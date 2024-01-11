Дэнни Бойл и Алекс Гарланд работают над продолжением «28 дней спустя»

Дэнни Бойл и Алекс Гарленд возвращаются в мир культового фильма «28 дней спустя».

Гарленд напишет сценарий, а Бойл поставит «28 лет спустя» — полноценный сиквел первой части. На этой неделе кинематографисты собираются предложить проект заинтересованным студиям. Если всё пройдёт успешно, «28 лет спустя» положит начало целой трилогии, сценарии к двум оставшимся частям которой также напишет Гарленд. Бюджеты каждой из трёх частей трилогии оцениваются в районе 75 миллионов долларов.

«28 дней спустя» вышел в 2002 году и стал мгновенным хитом. Более того, картина практически в одиночку возродила интерес публики к жанру зомби-хоррора, прорубив дорогу для «Ходячих мертвецов», «Добро пожаловать в Зомбиленд» и «Мировой войны Z». В 2007 году фильм уже получил продолжение, «28 недель спустя», но и Бойл, и Гарленд в тот раз ограничились ролями исполнительных продюсеров.