Видео: дайджест новостей Hobby World за последние месяцы 2022-го

Наши коллеги из Hobby World опубликовали свежее видео с новостями настольных игр издательства. В ролике постарались рассказать про всё главное к концу 2022-го — какие игры вышли и на что обратить внимание.

Встречаем красочные «Битоку» и «Энциклопедию», трешовый «Крутагидон», дуэльный набор «Берсерк. Герои», свежих сыщиков для карточного «Ужаса Аркхэма» и многое другое.