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    «Дюна 2» стартовала в США почти в два раза лучше первой части

    4 марта 2024
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    04.03.2024
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    «Дюна 2» стартовала в США почти в два раза лучше первой части

    В первые выходные сиквел «Дюны» Дени Вильнева собрал в мировом прокате 178,5 миллиона долларов.

    Из них 81,5 миллиона долларов приходятся на США. Это почти в два раза больше, чем заработала в домашнем прокате первая часть. В 2021 году оригинальная лента стартовала с 41 миллиона.

    Критики и зрители очень тепло приняли картину. На сайте Metacritic у нее 79 из 100 и 8,4 из 10 баллов соответственно.

    Нам, кстати, фильм тоже очень понравился. Главный редактор сайта Александр Гагинский назвал его «Властелином колец» от научной фантастики!

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     Александр Гагинский |  01.03.2024 |  4408

    Как Дени Вильнёв изменил сюжет книги, чтобы получить шанс снять третью часть.

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