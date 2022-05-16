Видео: обзор настольной игры «Нечто»

А вот и видеообзор «Нечто» от наших друзей из Hobby World!
Классический ужастик 80-х возвращается: экипажу полярной станции предстоит бороться с холодом, заканчивающимся топливом, поломками оборудования… и притаившемся в одном из них пришельцем!
Рассказываем кратко про эту атмосферную полукооперативную игру.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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