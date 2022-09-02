Авторы «Рика и Морти»: он может длиться вечно

Создатели «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд признались, что пока даже не думают о том, чтобы заканчивать мультсериал.

Ройланд говорит, что сериал может длиться бесконечно. А Хармон считает, что хорошее телешоу может продолжать до тысячи эпизодов.

Вы не складываете бумажный самолетик так, чтобы он приземлился в определенном месте на определенном расстоянии от вас. Хороший бумажный самолетик — это тот, который не падает вовсе. Это невозможно, конечно. Но это ваша цель, когда вы его складываете.

По словам авторов, главная прелесть «Рика и Морти» в том, что сериал не ударяется в мыльную оперу и в нем теоретически возможно все.

Мы не пытается сделать «Симпсонов». Мы снимаем меньше эпизодов. Но я думаю, что мы бы с легкостью могли продолжать мультсериал до 20 сезона, если бы захотели фанаты и канал.

И недостатка в идеях Дэн и Джастин совершенно не испытывают.

У нас широкий фундамент. У нас есть мультивселенная. У нас есть любая научно-фантастическая концепция, которую мы хотим. У нас слишком много идей.

Премьера шестого сезона «Рика и Морти» состоится 4 сентября.