего с неба посыпались обломки. Довольно быстро стало понятно, что произошло непоправимое. Но что стало причиной трагедии?Сергей Дулин оформил самолично и спродюсировал дизайн для десятков настольных игр, а также приложил руку к нескольким обложкам спецвыпусков «Мира фантастики». Мы решили расспросить Сергея об особенностях оформления настольных игр и перспективах профессии художника в мире победивших нейросетей.«Поглощение»Пропитанный тотальной безнадёжностью апокалиптический рассказ.«Приключение на 20 минут»