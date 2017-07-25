Мир фантастики №1 (Сентябрь 2003)
Самый первый номер «Мира фантастики»!
Мир фантастики №2 (октябрь 2003)
Драконы и воспитание героев — две главные темы номера.
Мир фантастики №3 (ноябрь 2003)
Тема номера — упырям, кровососы, порождения ночи и прочие твари, которых собирательно называют вампирами.
Мир фантастики №4 (Декабрь 2003)
Тема номера — Dungeons & Dragons.
«Песни Гипериона» — вселенная Дэна Симмонса
Парадоксальный и глубоко проработанный мир, невероятные масштабы и удивительная детализация, потрясающие воображение звездные баталии и тонкие психологические конфликты — рассказываем о вселенной «Песен Гипериона».
Час расплаты
На передний план выдвинуты высокобюджетный экшен и невнятная любовная история.
Продолжения Толкина. Ник Перумов, Ниэнна и другие
Больше чем фанфики: «Кольцо тьмы», «Чёрная книга Арды» и многое другое.
Граф Сен-Жермен и тайна бессмертия
История одного из самых загадочных мистиков, волшебников и авантюристов.
Перлы американских студентов
Среди крестьян свирепствовал коммунизм!
Средневековые замки: устройство и осада
Мой дом — моя крепость
«Хроники Амбера» — миры и отражения Роджера Желязны
Вспоминаем удивительную мультивселенную, в которой все миры — лишь отражения одного из двух полюсов, Королевства Амбер или Дворов Хаоса.
Никола Тесла и его забытые изобретения
Учёный, опередивший время.
Мир WarHammer Fantasy
Андрей Ленский рассказывает о менее известном, но не менее увлекательном «Молоте войны»
Бестиарий. Существа славянской мифологии
Русалки, водяные, лешие, Баба-яга… Знакомые с детства образы сложно представить в одном ряду с грифонами и кентаврами. Но славянская мифология может потягаться с любым европейским бестиарием. Итак, в кого верили наши предки?
Юрий Нестеренко «Как снять культовый фильм» (про «Матрицу»)
Как-то раз брат Вачовски с похмелья позвонил брату Вачовски. Слово за слово — так была придумана «Матрица».
Мир Fallout
Мрачная картина выжженной радиоактивной пустоши, где немногочисленные очаги человечества борются за существование, — таков мир Fallout. Но и в нём найдётся чем вас повеселить.
Классики. Филип Дик
Этого писателя считают «своим» как любители фантастики, так и те, кто предпочитает «мэйнстрим». По его произведениям снято несколько блокбастеров. О чем же писал Филип Дик?
Стимпанк: что это такое
Мир паровых машин и всё, что с ним связано.
Игорь Край «Перекрёсток»
Богатырь перед камнем на перепутье — какой классический сюжет! Но наш автор посмотрел на известную картинку с новой стороны.
Эротическая фантастика
Что фантасты пишут и снимают «про ЭТО».
Как рисовать на компьютере: устройства и программы
Краткий список того, что понадобится начинающему компьютерному художнику.
10 главных героев фэнтези
Во имя добра!
10 знаменитых космических кораблей в фантастике
Тысячелетние пепелацы, корыта и посудины.
Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрел»
Обязательно к прочтению для всех, кто всерьёз интересуется фантастикой.
10 самых фантастических влюблённых пар
Ни одна хорошая история не может обойтись без них двоих. Они могут ссориться и дуться, бросать друг другу в лицо самые страшные обвинения, они могут расстаться навек — но непременно встретятся вновь, ведь они скучают друг по другу и не могут жить друг без друга. Встречайте наших героев, без которых почти вся фантастика была бы всего лишь скучной историей без начала и конца!
Аркашка (Ибо воистину)
Знаменитый рассказ Владимира Елистратова.
Самые-самые героини научной фантастики
Десятка героинь, без которых жизнь героев была бы ровно вполовину менее интересна!
Игорь Край «Час дурака»
Запретить дискриминацию дураков!
30 вещей, которые я сделаю, если стану вампиром
Во-первых — никаких окон!
Современники: Нил Гейман
История одно из самых нестандартных авторов нестандартного фэнтези.
