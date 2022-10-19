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    Новости

    Алан Мур не хочет, чтобы с ним связывались по поводу адаптаций

    19 октября 2022
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    19.10.2022
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    0 минут на чтение
    Алан Мур 1

    Алан Мур, известный своей нелюбовью к адаптациям комиксов, в одном из интервью рассказал, что с ним пытался связаться Дэймон Линделоф, шоураннер «Хранителей» от HBO.

    Тот прислал ему письмо с довольно дерзким содержанием, на которое писатель дал не менее грубый ответ.

    Письмо начиналось со слов: «Дорогой мистер Мур, я один из тех негодяев, что сейчас портят «Хранителей»». Не лучший способ начать общение. <…> Я ответил весьма резко и даже враждебно. Сказал, что в Warner Bros. должны быть в курсе, что со мной не стоит пытаться связаться.

    Также Мур не был в восторге от того, что сериал выиграл «какую-то телевизионную награду». И оригинальным комиксом он больше не гордится из-за искажения заложенных в него смыслов в современных медиа.

    «Хранители» теперь значат для меня немного меньше.

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