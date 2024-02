Дайджест новостей за неделю 19 — 25 февраля

Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

✨ Вторая часть «Дюны» удостоилась очень высоких оценок от критиков

✨ From Software раскрыла дату релиза и другие подробности дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring

✨ Sony отменила планы на серию фильмов о команде Женщин-пауков после провала «Мадам Паутины»

✨ Издательство Marvel выпустит комикс о Скрудже Макдаке

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx



