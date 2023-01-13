Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в «Мачи Коро»

У наших коллег из Hobby World на ютуб-канале вышел летсплей экономической игры «Мачи Коро». Посмотрите, как BadComedian, Алексей Зуйков Игорь Лантратов и бессменный ведущий Семён Пыхтеев пытаются управлять городом:
Решили как-то четыре добрых молодца построить град прекрасный. Вот тут и встал вопрос: куда деньги инвестировать? В фермы да леса окружные, или в кафе и суси-бары хипстерские? Мачи Коро – простая и увлекательная настолка про застройку городов. Рубились до последнего!
Обычно партия в «Мачи Коро» занимает 30-45 минут, игра рассчитана на 2-5 человек от 7 лет.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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