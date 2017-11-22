UPD: Первоисточник удалил оригинальную заметку. Теперь это ещё больше похоже на «вброс».

Несколько месяцев назад СМИ писали, что студия Warner Bros. готовит фильм про девушку-супергероиню «Бэтгёрл» из комиксов DC. Режиссёром должен был стать Джосс Уидон («Мстители 1-2», «Светлячок») — именно он предложил руководству этот проект, о котором мечтал уже давно. С тех пор о проекте не было почти никаких новостей — всё дело в том, что Уидону поручили масштабные пересъёмки «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Однако источник портала SuperBroMovies уверяет, что дело совсем в другом — Джосса Уидона отстранили от работы над фильмом.

По словам источника, это случилось ещё пару месяцев назад, когда бывшая жена Уидона Кай Коул написала о нём разгромную колонку в издание The Wrap. Она обвинила Уидона в многочисленных изменах — якобы режиссёр спал с актрисами и поклонницами. Заодно Кол назвала Джосса лицемером — режиссёр считает себя приверженцем феминизма, однако Коул утверждала, что на самом деле это не так.

Все считали его хорошим парнем, борцом за права женщин, приверженцем брака, но на самом деле он использовал отношения со мной как щит.

Кай Коул

Портал пишет, что Warner Bros. не хотели скандала, поэтому решили потихоньку отказаться от сотрудничества с Уидоном. Тем более, что отзывы с тестовых показов обновлённой «Лиги справедливости» оставляли желать лучшего и в целом на студии были не слишком довольны его работой над фильмом.

Впрочем, сильно переживать за судьбу режиссёра не стоит. Во-первых, слух может оказаться ложным. Якобы анонимный источник не вызывает доверия — это не крупный новостной портал вроде Variety или The Hollywood Reporter. Во-вторых, странно утверждать, что студия Warner Bros. осталась недовольна работой Джосса Уидона. Зачем было нанимать постановщика, который «исправлял» картину после Зака Снайдера и действовал в соответствии с видением студии? Иными словами, что-то здесь не вяжется.