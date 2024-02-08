    Новости

    Disney и Epic Games разрабатывают игровую вселенную

    8 февраля 2024
    Фото аватара
    08.02.2024
    508
    0 минут на чтение
    1

    Disney и Epic Games объявили о сотрудничестве для разработки игровой и развлекательной вселенной по мотивам популярных франшиз «Мышиного дома» на базе движка Unreal Engine.

    Помимо «игрового опыта мирового уровня» и интеграции в Fortnite пользователи смогут играть, смотреть, совершать покупки, создавать свои истории и всячески взаимодействовать с персонажами Disney, Pexar, Marvel, «Звездных войн», «Аватара» и не только.

    В рамках партнерства Disney купит пакет акций Epic Games за 1,5 миллиарда долларов. По словам гендиректора Боба Айгера, это крупнейшая инвестиция корпорации в игровое направление, которая откроет новые возможности для роста.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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