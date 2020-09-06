Рэй Фишер: глава DC Films хотел спасти Джеффа Джонса. Warner Bros. это отрицает

На этой неделе Рэй Фишер рассказал, что ему лично звонил президент DC Films Уолтер Хамада. По его словам, глава компании хотел пожертвовать Джоссом Уидоном и Джоном Бергом, чтобы спасти Джеффа Джонса.

Последний, как ранее утверждал Фишер, угрожал разрушить его карьеру за то, что актер хотел пожаловаться на поведение режиссера.

В ответ на это Warner Bros. выступила с заявлением, в котором отвергла слова Рэя. Корпорация подчеркнула, что Уолтер Хамада никем не собирался пожертвовать. Тем не менее он действительно общался с актером по поводу его недовольства из-за вырезанных сцен с Киборгом.

Более того, Фишер не предоставил доказательств для своих обвинений. А после внутреннего разбирательства исполнитель роли Киборга потребовал независимого расследования. Следователь несколько раз пытался с ним встретиться, однако тот отказывался.