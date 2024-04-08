Аниме «Магическая битва» вошло в Книгу рекордов Гиннесса

«Магическая битва» (или Jujutsu Kaisen в оригинале) вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое востребованное аниме.
Решение основано на данных Parrot Analytics, которая составила топ самых популярных аниме по количеству просмотров и скачиваний, а также вовлеченности в соцсетях.
Интерес к сериалу оказался «в 71,2 раза выше среднего спроса». Причем основная аудитория шоу (71,3%) — зрители от 13 до 22 лет.
Пока что по «Магической битве» вышло два сезона, последний из которых закончился в 2023 году, и полнометражный фильм-приквел.
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