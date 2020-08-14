Бывший глава DC Entertainment угрожал Рэю Фишеру разрушить его карьеру

Рэй Фишер, исполнивший роль Киборга в киновселенной DC, рассказал в твиттере, что бывший творческий директор и президент DC Entertainment Джефф Джонс угрожал разрушить его карьеру.

Это произошло после назначения Джосса Уидона на пост режиссера «Лиги справедливости». Судя по всему, актер хотел пожаловаться на нового постановщика картины.

Во время пересъемок «Лиги справедливости» в Лос-Анджелесе меня вызвал в свой кабинет Джефф Джонс, чтобы упрекнуть меня и моего агента в том, что мы попытались подать жалобу в надлежащую инстанцию. Затем он завуалированно угрожал, что разрушит мою карьеру. Такое поведение не должно продолжаться.

Прежде Фишер заявил, что Джосс во время работы над фильмом вел себя оскорбительно по отношению к актерам и другим членам команды. Однако продюсер Джон Берг опроверг его слова.

В 2018 Джефф Джонс оставил управляющие должности, но из компании уходить не стал — вместо этого он полностью сфокусировался на творчестве.