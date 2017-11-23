22 ноября портал SuperBroMovies опубликовал заметку, в которой утверждалось, что режиссёр и сценарист Джосс Уидон («Мстители 1-2», «Лига справедливости») якобы отстранён от работы над сольным фильмом про Бэтгёрл. Позже заметку с сайта удалили — не исключено, что с администраторами портала связались представители Warner Bros.
Издание Entertainment Weekly, пользующееся куда большим авторитетом среди западных СМИ, обратилось к своим источникам. Те подтвердили, что Уидон активно пишет сценарий для нового фильма. Учитывая, что до этого он был занят пересъёмками «Лиги справедливости», то неудивительно, что он приступил к сольнику про Бэтгёрл только сейчас. «Статус — кво», как бы сказал персонаж Джосса Уидона Доктор Ужасный.
Напомним, Бэтгёрл — одна из самых популярных супергероинь вселенной DC. Её придумали в 1960-х годах. Сперва она дебютировала под именем Бетти Кейн (Batman № 139 в 1961 году), но героиня прожила лишь три года. И в 1967 году в Detective Comics № 359 появилась Барбара Гордон, которую мы знаем и по сей день. Её родители погибли в автокатастрофе, и девочку приютил комиссар Джим Гордон. Бэтгёрл почти никогда не появлялась на больших экранах. Лишь в фильме «Бэтмен и Робин» (1997) была Барбара Уилсон, явно созданная по образу Бэтгёрл.
Уидон давно хотел снять сольный фильм про женщину-супергероя. Режиссёр одним из первых стал «проталкивать» в Голливуд образ сильной девушки — например, в сериале «Баффи — истребительница вампиров».
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