Чудовища японской мифологии
Без бутылки саке не разберешься.
Артур Конан Дойл «Литературная смесь»
Незавершенная история Киприана Овербека Уэллса.
Скотт Линч «Обманы Локки Ламоры»
Яркий, динамичный и остроумный дебют.
Сюзанна Кларк «Дамы из Грейс-Адьё и другие истории»
Сборник нескольких беглых зарисовок истории и быта магического мира, который показан в романе «Джонатан Стрендж и мистер Норрел».
Дэн Симмонс «Террор»
Ужас дальнего Севера.
Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
Топ-100 из «Мира фантастики» 2008 года.
Вальтер Моэрс «Город мечтающих книг»
Отличный подарок для поклонников нестандартного чтения, способный доставить удовольствие даже любителям простого чтива.
Комикс: Забыть всё
«Вспомнить всё» по-нашему.
Uncharted: Drake’s Fortune
Первая часть серии. Гробницы, бандиты и джунгли.
«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
Возможно, лучшее аниме в истории.
Вспомнить всё (1990)
Если кто-то считает, что Шварценеггер плохой актер, играющий не душой, а бицепсами, значит, он никогда не видел «Вспомнить всё».
Автостопом по галактике: Киноляпы и интересные факты
Наши бдительные очи обратились в сторону экранизации культовой книги Дугласа Адамса.
Вспомнить всё: Киноляпы и интересные факты
Видение истории режиссером картины и автором первоисточника порой настолько различаются, что узнать произведение, ставшее прототипом для киноленты, становиться задачей не из легких.
Пятый элемент: Киноляпы и интересные факты
Шедевральное творение Люка Бессона знакомо, наверное, каждому из вас. Но даже известные режиссеры не избегают промахов.
Джонни Мнемоник: Киноляпы и интересные факты
В этот раз — фильм по рассказу Уильяма Гибсона.
Сайлент Хилл: Киноляпы и интересные факты
Каждый поклонник игры найдет множество отсылок к любимому произведению.
Комикс: X-Files: Двойной агент
Никогда Малдер ещё не был так близок к Истине.
Чужой: Киноляпы и интересные факты
Пятна на шедевре: «Чужой» прекрасен, но и в нём хватает ляпов!
Джек Потрошитель: кто он на самом деле?
Слава маньяка больше, чем он сам.
Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд
300 центурионов атакуют гастритов и гопников.
Валл•И. Рецензия
Бородатая история с непонятной моралью, скрытая под панцирем умильности.
Что почитать из фантастики? 100 лучших фантастических книг
Топ-100 из разных жанров
Ретро-обзор: Dragon’s Lair
Интерактивный мультфильм о принцессах и драконах в духе Disney.
Люди в чёрном: Киноляпы и интересные факты
Из жизни планетарной миграционной службы.
Гарт Никс «Сабриэль. Лираэль», «Аборсен. За стеной»
Отличный цикл для всех любителей фэнтези, независимо от возраста
Комикс: Неделя Артаса
Тяжела жизнь рейдового босса.
Хранители. Вселенная культового комикса
Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.
Питер Бигль «Последний единорог»
Настоящий шедевр, роман, к которому возвращаешься снова и снова, а, закрывая, испытываешь легкую грусть. Как при расставании с Чудом.
«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация
Великолепный перенос культового комикса Алан Мура на большой экран.
Одежда будущего
Какой она будет? Умная, тёплая, сама очищается, меняет цвет и играет музыку?
Джон Маркс «Страна клыков и когтей»
Интересный образец «интеллектуального хоррора», книга, где писатель очень хорошо понимает, что он хочет сказать.
Скотт Линч «Красное море под красным небом»
К сожалению, Линч не ставит цели большей, чем развлечь читателя, хотя все предпосылки для чего-то большего имеются — и герои, и мир удались на славу.
Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»
Отличная детская книга, которую с удовольствием прочтут многие взрослые.
Г. Л. Олди «Она и её мужчины»
Печальная история Елены Троянской.
Г. Л. Олди «Кое-что про вампиров»
Один мальчик мечтал стать вампиром. Одна девочка очень боялась вампиров. А в одном городе так вообще все были…
Питер Уоттс «Ложная слепота». Знаковый роман твёрдой НФ
Жестокий, умный, честный роман с живыми персонажами и незаурядными идеями.
