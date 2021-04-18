Amazon отменила MMO-игру по «Властелину колец»

Игра разрабатывалась Amazon Game Studios совместно с китайским холдингом Leyou, который в декабре 2020 года купила Tencent. Между Amazon и Tencent возник спор из-за контрактных обязательств, который привел к отмене игры.
Это не единственная отмена от Amazon Game Studios — ранее студия отменила игры Breakaway и Crucible и несколько раз переносила MMO New World.
Amazon Game Studios анонсировала разработку видеоигр для PC и консолей ещё в 2014 году. Но недавно Агентство Bloomberg провело расследование работы игрового подразделения Amazon и поведало о причинах его неудач в игровой индустрии.
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