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    Новости

    «Дюна, часть вторая»: первые кадры

    27 апреля 2023
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    27.04.2023
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    Legendary показала первые кадры второй части «Дюны». На них можно различить как уже знакомых персонажей, так и тех, кто только появится в повествовании.

    Флоренс Пью — Принцесса Ирулан

    «Дюна, часть вторая»: первые кадры 1

    Остин Батлер — Фейд-Раута

    «Дюна, часть вторая»: первые кадры 3

    Леа Сейду — Леди Марго

    «Дюна, часть вторая»: первые кадры 9

    Режиссёр Дени Вильнёв

    Постановщик рассказал, что действие второго фильма развернётся почти сразу после событий первого, временного зазора между ними почти не будет.

    «Дюна, часть вторая»: первые кадры 11

    Остальные кадры

    В мировом прокате «Дюна 2» выйдет 3 ноября 2023 года.

    «Дюна, часть вторая»: первые кадры «Дюна, часть вторая»: первые кадры 10 «Дюна, часть вторая»: первые кадры 8 «Дюна, часть вторая»: первые кадры 7 «Дюна, часть вторая»: первые кадры 6 «Дюна, часть вторая»: первые кадры 5 «Дюна, часть вторая»: первые кадры 4 «Дюна, часть вторая»: первые кадры 2

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