Луна 2112
Камерная авторская научная фантастика.
Комикс: Lost: Всё по науке
Даже не пытайтесь понять эти объяснения.
Uncharted 2: Among Thieves
Достойный преемник Индианы Джонса.
Фантасты. Ник Перумов
Он отважился продолжить «Властелина Колец». Он стал автором самого масштабного фэнтезийного цикла в российской фантастике. Выход каждой его книги становится событием, а его творчество вызывает самую разнообразную гамму чувств.
Ник Горькавый «Астровитянка»
Недурная научная фантастика вообще и отличная книга для подростков в частности.
Зелёная миля
Что такое «Зелёная миля» — криминальная драма или мистика? На самом деле, всё вместе; так, как бывает только в настоящем Кино.
Роберт Чарльз Уилсон «Спин»
Увлекательный роман, который не дотягивает до шедевра, однако займёт достойное место на книжных полках любителей научной фантастики.
Уильям Хоуп Ходжсон «Ночная земля»
Культовый роман, обязательный к прочтению для любого ценителя жанра фэнтези и мистического хоррора.
Как делают дубляж и озвучивание фильмов
Секреты закадровых голосов раскрывают Борис Репетур, Пётр Гланц и Вячеслав Кузнецов.
Алиса в Стране чудес. Улыбка мастера
Фильм трудно назвать экранизацией книги Кэрролла. Все лавры и шишки по праву принадлежат Бёртону. Лавров, впрочем, куда больше.
Художник Тэд Нэсмит
«Я и Толкин — родственные души».
Сьюзен Коллинз «Голодные игры»
Небезынтересная приключенческая книга для девочек.
Пророк (2007)
Экранизация Филипа Дика, по традиции почти ничего не имеющая с оригинальным рассказом.
Fallout New Vegas. Рецензия
Приятная во всех отношениях ролевая игра, сделанная со знанием особенностей вселенной Fallout.
Меняющие реальность
Как всегда в экранизациях Дика: вместо откровений, глюков и безысходности мы получили бодрую, но не глупую приключенческую фантастику.
Космические пираты
Весёлый Роджер в небе. Как грабить космические караваны и как бороться с пиратами.
Фрик-шоу: цирк уродов
Бородатые женщины, резиновые мальчики и люди-торсы… Фрикшоу — интереснейшее зрелище или нарушение всех этических норм и законов?
Как написать рецензию?
Практическое пособие Ники Батхен.
10 фантастических предателей
Каково это — предать всё человечество?
Что предсказал Жюль Верн
Удачные и не очень предвиденья великого фантаста.
Космозо: Бестиарий Кира Булычёва
Экскурсия по зоопарку профессора Селезнёва.
Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
Остроумная, смешная, неглупая, немного философская история о людях и высших силах.
Жестокие опыты над людьми
Опыты нацистов и японцев были чудовищны. Но их плодами пользуются по сей день.
«Капитан Просветление»
Мистер Линч, вы сняли бессмысленную дрянь!
Deus Ex: Human Revolution. Достойный наследник первой части
Сильнейшая игра, от которой невозможно оторваться.
Мир фантастики №105 (Май 2012)
Неоднозначные злодеи, фантастика о Великой Отечественной войне и толкование сверхцивилизаций.
Голодные игры
Любовный треугольник ловко прикрыт остросюжетной борьбой за выживание.
Мир фантастики №106 (Июнь 2012)
Шотландский номер.
Нил Стивенсон «Система мира»
Финал «Барочной трилогии» великолепен.
10 неоднозначных злодеев
«Тёмные» силы, у которых есть своя правда.
Uncharted 3: Drake’s Deception
Великолепное приключение, дарящее массу положительных эмоций.
Мир фантастики №107 (июль 2012)
Мистический номер об изнанке нашего мира.
5 лучших фильмов о вампирах
Эволюция образа кровососа за последние 30 лет.
«Властелин колец»: можно ли было полететь на орлах?
Окончательное решение великого спора (с мнениями Перумова и Чигиринской)
Мир фантастики №108 (Август 2012)
Французский номер: от Мельеса и Верна до Буля и Вербера.
