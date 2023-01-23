Видео: дайджест новостей Hobby World за последние месяцы 2022-го

Наши коллеги из Hobby World опубликовали свежее видео с новостями настольных игр издательства. В ролике постарались рассказать про всё главное к концу 2022-го — какие игры вышли и на что обратить внимание.
Встречаем красочные «Битоку» и «Энциклопедию», трешовый «Крутагидон», дуэльный набор «Берсерк. Герои», свежих сыщиков для карточного «Ужаса Аркхэма» и многое другое.
Читайте также
Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в «Мачи Коро»
Кот-император | 13.01.2023
Небольшая экономическая стратегия и четыре мэра, которые хотят развить свои города!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: НектоНикто не мог ожидать, что во льдах обнаружится ОН...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.