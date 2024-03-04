«Дюна 2» стартовала в США почти в два раза лучше первой части

В первые выходные сиквел «Дюны» Дени Вильнева собрал в мировом прокате 178,5 миллиона долларов.

Из них 81,5 миллиона долларов приходятся на США. Это почти в два раза больше, чем заработала в домашнем прокате первая часть. В 2021 году оригинальная лента стартовала с 41 миллиона.

Критики и зрители очень тепло приняли картину. На сайте Metacritic у нее 79 из 100 и 8,4 из 10 баллов соответственно.

Нам, кстати, фильм тоже очень понравился. Главный редактор сайта Александр Гагинский назвал его «Властелином колец» от научной фантастики!