Мир фантастики №109 (Сентябрь 2012)
Попаданцы, юбилей «Светлячка» и русский стимпанк.
Кристофер Ллойд, более известный как Док
Актёр, сыгравший Дока Брауна в «Назад в будущее» — и не только его.
Русские и Россия в аниме
Как нас изображают восточные соседи.
Вспомнить всё (2012)
Ремейк проиграл оригиналу — но сделал это с честью.
Мир фантастики №110 (Октябрь 2012)
Палеоконтакт, временные петли и память о Гарри Гаррисоне.
Комикс: Прямое попадание
Расстрэлять!
Тед Чан «Купец и волшебные врата»
Почти вся библиография одного из лучших рассказчиков современной твёрдой НФ.
Мир фантастики №111 (Ноябрь 2012)
Хэллоуиновский номер: классика монстров и заброшенные города.
Хеллбой и его мир
Этот краснокожий демон пахнет жареным арахисом, подпиливает рога, носит крест и может крепко надрать задницу.
Мир фантастики №112 (Декабрь 2012)
Драконы, хоббиты и Средиземье, которое мы потеряли.
Патрик Несс «Голос монстра»
Редчайший образец детской литературы, когда самые сложные и страшные вопросы подаются так, чтобы было понятно даже ребёнку.
Такие дела. Жизнь по Курту Воннегуту
Как найти свой карасс.
Мир фантастики №113 (Январь 2013)
Такой-то номер.
«Облачный атлас»: в чём смысл фильма?
Мозаика, в которой всё как-то связано со всем, но как именно — лучше не задумываться.
«Хоббит: Нежданное путешествие»
Возвращение в Средиземье определённо удалось.
Мир фантастики №114 (Февраль 2013)
Советская электроника, некроморфы и лучшая фантастика 2012 года.
Джордж Мартин «Танец с драконами»
Тайн, неожиданных сюжетных поворотов и любимых персонажей предостаточно.
Черновики Star Wars: варианты эпизода VII
Каким задумывал продолжение «Звёздных войн» сам Джордж Лукас и каким оно, скорее всего, будет
Советская электронная музыка
Она создавалась как космическая музыка будущего, а стала очаровательным ретро. Вспоминаем Артемьева, Мещерина, Термена и других пионеров электроники.
Мир фантастики №115 (Март 2013)
Март 2013: бронекостюмы, иллюзионисты и сказки на новый лад.
Нил Стивенсон «Анафем»
Одна из тех книг, которые на наших глазах творят историю жанра.
Uncharted: Golden Abyss
Приквел Uncharted: Drake’s Fortune. Ничего нового, но тепло и лампово.
Мир фантастики №116 (апрель 2013)
Супергеройский номер: почему нам нужны защитники в масках.
10 лучших боевых костюмов для космодесантника
Боец в бронескафандре — сам себе танк и самолёт.
Мир фантастики №117 (май 2013)
Метеоритный номер: что нам делать в случае космического Армагеддона. Специальный выпуск раздела «Машина времени».
Обливион
Красиво, интригующе, но не вполне логично.
Комикс: Мотивация Тони Старка
Что нужно, чтобы собрать супер-костюм из палок и желудей.
Как «Звёздный путь» изменил наш мир
Почему Star Trek — любимый сериал изобретателей и космонавтов.
Мир фантастики № 118 (июнь 2013)
Июльский номер МФ: идеальные антиутопии, юбилеи, астрономические войны и мёртвые альпинисты.
Вигго Мортенсен: не только Арагорн
Роли, о которых незаслуженно забывают.
Крипипаста: легенды и ужасы интернета
Забудьте Красную Руку и Чёрную Простыню. Встречайте ужасы XXI века: Залго, Хиробрайна, smile.jpg и Слендермена.
Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница»
Достойное завершение цикла, в котором борьба против тирании переплетена с бурными переживаниями героев.
Почему Плутон не планета
И почему от решения астрономов Солнечная система не сократилась, а расширилась.
Мир фантастики №119 (июль 2013)
Июльский номер — небритый и адамантиевый.
