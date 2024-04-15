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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 8 — 14 апреля

    15 апреля 2024
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    15.04.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ У Фрэнсиса Форда Копполы проблемы — найти прокатчика для снятого на его собственные деньги «Мегалополиса» может оказаться труднее, чем он думал.

    ✨Ubisoft показала новую игру по «Звёздным войнам»: в ней не будет вышек и, похоже, она будет интереснее, чем Starfield.

    ✨Автор «Кеноби» Джон Джексон Миллер напишет роман — прямое продолжение первого «Бэтмена» от Тима Бёртона.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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