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    Новости

    Авторы «Рика и Морти» не против снять полнометражку

    9 июня 2021
    09.06.2021
    182
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    Продюсер «Рика и Морти» Скотт Мардер и Спенсер Грэммер, подарившая голос Саммер, в одном из интервью рассказали, что однажды мультсериал может получить полнометражку.

    Скорее всего, анимационную. Хотя актриса озвучки была бы не против посмотреть лайв-экшен адаптацию.

    Я всеми руками за лайв-экшен «Рика и Морти». Было бы круто. Только им надо найти хорошую актрису на роль Саммер.

    Также Грэммер отметила, что полнометражка должна быть эпичной, чтобы оправдать свой формат.

    Я не удивлюсь, если <полнометражка> когда-нибудь выйдет в свет. Но я чувствую, что каждый эпизод — это небольшой фильм. Было бы неплохо увидеть полнометражку. <…> Она должна быть эпичной.

    Пятый сезон «Рика и Морти» стартует 20 июня. Также Audlt Swim работает над спин-оффом про команду Виндикаторов.

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