Мир фантастики №120 (август 2013)
Августовский номер — двуличный и немного дорожный.
Группа Nightwish — о фильме «Воображариум» и планах
Мы взяли интервью у Туомаса и Марко.
«Андромеда»: сериал и его вселенная
«Андромеду» можно назвать «тёмной» версией «Звёздного пути».
«Игра престолов», 3 сезон
Самое время для Красной свадьбы!
Итоги десятилетия: фантастика 2003—2013. Вступление
Как изменился мир за 10 лет существования «Мира фантастики».
Итоги десятилетия: 2003-2013. Книги
Кризис бумажной книги и мода на ретро.
Итоги десятилетия: 2003—2013. Кино
Эра супергероев, ремейков и 3D.
Мир фантастики №121 (сентябрь 2013)
Сентябрьский номер — юбилейный и мартиновский.
Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»
Фантастика для настоящих гиков.
Мир фантастики №122 (октябрь 2013)
«Игра Эндера», космонтавтика, учёба и многое другое.
Элизиум: Рай не на Земле
От Бломкампа ждали остросоциальной фантастики, и он не подвёл.
Вызов (Непокорная Земля). 1 сезон
Создатели хорошо продумали мир, но не сюжет и персонажей.
Мир фантастики через 50 лет
Рассказы читателей с конкурса «Проект 100» к юбилею журнала.
Что написал Джордж Мартин кроме «Игры престолов»
«Дикие карты», «Умирающий свет», «Шесть серебряных пуль» и другие работы создателя Вестероса.
Контакты: как нас найти
Адреса редакции МИРФ и способы связи.
Где купить «Мир фантастики»?
Все способы — от подписки до электронных версий.
«Мир фантастики» на iPad [архив]
Ответы на все вопросы.
Как опубликовать свой рассказ в «Мире фантастики»
Требования к авторам художественных произведений.
«Мир фантастики» на Android
Ответы на вопросы и решение проблем.
Джо Аберкромби «Герои»
Фэнтези, сравнимое с лучшими образцами военно-исторической прозы
Комикс: «Игра Эндера» — так победим!
Нет воинов страшнее, чем дети.
Мир фантастики №123 (ноябрь 2013)
Скандинавский номер: Локи, Тор и их собратья в Marvel и в мифологии и многое другое.
Random Encounter — Let Me Tell You a Story
Один из лучших альбомов молодого жанра video game music cover.
Мир фантастики №124 (декабрь 2013)
Динозавры, кайдзю и катастрофы в космосе.
Демоны Да Винчи: обзор 1 сезона
Восемь часов лихих авантюр, хитроумных политических игр и бойких диалогов.
Комикс: Тор: в семье не без героя
А ты хоть полку повесил, герой?
«Игра Эндера»
Экранизация вышла точной —и сюжет книги буквально спасает фильм.
Комикс: Летайте орлами Средиземья!
Чего только не придумают эти таксисты.
«Тор 2: Царство тьмы»
Весёлое, красочное и увлекательное приключение с Локи, тёмными эльфами и лучемётами.
Мир фантастики №125 (январь 2014)
Полярная фантастика, книги из книг, молчание Вселенной и многое другое.
Кто такие Кайдзю: Годзилла и компания
Всё о Годзилле и других гигантских монстрах японского кино.
Голодные игры 2: И вспыхнет пламя
Бюджет сиквела вдвое больше, чем у первой части, и это заметно.
Мир фантастики №126 (февраль 2014)
Антиутопии, экранизации Булычёва, литRPG и итоги 2013 года.
Что такое ЛитRPG: всё, что нужно знать о жанре
Игрокам оказалось мало обычных книг про игры, и они придумали новый субжанр — литературную RPG.
Комикс: Некто
Никто не мог ожидать, что во льдах обнаружится ОН…
Люди Икс: Киноляпы и интересные факты
Рассказ о классической трилогии фильмов.
Брендон Сандерсон «Путь королей»
Один из тех редких романов, оторваться от которых невозможно.
Терри Пратчетт «Шмяк!»
Остроумная и глубокая книга.
«Футурама»: последний и не лучший сезон
Поцелуй на прощание мой блестящий железный…
«Хоббит: Пустошь Смауга»
Ещё больше роскошного фэнтези-боевика, но ещё меньше Толкина.
