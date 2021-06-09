Авторы «Рика и Морти» не против снять полнометражку

Продюсер «Рика и Морти» Скотт Мардер и Спенсер Грэммер, подарившая голос Саммер, в одном из интервью рассказали, что однажды мультсериал может получить полнометражку.

Скорее всего, анимационную. Хотя актриса озвучки была бы не против посмотреть лайв-экшен адаптацию.

Я всеми руками за лайв-экшен «Рика и Морти». Было бы круто. Только им надо найти хорошую актрису на роль Саммер.

Также Грэммер отметила, что полнометражка должна быть эпичной, чтобы оправдать свой формат.

Я не удивлюсь, если <полнометражка> когда-нибудь выйдет в свет. Но я чувствую, что каждый эпизод — это небольшой фильм. Было бы неплохо увидеть полнометражку. <…> Она должна быть эпичной.

Пятый сезон «Рика и Морти» стартует 20 июня. Также Audlt Swim работает над спин-оффом про команду Виндикаторов.