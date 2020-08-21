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    Новости

    Рэя Фишера услышали: WarnerMedia расследует производство «Лиги справедливости»

    21 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    21.08.2020
    2710
    0 минут на чтение
    Рэя Фишера услышали: WarnerMedia проверит производство «Лиги справедливости»

    Журналисты Variety рассказали, что WarnerMedia после нескольких заявлений Рэя Фишера, сыгравшего Киборга в киновселенной DC, начала расследование производства «Лиги справедливости».

    Информацию подтвердил в твиттере сам актер и поблагодарил компанию за попытку наладить рабочую атмосферу.

    WarnerMedia официально начала независимое расследование, чтобы разобраться с нездоровой рабочей атмосферой, возникшей во время пересъемок «Лиги справедливости». Это ГИГАНТСКИЙ шаг вперед! Вне всяких сомнений проверка покажет, что Джефф Джонс, Джосс Уидон, Джон Берг и другие злоупотребляли своими полномочиями в период слияния AT&T и Time Warner.

    По данным издания, WarnerBros. не ограничится проверкой одних лишь режиссера Джосса Уидона, продюсера Джона Берга и бывшего президента DC Entertainment Джеффа Джонса. Последний даже угрожал актеру разрушить его карьеру за попытку пожаловаться в соответствующую инстанцию.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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