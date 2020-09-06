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    Новости

    Рэй Фишер: глава DC Films хотел спасти Джеффа Джонса. Warner Bros. это отрицает

    6 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    06.09.2020
    5195
    0 минут на чтение
    Рэй Фишер: глава DC Films хотел спасти Джеффа Джонса. Warner Bros. это отрицает

    На этой неделе Рэй Фишер рассказал, что ему лично звонил президент DC Films Уолтер Хамада. По его словам, глава компании хотел пожертвовать Джоссом Уидоном и Джоном Бергом, чтобы спасти Джеффа Джонса.

    Последний, как ранее утверждал Фишер, угрожал разрушить его карьеру за то, что актер хотел пожаловаться на поведение режиссера.

    В ответ на это Warner Bros. выступила с заявлением, в котором отвергла слова Рэя. Корпорация подчеркнула, что Уолтер Хамада никем не собирался пожертвовать. Тем не менее он действительно общался с актером по поводу его недовольства из-за вырезанных сцен с Киборгом.

    Более того, Фишер не предоставил доказательств для своих обвинений. А после внутреннего разбирательства исполнитель роли Киборга потребовал независимого расследования. Следователь несколько раз пытался с ним встретиться, однако тот отказывался.

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    Актер поблагодарил компанию за это.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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