Джосс Уидон, создатель сериала и сценарист фильма «Баффи — истребительница вампиров», напишет сюжет для нового комикса про Баффи Саммерс. Комикс будет называться «Баффи — истребительница вампиров, 12 сезон: Расплата».

Писать новый комикс Уидон будет в соавторстве с Кристосом Гейджом, который уже работал над комиксами про Баффи. Художником выступит Джордж Жанти («Баффи — истребительница вампиров: 8 сезон»).

Сюжет расскажет о событиях, которые происходят год спустя после финала 11 сезона. Этот год выдаётся достаточно тихим для Баффи и Скуби-банды, но всё снова идёт не по плану, когда на новоселье Ксандера и Дона врываются незваные гости: демоны, «Вольфрам и Харт» и вампир из будущего по имени Харт. Всё это приводит к тому, что Баффи оказывается во временной ловушке, что может очень плохо закончиться.

Из-за того, что новый комикс будет связан с путешествиями во времени, в нем так же появится и Фрей — истребительница вампиров из будущего.

Первый выпуск комикса «Баффи — истребительница вампиров, 12 сезон: Расплата» выйдет 20 июля 2018 года. Последний раз Джосс Уидон писал комиксы про Баффи в 2011 году, в них тогда шёл 9 сезон.