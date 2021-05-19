«Рик и Морти» получит спин-офф про Виндикаторов

Adult Swim заказал небольшие спин-оффы по мотивам четырех популярных мультсериалов и не только — «Рика и Морти», Aqua Teen Hunger Force, «Робоцыпа» и «Твое милое личико отправится в ад».
Каждый сериал будет состоять из восьми-десяти эпизодов максимум.
- «Виндикаторы»: Супернова, Ванс Максимус, Алан Райлс, Крокубот и Нуб-нуб борятся с преступностью и предотвращают геноцид без помощи Рика и Морти. В сериале хотят показать, что происходит с мирами после того, как их спасают (или уничтожают) герои.
- «Алабама Джексон»: в центре сюжета путешественник во времени, который каждый раз приземляется не в то время и не в том месте. Его шоураннером выступит Дональд Фэйсон, давно мечтавший поработать с покадровой анимацией.
- Aquadonk Side Pieces: сериал, в котором раскроют судьбу многие персонажей из Aqua Teen Hunger Force. Он должен выйти до конца 2021 года.
- «Твое милое личико отправится в ад»: лайв-экшен сериал переезжает на просторы анимации. Авторы обещают, что в мультсериале будет больше смешных моментов, крови и говорящих животных.
Напомним, пятый сезон «Рика и Морти» стартует 20 июня. А недавно Adult Swim запустил в производство полнометражные мультфильма по «Братьям Вентура», «Металлопокалипсису» и Aqua Teen Hunger Force.
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Дмитрий Кинский | 13.05.2021
Когда они выйдут, неизвестно.
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