«Дюна»: фильм vs сценарий и вырезанные сцены

Пару лет назад я обозревал сценарий новой экранизации «Дюны», написанный Джоном Спэйтсом в соавторстве с Эриком Ротом и режиссёром картины Дени Вильнёвым. Их работа была датирована 18 сентября 2018 года. Поскольку съёмки фильма начались в марте 2019 года, я предполагал, что с учётом масштаба проекта сценарий вряд ли претерпит сильные коррективы. Но, посмотрев фильм я всё же не могу не отметить некоторые изменения, о которых решил вкратце рассказать. Мне кажется интересным следить, как меняется сюжет в процессе пре-продакшна, и пытаться понять, чем вызвано то или иное изменение.

Объем сценария «Дюны» составлял 132 страницы. По общему правилу, одна страница примерно соответствует одной минуте фильма. Ключевое слово «примерно» — экшн-сцены на бумаге занимают немного места, а с диалогами все наоборот. Но всё же, если только кино сильно не порезали в монтажной, обычно это соотношение более-менее выдерживается. В качестве наглядного примера можно привести творчество Кристофера Нолана, который практически никогда не отходит от сценария даже в мелочах. Так, съёмочный сценарий «Начала» насчитывал 147 страниц при длительности фильма в 148 минут.

Но Вильнёв не Нолан. У него свой стиль, и ещё во время «Бегущего по лезвию 2049» я заметил, как сильно у него растягиваются многие сцены. Съёмочный сценарий того фильма занимал 109 страниц, а сам он шёл 163 минуты. С «Дюной», идущей 155 минут, наблюдается схожая корреляция. На первый взгляд, не такая сильная, но надо иметь в виду, что из фильма пропали многие эпизоды, которые были на бумаге. Но обо всем по порядку.

Тот сценарий «Дюны», что я прочитал, открывался прологом, в которой нам рассказывали о древнем восстании машин, после которого человечество навсегда отказалось от роботов и компьютеров. Далее следовал небольшой, но зрелищный эпизод, в котором Дункан Айдахо десантировался на все ещё контролируемый Харконненами Арракис, чтобы наладить контакты с фременами. В фильме нас знакомят с этим персонажем, когда он только готовится вылететь, а саму высадку не показывают. Могу предположить, что это изменение было сделано, чтобы лучше установить эмоциональную связь между Полом и Дунканом. Ну и это, наверное, сэкономило бюджет.

С другой стороны, в сценарии не было эпизода прибытия на Каладан посланцев императора с формальной передачей Арракиса под контроль дома Атрейдесов. Вместо этого мы сразу переходили к визиту Преподобной Матери и испытанию с ящиком. Многие диалоги из начальной части сценария подверглись существенным изменениям и кое-где заметно выросли в размерах.

Из пары других небольших, но любопытных отличий — перед сценой тренировки Гурни Халлек в сценарии играл на балисете и исполнял песню Полу. А при прибытии на Арракис, Атрейдесы находили у городской стены множество крестов, на которых были распяты враги дома Харконненов.

У некоторых второплановых персонажей в сценарии имелись небольшие моменты, лучше их раскрывавшие. Например, доктор Юэ рассказывал о своей жене. Также создатели фильма существенно порезали эпизоды с участием ментата дома Атрейдесов Суфира Хавата.

Кроме того, в середине скрипта была большая сцена торжественного приёма Атрейдесов, где мы знакомились с несколькими персонажами (вроде чиновников и лидера контрабандистов), которые, я так подозреваю, должны появиться в сиквеле. С другой стороны, в тексте не было эпизода разговора Преподобной Матери с бароном Харконненом, в котором она сообщала, что Пол и Джессика находятся под защитой ордена Бене Гессерит и он не может их убить.

Основные же отличия между сценарием и фильмом связаны с финальной частью. А точнее, с вырезанием некоторых эпизодов. Вот, что было на бумаге, но не попало в кино (по крайней мере, в театральную версию):

Отряду Гурни Халека удалось пробиться через силы Харконненов и добраться до поселения контрабандистов.

После штурма дворца, Барон Харконнен навестил Леди Джессику. А после гибели своего ментата Питера де Вриза он предложил пленному Суфиру Хавата перейти к нему на службу и заодно соврал, что предательницей была Джессика.

Из фильма полностью пропал небольшой подсюжет (которого, правда, не было в книге). После покушения на Пола герцог Лето санкционировал ответную акцию возмездия. Небольшой отряд коммандос Атрейдесов десантировался на Гьеди Прайм и взорвал главные хранилища спайса, что поставило Харконненов на грань банкротства. Из-за этого барону приходилось дать указание Рабану выдоить досуха Арракис, не считаясь ни с чем. В сценарии также имелась пометка, что лидер коммандос появится в сиквеле в качестве раба, с которым ради потехи будет драться Фейд-Раута.

Картина Вильнёва завершается тем, что после поединка Пол и Джессика направляются к ситчу. Однако сценарий на этом не заканчивался. В нём герои достигли цели. Нам показали бы, что в распоряжении фременов есть огромный резервуар накопленной воды (и такие же имеются у других племён). Леди Джессика приняла предложение стать новой Преподобной матерью фременов и выпила «воду жизни», после чего открыла свою наследственную память. Кроме того, эта процедура влияла на её нерождённую дочь. Что касается Пола, то он занялся любовью с Чани. На этом сценарий и заканчивался.

По сравнению с фильмом в сценарии было намного меньше флэшфорвардов с участием Чани. После встречи Пол открылся ей и рассказал, что много раз видел во снах поединок с Джамисом, но ни разу не выходил из него победителем. Чани рассказала ему, как обычно сражается Джамис, что помогло герою выиграть.

Подводя итоги, нельзя сказать, что сценарий подвергся радикальным изменениям. Он по-прежнему достаточно точно соответствует первой половине книги Фрэнка Герберта. И всё же он потерял ряд сцен, многие из которых были любопытны и мне бы хотелось их увидеть.

Но с ними кино бы наверняка шло больше трёх часов. Вряд ли стоит объяснять, почему студия не выпустила бы такую версию в кино. Лично я люблю фильмы, создатели которых тратят время на создание атмосферы и выстраивание сюжета. Но я отлично понимаю, что не все разделяют такое мнение — а трёхчасовой хронометраж способен отпугнуть многих потенциальных зрителей.

Кроме того, многие удаленные эпизоды закладывали фундамент сюжета сиквела. Тут могло сработать и то, что Вильнёв не был уверен, что он все же состоится, и то, что режиссёр решил оставить себе возможность в будущем несколько отойти от книги.