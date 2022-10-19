Алан Мур не хочет, чтобы с ним связывались по поводу адаптаций

Алан Мур, известный своей нелюбовью к адаптациям комиксов, в одном из интервью рассказал, что с ним пытался связаться Дэймон Линделоф, шоураннер «Хранителей» от HBO.

Тот прислал ему письмо с довольно дерзким содержанием, на которое писатель дал не менее грубый ответ.

Письмо начиналось со слов: «Дорогой мистер Мур, я один из тех негодяев, что сейчас портят «Хранителей»». Не лучший способ начать общение. <…> Я ответил весьма резко и даже враждебно. Сказал, что в Warner Bros. должны быть в курсе, что со мной не стоит пытаться связаться.

Также Мур не был в восторге от того, что сериал выиграл «какую-то телевизионную награду». И оригинальным комиксом он больше не гордится из-за искажения заложенных в него смыслов в современных медиа.