Дайджест новостей за неделю 8 — 14 апреля

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В этом выпуске:

✨ У Фрэнсиса Форда Копполы проблемы — найти прокатчика для снятого на его собственные деньги «Мегалополиса» может оказаться труднее, чем он думал.

✨Ubisoft показала новую игру по «Звёздным войнам»: в ней не будет вышек и, похоже, она будет интереснее, чем Starfield.

✨Автор «Кеноби» Джон Джексон Миллер напишет роман — прямое продолжение первого «Бэтмена» от Тима Бёртона.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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