Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

Новая неделя — новый ролик от Hobby World. На этот раз ведущий Семен Пыхтеев рассказал о быстрых играх от издательства «Магеллан», которые подойдут для вечеринок.
В список попали «Время Валеры», «Дрова: Вечеринка», «Ответь за 5 секунд. Без цензуры», «Испорченный телефон» и другие.
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Дмитрий Кинский | 10.08.2020
Новый ролик от Hobby World.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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