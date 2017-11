В июле 2017 года мы узнали главный секрет супергеройского боевика «Лиги справедливости»: у Супермена будут «замазывать» на компьютере усы! Из-за досъёмок вновь пришлось снимать некоторые сцены с Генри Кавиллом, который на тот момент был задействован в новой части «Миссии невыполнима», где его герой носит пышные усы. Актёр специально их отрастил, и по условиям контракта ему было запрещено бриться — и поэтому Кавилл на досъёмках Лиги щеголял с мощными усами, которые позже «замазали» на компьютере.

И вот «Лига справедливости» вышла в прокат. Многие зрители отмечали, что в фильме слабая компьютерная графика, особенно это касается Киборга, Степного волка и заднего фона. Однако кое-кому в глаза бросились плохо «замазанные» усы Супермена. Усов, конечно, не видно, но компьютерная графика совсем не впечатляет.

И вот как на это среагировали зрители:

JUSTICE LEAGUE EXEC: We can just CGI Henry Cavill’s mustache out it will be fine and not look weird at all

HENRY CAVILL: pic.twitter.com/Ag41j6LbPn — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) November 17, 2017

Продюсеры «Лиги»: Мы просто «замажем» усы Генри Кавилла, и всё будет в порядке.

Генри Кавилл:

О боже.

it breaks my goddamn heart that we were denied a movie featuring Mustache Superman — priscilla page (@BBW_BFF) November 16, 2017

Мне разбивает сердце тот факт, что мы не увидим фильм с усатым Суперменом.

Please tell me the CGI mustache removal for Superman in Justice League is as weird and funny as it sounds. — Dave Scheidt (@DaveScheidt) November 17, 2017

Пожалуйста, скажите мне, что удаление усов Супермена при помощи компьютерной графики в «Лиге справедливости» — это так же забавно и странно, как и звучит.

You're given a choice between having Superman with a pretty charismatic mustache and this, what would you do? pic.twitter.com/0Wd6DWoiAU — Box (@a_b_o_x) November 17, 2017

Перед вами выбор: Супермен с симпатичными усами и вот это. Что предпочтёте?

Superman’s awful CGI mustache removal opens the film, signaling exactly what you’ll get: Something that resembles the #JusticeLeague, but isn’t quite right. — Scott Pilgrim 🍗 (@ScottNiswander) November 17, 2017

Ужасная компьютерная графика усов Супермена — это открывающая сцена фильма. Как бы намекает, чего стоит ждать от «Лиги».

Yeah, we can digitally remove Cavill’s moustache, it’ll look fine. pic.twitter.com/1BIWcgQQno — Captain Revo (@Captain_Revo) November 17, 2017

Да мы легко удалим усы Супермену с помощью компьютерной графики, всё будет нормально.

Henry Cavill's upper lip is literally the only reason to watch Justice League pic.twitter.com/2JmERQ0Vjk — Heather Snowden (@heathbetweetin) November 17, 2017

Верхняя губа Генри Кавилла — реально единственная причина смотреть «Лигу».

So is this what they would have had to do if they didn't edit out Henry Cavill's mustache? pic.twitter.com/RJwbr0DiNj — Anna Karenina (@annakskills) November 17, 2017

Так вот что получилось бы, не удали они усы Генри Кавилла?

Henry Cavill’s plastic CGI moustache face sums up perfectly my reaction to watching the #JusticeLeagueMovie pic.twitter.com/9HhxjEBnFZ — Thomas (@ThomasReid98) November 17, 2017

Пластиковая компьютерная графика как нельзя лучше передаёт мою реакцию на «Лигу справедливости».