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    Новости

    Авторы «Рика и Морти»: он может длиться вечно

    2 сентября 2022
    02.09.2022
    496
    1 минута на чтение
    Авторы «Рика и Морти»: он может длиться вечно

    Создатели «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд признались, что пока даже не думают о том, чтобы заканчивать мультсериал.

    Ройланд говорит, что сериал может длиться бесконечно. А Хармон считает, что хорошее телешоу может продолжать до тысячи эпизодов.

    Вы не складываете бумажный самолетик так, чтобы он приземлился в определенном месте на определенном расстоянии от вас. Хороший бумажный самолетик — это тот, который не падает вовсе. Это невозможно, конечно. Но это ваша цель, когда вы его складываете.

    По словам авторов, главная прелесть «Рика и Морти» в том, что сериал не ударяется в мыльную оперу и в нем теоретически возможно все.

    Мы не пытается сделать «Симпсонов». Мы снимаем меньше эпизодов. Но я думаю, что мы бы с легкостью могли продолжать мультсериал до 20 сезона, если бы захотели фанаты и канал.

    И недостатка в идеях Дэн и Джастин совершенно не испытывают.

    У нас широкий фундамент. У нас есть мультивселенная. У нас есть любая научно-фантастическая концепция, которую мы хотим. У нас слишком много идей.

    Премьера шестого сезона «Рика и Морти» состоится 4 сентября.

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