Рэя Фишера услышали: WarnerMedia расследует производство «Лиги справедливости»

Журналисты Variety рассказали, что WarnerMedia после нескольких заявлений Рэя Фишера, сыгравшего Киборга в киновселенной DC, начала расследование производства «Лиги справедливости».
Информацию подтвердил в твиттере сам актер и поблагодарил компанию за попытку наладить рабочую атмосферу.
WarnerMedia официально начала независимое расследование, чтобы разобраться с нездоровой рабочей атмосферой, возникшей во время пересъемок «Лиги справедливости». Это ГИГАНТСКИЙ шаг вперед! Вне всяких сомнений проверка покажет, что Джефф Джонс, Джосс Уидон, Джон Берг и другие злоупотребляли своими полномочиями в период слияния AT&T и Time Warner.
По данным издания, WarnerBros. не ограничится проверкой одних лишь режиссера Джосса Уидона, продюсера Джона Берга и бывшего президента DC Entertainment Джеффа Джонса. Последний даже угрожал актеру разрушить его карьеру за попытку пожаловаться в соответствующую инстанцию.
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