«Дюна, часть вторая»: первые кадры

Legendary показала первые кадры второй части «Дюны». На них можно различить как уже знакомых персонажей, так и тех, кто только появится в повествовании.

Флоренс Пью — Принцесса Ирулан

Остин Батлер — Фейд-Раута

Леа Сейду — Леди Марго

Режиссёр Дени Вильнёв

Постановщик рассказал, что действие второго фильма развернётся почти сразу после событий первого, временного зазора между ними почти не будет.

Остальные кадры

В мировом прокате «Дюна 2» выйдет 3 ноября 2023 года.