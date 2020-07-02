Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «грубо» на ·съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает

Пару дней назад актёр Рэй Фишер (Киборг в киновселенной DC) забрал свои слова о том, что режиссёр Джосс Уидон, пришедший на смену Заку Снайдеру с «Лигой Справедливости», — подходящий кандидат.

Как ни странно, Фишер на этом не остановился. Дальше актёр заявил, что Уидон вёл себя непрофессионально по отношению к актёрам и остальным членам команды. Фишер также подчеркнул, что продюсеры картины Джон Бёрг и Джефф Джонс знали о поведении постановщика, но ничего не предпринимали.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable. He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg. Accountability>Entertainment — Ray Fisher (@ray8fisher) July 1, 2020

Отношение Джосса Уидона к актёрскому составу и команде во время работы над «Лигой Справедливости» было грубым, оскорбительным, непрофессиональным и в целом совершенно неподобающим. Его действия поддерживали, тем или иным способом, Джефф Джонс и Джон Берг. Ответственность должна быть превыше развлечений.

В разговоре с Variety Джон Берг прокомментировал слова Фишера.

Категорически неверно, что мы допустили какое-либо неприемлемое поведение. Я помню, как Фишер был расстроен тем, что мы просили его сказать «Буяяяя», — фразу, которая хорошо известна поклонникам Киборга из анимационного сериала.

Вероятно, Фишер воспользовался моментом после анонса «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера. Режиссёрская версия фильма, в новом монтаже и с дополнительными эффектами (на всё про всё потратят около 30 миллионов долларов), должна выйти в 2021-м на HBO.

Первоначально фильм и так снимал Снайдер, но после самоубийства дочери решил покинуть кресло постановщика. Некоторые СМИ приводили сведения, что режиссёра «попросили» из-за того, что первые версии картины получались спорными, а трагедия стала удобным поводом. Руководство предложило доснять фильм Джоссу Уидону, который сильно изменил первоначальное видение.

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В результате картина получила смешанные отзывы. По слухам, Уидон согласился снять «Лигу» лишь потому, что тогда мог заняться картиной про Бэтгёрл. Однако фильм так и не запустили в производство — формально из-за того, что режиссёр так и не придумал основную историю. По данным других источников, Уидон столкнулся с проблемой общественного порицания: мужчина-режиссёр не должен снимать подобную картину.