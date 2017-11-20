16 ноября в прокат вышел супергеройский боевик «Лига справедливости» — главный фильм киновселенной DC. Картина показала, как в Лигу вступили Аквамен, Флэш и Киборг, а также послужила мостиком к их сольным фильмам.

Многие обозреватели отмечали, что «Лига» напоминает лоскутное одеяло — она состоит из разрозненных эпизодов, не всегда стыкующихся между собой. Неудивительно, ведь над фильмом работали сразу два режиссёра, у которых совершенно разный стиль: Зак Снайдер («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена») и Джосс Уидон («Мстители 1-2»). Из-за этого фильм кажется неровным и даже сумбурным. Давайте разбираться, что же произошло с этой многострадальной картиной.

Осторожно, спойлеры! Внимание, эта статья кишит спойлерами к «Лиге справедливости». Если хотите их избежать, лучше полюбуйтесь на косплей Затанны, Чудо-женщины и других участников Лиги

С чего всё началось?

Вспомним март 2017 года. Съёмки «Лиги справедливости» завершились, картина перешла в стадию постпродакшена, студии уже занимались компьютерной графикой. И тут в семье Зака Снайдера случилось несчастье — его дочь, 20-летняя Отомн, покончила с собой. Постановщик взял несколько недель отпуска и отошёл от производства фильма. После трагедии Зак пытался вернуться к работе, но в итоге решил уделить больше времени семье.

В мае Снайдер и Warner Bros. рассказали о ситуации в СМИ. Они заявили, что работу над «Лигой» завершит Джосс Уидон. Поклонники DC удивились, узнав, что над «Лигой справедливости» — главной картиной киновселенной! — будет работать режиссёр фильмов Marvel. Но руководство студии пообещало, что «влияние Уидона будет минимальным, стиль и тон картины всё равно задаёт Зак».

Всё лето ходили упорные слухи, что Уидон не просто помог доделать фильм, а переснял значительную его часть. Примерно в то же время стали ходить слухи об усах Супермена: Генри Кавилл не имел права их сбрить из-за контракта с другой студией, поэтому, когда Уидон позвал его на досьёмки, усы пришлось «замазывать». Как выяснилось, эта история возникла не на пустом месте — в фильме хорошо видна графика.

Что переснял Джосс Уидон?

Продюсер «Лиги справедливости» Чарльз Роувен рассказал, что Уидон переснял примерно 15-20% картины. Речь идёт не о конкретном куске, как это было, например, с финалом «Изгоя-один», а о дополнительных сценах и диалогах по всему фильму.

Издание ScreenRant утверждает, что изменений было значительно больше. Автор пишет, что Уидону передали буквально «несмотрибельный» фильм и режиссёр должен был его «починить».

Вот примерный список изменений.

Супермен

Были пересняты практически все кадры с Суперменом: сцена «с телефона» в самом начале, воскрешение, битва с Лигой, возвращение в Канзас, большая часть сражения со Степным волком, концовка и сцена после титров. От версии Снайдера осталась всего пара кадров. Это легко можно увидеть благодаря всё тем же «замазанным» усам, которые заметны в новых сценах, — из-за компьютерной губы лицо Генри Кавилла попадает в «зловещую долину».

В октябре Снайдер опубликовал раскадровку сцены воссоединения Супермена и Лоис Лейн. Её мы видели в одном из трейлеров, однако в финальный монтаж она не вошла — её пересняли.

Первоначально сцена с возвращением Супермена была совсем иной. Его воскрешали каким-то другим способом, но каким именно — неизвестно. Мы только знаем, что её снимали ночью, причём для этого привлекались танки.

Руководство хотело максимально дистанцироваться от событий фильма «Бэтмен против Супермена», и поэтому пересъёмки затронули целую сюжетную линию, связанную с этими героями. В варианте Зака Снайдера про Супермена почти не вспоминают, пока не настаёт время его воскресить. Уидон же добавил несколько сцен, в которых говорят про Супса, — например, встречу Марты Кент и Лоис Лейн в начале фильма.

