Дайджест новостей за неделю 18 — 24 декабря

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В этом выпуске:

✨ Продолжается крауд-кампания журнала «Мир фантастики» на 2024 год. Поддержите нас — примите в ней участие.

✨ Джонатана Мэйджерса признали виновным в нападении третьей степени на свою теперь уже бывшую девушку Грейс Джаббари. Актёру грозит до года в тюрьме. Не дожидаясь оглашения приговора, студия Marvel уволила его с роли Канга-Завоевателя.

✨ Голливуду может грозить очередное крупное слияние. Главы Warner Brothers Discovery и Paramount обсуждают возможное объединение активов.

✨ Актрисы Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс раскрыли истинную причину ухода Доэрти из «Зачарованных».

✨ Звезда «Джентльменов» Чарли Ханнэм рассказал, что едва не получил роль Энакина Скайуокера в «Атаке клонов».

✨ Утечка данных из Sony и Insomniac Games оказалась ещё интереснее, чем можно было ожидать. Разбираем главные детали громкой хакерской атаки.

Текст: Алексей Ионов / Голос и монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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