Супермен (1978): Киноляпы и интересные факты
История о спасателе и защитнике, который прибыл в Штаты с планеты Криптон и стал американским национальным героем.
Итоги-2013: лучшие фантастические фильмы
Это был год бума научно-фантастического кино.
Лучшие Зомби-комедии (Движущиеся картинки)
Самые смешные и кровавые пародии.
Мир фантастики №127 (март 2014)
Шуты, опасные дамы, тайны трёх толcтяков, Лукин, Беляев, Филип Дик и многое другое в мартовском «Мире фантастики».
Йен Макдональд «Дом дервиша»
В 2027 году Турция будет членом Евросоюза, а нанотехнологии изменят жизнь каждого.
«Трудно быть богом» Германа: убийство Стругацких
Если рассудок дорог вам, держитесь подальше от русского артхауса.
«Сквозь снег»: революция в отдельно взятом поезде
Фантастически недооценённый фильм.
Новый «Робокоп»: беззубый ремейк
Обновлённая версия робота-полицейского человечнее старой, но слишком мягкая и скучная.
Джеймс Кори «Пробуждение левиафана»
Превосходная современная космическая опера: увлекательная, разнообразная, но не слишком оригинальная.
Стивен Кинг «11/22/63»
Это не столько история о путешествии во времени, сколько роман об Америке. Масштабная, блестяще написанная вещь — к ознакомлению обязательна.
Мир фантастики №128 (апрель 2014)
Апрельский номер: бум комиксов, мифы о Луне, юбилей «Матрицы» и многое другое.
Мир фантастики №129 (май 2014)
Спящая красавица, фантастический ревизионизм и постъядерная Алиса в новом номере МФ!
Почему мало хороших фэнтези-фильмов?
Пять главных проблем нашего любимого жанра.
Бум комиксов в России. Что говорят издатели
Издатели рассказали нам, как и почему русские полюбили комиксы.
Zотов «Москау»
Вслед за Филипом Диком, Андреем Лазарчуком, Вильгельмом Зоном и многими другими Zотов повторяет: нацистская Германия могла победить разве что в галлюцинации, мороке, кошмарном сне. На оригинальность эта концепция не претендует, зато сказано от души
Комикс: Там, где нас нет
Грустный стрип про Луну и не только.
«Академия вампиров»: даже хуже, чем «Сумерки»
А ведь какая могла быть пародия!
Терри Пратчетт — экранизации книг (Движущиеся картинки)
Их немного, но в основном они удачны.
Ренсом Риггз «Дом странных детей»
Легко читаемая, атмосферная, таинственная история с оборванным финалом.
Красавица и чудовище
Просто иллюстрация к народной сказке. Красивая, но совершенно стандартная.
Мир фантастики №130 (июнь 2014)
Июньский «Мир фантастики» — революционный и нереальный.
«Почти человек»: последний киберпанк
Достойная попытка возродить забытый на западном ТВ жанр.
Мир фантастики №131 (июль 2014)
Июльский «Мир фантастики»: воображариум в подземелье Чужих.
Кошмар на улице вязов: Киноляпы и интересные факты
Ко дню рождения Фредди Крюгера.
Ворон — трагедия в кадре и за кадром (Движущиеся картинки)
Мистические несчастные случаи на съёмочной площадке и революционная нуарно-готическая стилистика.
Мир фантастики №132 (август 2014)
Польский номер: много-много «Ведьмака» и не только.
Грань будущего
Умный и ироничный боевик с претензией на оригинальность — нечасто такие встретишь в наше время.
Польская кинофантастика (видеостатья)
Рассказ о самых интересных образцах польского фантастического кино.
Теорема Зеро
Терри Гиллиам вынужден признать, что не знает смысла жизни.
Артбук Dragon Age. Мир Тедаса. Том 1
Красивое и информативное издание, которое демонстрирует огромный потенциал мира.
Мир фантастики №133 (Сентябрь 2014)
Артуровский номер: британский миф во всех проявлениях.
Battlelore
Самая увлекательная и простая в освоении военная тактическая игра в фэнтезийном мире.
