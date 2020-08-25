Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

Новая неделя — новый ролик от Hobby World. На этот раз ведущий Семен Пыхтеев рассказал о быстрых играх от издательства «Магеллан», которые подойдут для вечеринок.

В список попали «Время Валеры», «Дрова: Вечеринка», «Ответь за 5 секунд. Без цензуры», «Испорченный телефон» и другие.