Disney и Epic Games разрабатывают игровую вселенную

Disney и Epic Games объявили о сотрудничестве для разработки игровой и развлекательной вселенной по мотивам популярных франшиз «Мышиного дома» на базе движка Unreal Engine.
Помимо «игрового опыта мирового уровня» и интеграции в Fortnite пользователи смогут играть, смотреть, совершать покупки, создавать свои истории и всячески взаимодействовать с персонажами Disney, Pexar, Marvel, «Звездных войн», «Аватара» и не только.
В рамках партнерства Disney купит пакет акций Epic Games за 1,5 миллиарда долларов. По словам гендиректора Боба Айгера, это крупнейшая инвестиция корпорации в игровое направление, которая откроет новые возможности для роста.
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