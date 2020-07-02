    3
    Новости

    Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «грубо» на ·съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает

    2 июля 2020
    Кот-император
    02.07.2020
    5868
    1 минут на чтение
    Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «непрофессионально» на съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает

    Пару дней назад актёр Рэй Фишер (Киборг в киновселенной DC) забрал свои слова о том, что режиссёр Джосс Уидон, пришедший на смену Заку Снайдеру с «Лигой Справедливости», — подходящий кандидат.

    Как ни странно, Фишер на этом не остановился. Дальше актёр заявил, что Уидон вёл себя непрофессионально по отношению к актёрам и остальным членам команды. Фишер также подчеркнул, что продюсеры картины Джон Бёрг и Джефф Джонс знали о поведении постановщика, но ничего не предпринимали.

    Отношение Джосса Уидона к актёрскому составу и команде во время работы над «Лигой Справедливости» было грубым, оскорбительным, непрофессиональным и в целом совершенно неподобающим. Его действия поддерживали, тем или иным способом, Джефф Джонс и Джон Берг. Ответственность должна быть превыше развлечений. 

    В разговоре с Variety Джон Берг прокомментировал слова Фишера.

    Категорически неверно, что мы допустили какое-либо неприемлемое поведение. Я помню, как Фишер был расстроен тем, что мы просили его сказать «Буяяяя», — фразу, которая хорошо известна поклонникам Киборга из анимационного сериала.

    Вероятно, Фишер воспользовался моментом после анонса «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера. Режиссёрская версия фильма, в новом монтаже и с дополнительными эффектами (на всё про всё потратят около 30 миллионов долларов), должна выйти в 2021-м на HBO.

    Первоначально фильм и так снимал Снайдер, но после самоубийства дочери решил покинуть кресло постановщика. Некоторые СМИ приводили сведения, что режиссёра «попросили» из-за того, что первые версии картины получались спорными, а трагедия стала удобным поводом. Руководство предложило доснять фильм Джоссу Уидону, который сильно изменил первоначальное видение.

    Читайте также

    Что вырезали из «Лиги справедливости» и какие сцены переснял Джосс Уидон? 1

    Что вырезали из «Лиги справедливости» и какие сцены переснял Джосс Уидон?

     Александр Стрепетилов |  20.11.2017 |  2 460

    Супергеройский боевик DC сильно отличается от своей первоначальной версии. Рассказываем, как так получилось, куда делись сцены из трейлеров и стоит ли ждать режиссёрскую версию.

    В результате картина получила смешанные отзывы. По слухам, Уидон согласился снять «Лигу» лишь потому, что тогда мог заняться картиной про Бэтгёрл. Однако фильм так и не запустили в производство — формально из-за того, что режиссёр так и не придумал основную историю. По данным других источников, Уидон столкнулся с проблемой общественного порицания: мужчина-режиссёр не должен снимать подобную картину.

    Читайте также

    «Светлячок»: что осталось за кадром и почему сериал закрыли 13

    «Светлячок»: что осталось за кадром и почему сериал закрыли

     Алексей Ионов |  21.09.2016 |  8 941

    Как снимался знаменитый сериал и какие истории Джосс Уидон не успел рассказать.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2020 16
    0
    20455
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2020

    Фантастические книги середины лета 2020-го: от Тэда Уильямса до Филипа Пулмана.

    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу воскресают! 1
    0
    74786
    Читаем комикс по Baldur’s Gate: Минск и Бу воскресают!
    Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»
    0
    85069
    Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»

    Действие Расцвета Республики разворачивается за 200 лет до событий «Скрытой угрозы».

    Какие сериалы смотреть в июле 2020? Монашки, трансформеры и супергерои 5
    0
    131456
    Какие сериалы смотреть в июле 2020? Монашки, трансформеры и супергерои

    А ещё — адаптация знаменитой антиутопии, японский хоррор и продолжение мультсериала про мир лягушек.

    Как скрестить Канта с хоррором и описать воображаемый СССР? Беседа c Адамом Робертсом 8
    0
    136642
    Как скрестить Канта с хоррором и описать воображаемый СССР? Беседа c Адамом Робертсом

    От «Нечто» до Джойса: любитель кроссоверов Действие «Стеклянного Джека» происходит в Солнечной системе, управляемой кланом космических мафиози Улановых. Почему правители будущего у вас — русские? Я знаю, есть такой стереотип: […]

    Роман Файницкий «Странная ночь в Саммервейле»
    0
    319481
    Роман Файницкий «Странная ночь в Саммервейле»

    Однажды ночью в американском городке случается сразу несколько странных событий — и девушка на телефонной линии оказывается в центре этого хаоса.

    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17»
    0
    192467
    Читаем книгу: Сэмюел Дилэни «Вавилон-17». Классика фантастики

    Дилэни — один из представителей той «новой волны», к которой относятся и Урсула Ле Гуин с Роджером Желязны.

    Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн»
    0
    234755
    Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн». Мозаика кровавой пандемии.

    Мозаичный роман, в котором вампирятник соединён с постапокалиптикой.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить