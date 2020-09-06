Рэй Фишер: глава DC Films хотел спасти Джеффа Джонса. Warner Bros. это отрицает

На этой неделе Рэй Фишер рассказал, что ему лично звонил президент DC Films Уолтер Хамада. По его словам, глава компании хотел пожертвовать Джоссом Уидоном и Джоном Бергом, чтобы спасти Джеффа Джонса.
Последний, как ранее утверждал Фишер, угрожал разрушить его карьеру за то, что актер хотел пожаловаться на поведение режиссера.
В ответ на это Warner Bros. выступила с заявлением, в котором отвергла слова Рэя. Корпорация подчеркнула, что Уолтер Хамада никем не собирался пожертвовать. Тем не менее он действительно общался с актером по поводу его недовольства из-за вырезанных сцен с Киборгом.
Более того, Фишер не предоставил доказательств для своих обвинений. А после внутреннего разбирательства исполнитель роли Киборга потребовал независимого расследования. Следователь несколько раз пытался с ним встретиться, однако тот отказывался.
Читайте также
Рэя Фишера услышали: WarnerMedia расследует производство «Лиги справедливости»
Актер поблагодарил компанию за это.
-
Новости фантастики
3D Realms анонсировала Graven — духовный наследник Dark Messiah of Might & Magic
Джейсон Шрайер: ремейк Prince of Persia покажут 10 сентября
«Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК
«Спутник» лидирует в топе хорроров американского iTunes
Лана Вачовски хотела, чтобы Хьюго Уивинг снялся в «Матрице 4»
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.