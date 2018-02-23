Режиссёр и сценарист Джосс Уидон («Мстители 1-2», «Светлячок») больше не числится постановщиком сольного фильма про «Бэтгёрл». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter с ссылкой на слова Уидона.

«Бэтгёрл» был для меня очень волнительным проектом. Warner/DC, показавшие себя надёжными партнёрами, помогли мне осознать, что за эти месяцы я так и не придумал основную историю. Я благодарю Джеффа [Джонса], Тоби [Эммериха] и всех остальных за поддержку, которую они оказали, когда я присоединился к компании (Джонс — глава издательства DC, Эммерих — президент Warner Bros. — Прим. МирФ). Они оказались очень понимающими людьми, когда речь зашла о… есть какое-нибудь более сексуальное слово для «провала»? Джосс Уидон

Источники THR сообщают, что за прошедшие месяцы Уидон так и не смог найти подходящую формулу, которая сделала успешным другой проект с девушкой-супергероем — «Чудо-женщину». Warner Bros. и DC Films радовались успеху картины и были уверены, что ещё один фильм с феминистическим посылом сыграет им на руку.

Однако источники, близкие к индустрии, говорят, что не всё так просто. Скорее всего, Уидон столкнулся с проблемой общественного порицания: мужчина-режиссёр не должен снимать подобную картину. Это всё равно, что если бы «Чёрную Пантеру» снимал белый мужчина. Даже если бы Уидон подготовил достойный сценарий «Бэтгёрл», то любая ошибка или оплошность могли разом уничтожить его репутацию или репутацию фильма.

И это звучит предельно странно, поскольку Уидон — один из самых главных сторонников феминизма в Голливуде. Этот посыл легко отслеживается в его самых первых работах вроде сценария к фильму «Чужой 4» или женских персонажах в сериале «Светлячок». Да что там, Уидон придумал и сделал популярной Баффи — истребительницу вампиров!

Стоит отметить, что несколько месяцев назад в сети появился слух от крайне недостоверного и подозрительного источника (первоначальная запись удалена), что WB хотят убрать Уидона с поста режиссёра «Бэтгёрл» из-за провала «Лиги Справедливости». Авторитетные издания опровергли слух, связавшись со своими источниками. Но в итоге получилось всё именно так, как писала «жёлтая пресса».

Бэтгёрл — одна из самых популярных супергероинь вселенной DC. Её придумали в 1960-х годах. Сперва она дебютировала под именем Бетти Кейн (Batman № 139 в 1961 году), но героиня прожила лишь три года. И в 1967 году в Detective Comics № 359 появилась Барбара Гордон, которую мы знаем и по сей день. Её родители погибли в автокатастрофе, и девочку приютил комиссар Джим Гордон. Бэтгёрл почти никогда не появлялась на больших экранах. Лишь в фильме «Бэтмен и Робин» (1997) появляется Барбара Уилсон, явно созданная по образу Бэтгёрл.