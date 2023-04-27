«Дюна, часть вторая»: первые кадры

Legendary показала первые кадры второй части «Дюны». На них можно различить как уже знакомых персонажей, так и тех, кто только появится в повествовании.
Флоренс Пью — Принцесса Ирулан
Остин Батлер — Фейд-Раута
Леа Сейду — Леди Марго
Режиссёр Дени Вильнёв
Постановщик рассказал, что действие второго фильма развернётся почти сразу после событий первого, временного зазора между ними почти не будет.
Остальные кадры
В мировом прокате «Дюна 2» выйдет 3 ноября 2023 года.
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