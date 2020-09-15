Джейсон Момоа: на съемках «Лиги справедливости» произошло нечто серьезное

Джейсон Момоа встал на сторону Рэя Фишера и поддержал обвинения в отношении Джосса Уидона, который заканчивал «Лигу справедливости» вместо Зака Снайдера.
По словам актера, на съемочной площадке случилось что-то действительно серьезное. Но в подробности он вдаваться не стал.
Все это дерьмо должно прекратиться. И Warner Bros. стоит обратить на это внимание. Нужно провести независимое расследование. Произошло нечто серьезное.
Также Момоа показалось подозрительным, что WB без предупреждения объявила о его участии в экранизации «Снеговика Фрости» — через 90 минут после обвинений Рэя Фишера. Актер считает, что таким образом кинокомпания попыталась отвлечь внимание аудитории от этой истории.
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