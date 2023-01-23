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    Видео | Видео МирФ

    Видео: дайджест новостей Hobby World за последние месяцы 2022-го

    23 января 2023
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    23.01.2023
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    Наши коллеги из Hobby World опубликовали свежее видео с новостями настольных игр издательства. В ролике постарались рассказать про всё главное к концу 2022-го — какие игры вышли и на что обратить внимание.

    Встречаем красочные «Битоку» и «Энциклопедию», трешовый «Крутагидон», дуэльный набор «Берсерк. Герои», свежих сыщиков для карточного «Ужаса Аркхэма» и многое другое.

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