Чудо-женщина

Уидон расширил роль Дианы и добавил её отношениям с Бэтменом эмоционального накала. Первоначально между ними тоже возникал небольшой конфликт, но в пересъёмках напряжение усилили. Поэтому их примирение в новой версии фильма кажется таким поспешным.



Уидон уделил больше внимания прошлому героини. Всё потому, что продюсеры остались довольны обзорами и сборами сольного фильма про Чудо-женщину и потребовали связать его с «Лигой справедливости». Именно поэтому персонажи вспоминают и про Первую мировую, и про Стива Тревора.

Помните сцену, в которой Флэш неловко падает на грудь Диане, а потом резко поднимается? Её тоже снял Джосс Уидон.

Шутки

Уидон добавил в фильм ряд шуток и комических сцен. В некоторых случаях отдельные реплики буквально «вклеивали» в диалоги.

Примеры добавленных сцен: Флэш и Киборг выкапывают гроб Супермена, Флэш рисует усы посетителю в тюрьме.

Примеры добавленных реплик: избитый Суперменом Бэтмен, лежа на земле, отшучивается, а Флэш в сцене найма шутит о еде.

Любопытно, что некоторые сцены «Лиги» — отсылки к прошлым работам Уидона. Например, сцена, где Флэш падает на грудь Дианы, явно копирует похожий момент из «Мстителей 2: Эра Альтрона». Шутки Супермена про «чешется после воскрешения» отсылают к реплике из сериала «Баффи — истребительница вампиров». А заключительная сцена, в которой Брюс сообщает, что купил банк с фермой, явно напоминает фразу Тони Старка из тех же «Мстителей 2».

Финальное сражение

Первоначально Снайдер хотел, чтобы финальное сражение развернулось в Припяти — в городе, где произошла Чернобыльская катастрофа. Об этой аварии 30-летней давности вспоминал и сам Бэтмен. Однако в версии Уидона Припять заменили на вымышленный российский город Писарнов (Pisarnov). В русском дубляже он превратился в польский.

В варианте Снайдера бой со Степным волком и его армией разворачивался глубокой ночью. Но руководство решило отказаться от чересчур мрачной картинки. Сражение пересняли и отредактировали — в новой версии бой ведётся днём под багровыми небесами.

Семья, которую герои в финале спасают от лап парадемонов, тоже задумка Уидона.

Что вырезали из фильма?

Джоссу Уидону пришлось не только переснимать готовый материал и доснимать отдельные фрагменты, но и вырезать целые сцены. В результате пострадали не только некоторые сюжетные линии, но и общая мифология фильма, которую сильно упростили.

Снайдер хотел показать поистине эпический конфликт, который затрагивает не только Землю, но и другие планеты. Он собирался рассказать, откуда пришёл Степной волк и в чём суть материнских кубов. В представлении режиссёра все персонажи Лиги выделяются не только необычайными способностями, но и происхождением. Сражение со Степным волком должно было стать кульминацией древнего и грандиозного противостояния.

В прокатной версии конфликт был «ужат» для простоты понимания, и от былого масштаба не осталось и следа. Продюсерам и Уидону пришлось придумать, как донести до зрителей «сокращённую» предысторию. Тогда они обратились к «древним рисункам кубов», которые несколько раз появляются в фильме, — например, когда Бэтмен в начале охотится на парадемона или когда он разговаривает с Акваменом в рыбацкой деревушке. В итоге мы узнали ровно то, что нужно для понимания сюжета: кубы надо разъединить, иначе наступит конец света. А детали их происхождения и прочие подробности в итоге остались за кадром. Поэтому бой со злодеем кажется таким «местечковым».

