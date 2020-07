Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «грубо» на ·съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает

Пару дней назад актёр Рэй Фишер (Киборг в киновселенной DC) забрал свои слова о том, что режиссёр Джосс Уидон, пришедший на смену Заку Снайдеру с «Лигой Справедливости», — подходящий кандидат.

Как ни странно, Фишер на этом не остановился. Дальше актёр заявил, что Уидон вёл себя непрофессионально по отношению к актёрам и остальным членам команды. Фишер также подчеркнул, что продюсеры картины Джон Бёрг и Джефф Джонс знали о поведении постановщика, но ничего не предпринимали.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.

He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.

Accountability>Entertainment

— Ray Fisher (@ray8fisher) July 1, 2020