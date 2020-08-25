    Видео МирФ

    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

    25 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    25.08.2020
    50388
    0 минут на чтение

    Новая неделя — новый ролик от Hobby World. На этот раз ведущий Семен Пыхтеев рассказал о быстрых играх от издательства «Магеллан», которые подойдут для вечеринок.

    В список попали «Время Валеры», «Дрова: Вечеринка», «Ответь за 5 секунд. Без цензуры», «Испорченный телефон» и другие.

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     Дмитрий Кинский |  10.08.2020

    Новый ролик от Hobby World.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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