Сюжетная линия Аквамена тоже попала под нож. Вы знали, что в «Лиге справедливости» снимался актёр Уиллем Дефо (Зелёный гоблин из «Человека-паука» с Магуайром)? Вот только в фильме его нет — персонажа вырезали. Дефо сыграл советника и учёного из Атлантиды по имени Вулко, знакомого с Акваменом. Джейсон Момоа рассказал, что в фильме была сцена, где Аквамен беседует с Вулко. По словам актёра, Вулко обязательно появится в «Аквамене» — вероятно, отснятую сцену просто вставят в другой фильм.

Самое любопытное, что из фильма пропали две интригующие сцены, которые мы видели в трейлерах. Помните ролик с фестиваля Comic-Con 2017? Пересмотрите его ещё раз:

На 1:29 мы видим, как Брюс Уэйн рассматривает голограмму с красным плащом. По всей видимости, перед ним кто-то из криптонцев — Супермен или его кузина Супергёрл. В фильме этой сцены нет.

А с 3:35 начинается ещё одна сцена. Мы видим Альфреда, который сперва над чем-то работает, а после замечает приближающуюся фигуру. Альфред явно знает, кто перед ним, а вот зрители нет. Дворецкий обращается к фигуре: «Он говорил, что ты придёшь, но, надеюсь, ещё не слишком поздно». Однако эта сцена не вошла в финальный монтаж.

И это далеко не весь список удалённых сцен. Если внимательно посмотреть ролик с «Комик-кона», можно увидеть ещё ряд кадров, которые не вошли в фильм. Вот лишь несколько примеров.

Долгое путешествие Брюса к деревне Аквамена.

Все сцены с Киборгом до трансформации.

Флэш разбивает стекло пальцем в слоу-мо.

Брюс и Диана обсуждают будущих участников Лиги.

Сбор Лиги в Готэме перед битвой со Степным волком.

Киборг спасает полицейского в Парке героев (где был бой с Суперменом).

Бой Аквамена и Степного волка один на один.

Флэш спасает Айрис Уэст.

И многое другое.

Некоторые из этих сцен пару дней назад «утекли» в Сеть, но Warner Bros. сразу начали их удалять. В целом большого интереса они не представляют — почти всё это лишь черновики с моделями и компьютерной графикой. Из любопытного есть почти 40-секундный ролик, в котором Флэш спасает Айрис Уэст (подругу Барри в комиксах) из аварии, и несколько кадров с Киборгом, включая флешбэк.

Стоит ли ждать режиссёрскую версию?

Это главный вопрос, который терзает поклонников DC. Прокатную версию «Бэтмена против Супермена» упрекали в проблемах со сценарием; режиссёрская версия фильма действительно исправила некоторые недочёты и больше пришлась по душе поклонникам. Почему бы не последовать хорошему примеру, посчитали фанаты, и создали петицию. Они требуют, чтобы студия выпустила «расширенную версию» фильма от Зака Снайдера, да ещё и с саундтреком от Junkie XL, которого заменили на Дэнни Эльфмана.

Возможно ли это? Портал CosmicBookNews пишет, что в архивах у Warner Bros. якобы лежит 3-часовая версия «Лиги справедливости». Не исключено, что это та самая «несмотрибельная» версия Снайдера, которую исправлял Уидон.

А вот портал ScreenRant уверяет, что зрителям не стоит ждать режиссёрскую версию от Снайдера. Не нужно забывать: Warner Bros. первоначальная версия фильма категорически не нравилась. Студия не только заставила Джосса Уидона переснять «Лигу», но и наняла нового композитора и сократила хронометраж до двух часов. Студии невыгодно выпускать на DVD и Blu-ray фильм, который будет так сильно отличаться от того, что показали в кинотеатрах. На дисках мы наверняка увидим бонусные сцены, но вряд ли нас ждёт «та самая «Лига» от Зака Снайдера».

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Впрочем, поклонники придумали отличное решение — выпустить на дисках два отдельных фильма: «Лигу справедливости» от Уидона и «Лигу справедливости» от Снайдера. И все останутся довольны!