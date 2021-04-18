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    Новости

    Amazon отменила MMO-игру по «Властелину колец»

    18 апреля 2021
    Кот-император
    18.04.2021
    693
    0 минут на чтение
    Amazon отменила MMO-игру по «Властелину колец» 1
    По сообщениям издания Bloomberg, компания Amazon отменила MMO по «Властелину колец», которую анонсировали в июле 2019 года. Информацию подтвердил представитель Amazon.

    Игра разрабатывалась Amazon Game Studios совместно с китайским холдингом Leyou, который в декабре 2020 года купила Tencent. Между Amazon и Tencent возник спор из-за контрактных обязательств, который привел к отмене игры.

    Это не единственная отмена от Amazon Game Studios — ранее студия отменила игры Breakaway и Crucible и несколько раз переносила MMO New World.

    Amazon Game Studios анонсировала разработку видеоигр для PC и консолей ещё в 2014 году. Но недавно Агентство Bloomberg провело расследование работы игрового подразделения Amazon и поведало о причинах его неудач в игровой индустрии.

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    Кот-император
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