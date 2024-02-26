Дайджест новостей за неделю 19 — 25 февраля

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В этом выпуске:
✨ Вторая часть «Дюны» удостоилась очень высоких оценок от критиков
✨ From Software раскрыла дату релиза и другие подробности дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring
✨ Sony отменила планы на серию фильмов о команде Женщин-пауков после провала «Мадам Паутины»
✨ Издательство Marvel выпустит комикс о Скрудже Макдаке
… И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.