Энди Вейер «Марсианин»
Лучшая НФ и лучшая книга 2014 года по версии МирФ!
Мир фантастики №134 (Октябрь 2014)
Октябрьский «Мир фантастики» — прямиком из сумеречной зоны!
Близкие контакты третьей степени (Движущиеся картинки)
История создания одного из самых известных фильмов об инопланетянах.
Как приручить дракона (Движущиеся картинки)
Кстати, в книге инструкция по приручению драконов состоит из одной фразы.
Доминион. 1 сезон
Война между небом и землёй — декорация, на фоне которой идёт борьба за власть.
Мир фантастики №135 (Ноябрь 2014)
Интервью с Алексеем Пеховым, дети-супергерои, заблуждения о космосе и многое другое!
Заблуждения: Космос в кино
От вакуума вы не взорвётесь и не замёрзнете, а врезаться в астероид крайне трудно.
Lux Occulta — Kołysanki
Непредсказуемая, оригинальная музыка, которую хочется переслушивать, не переставая удивляться тому, насколько она сумбурная и пугающая.
10 лучших опенингов к мультсериалам
От «Утиных историй» до аниме.
Подземелье. Гробница повелителя мёртвых
Вся классика олдскульных RPG в карточном формате.
«Страшные сказки», 1 сезон
Мрачный шарм викторианской Англии, прекрасная Ева Грин и медленное развитие событий.
Мир фантастики №136 (Декабрь 2014)
Эдмонд Гамильтон, Геракл и Зена, психологические эксперименты на людях и многое другое.
«Волки»: колхозные «Сумерки»
Триумф гламурной зоофилии!
Фан-фильм: Portal: No Escape
«Портал: Некуда бежать» — пока что лучший фильм по игре Portal.
«Интерстеллар»: Нолан — гений
Масштаб замысла завораживает, а от красоты и мастерства его воплощения захватывает дух.
«Оставленные»: библейский провал
Конец света — или конец карьеры Николаса Кейджа?
Макс Фрай «Мастер ветров и закатов»
Сэр Макс возвращается в Ехо — и это всё, что надо знать о книге.
Демоны Да Винчи: обзор 2 сезона
Историческая достоверность летит к чертям — но в этом и главная изюминка.
Мир фантастики №137 (Январь 2015)
Наука и философия «Интерстеллара», опасность супергероев и покорение космоса из первых уст.
Вычислитель
Кроме пары неплохих актёров, фильму похвастать нечем.
«Доктор Кто»: дебют Питера Капальди
Таких Докторов, как Двенадцатый, еще не было.
Хоббит: Битва пяти воинств (видеообзор)
Питер Джексон лучше всех в мире снимает фэнтези, но именно поэтому и спрос с него особый. Смогли он оправдать ожидания? Узнайте из обзора.
«Хоббит: Битва пяти воинств»: ничего, кроме битв
Больше экшена, но меньше приключенческого задора.
Догма/ Dogma (Движущиеся картинки)
Интересные факты о скандальной комедии.
«Атака титанов»: масштабный фэнтезийный боевик
Давненько мы не видели столь масштабного фэнтези со зрелищными боями, проработанным миром и серьёзными персонажами.
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
Не про любовь, а про политику, свободу и революцию.
Хемлок Гроув. 1 и 2 сезоны
Вы не услышите слова «вампиры» в этом сериале.
«Интерстеллар» с точки зрения науки
Как падать в чёрную дыру и в чём Нолан приврал, а в чём нет. Разбираем с помощью книги Кипа Торна.
Итоги-2014: лучшие фантастические фильмы
Интерстеллар, Стражи галактики, Грань будущего и многое другое
«Человек-паук»: Киноляпы и интересные факты
Вспоминаем первый фильм Сэма Рэйми о Питере Паркере.
Мир фантастики №138 (Февраль 2015)
Фантастические итоги 2014 года, история косплея и память о Михаиле Успенском.
Короткометражка: Архиватор / The Archiver
Красивый CGI-мультфильм с неожиданным финалом.
Doom: Киноляпы и интересные факты
Что получается, если культовую игру перенести в формат кино?
Комикс: Прелесссть Питера Джексона
Тайна третьего «Хоббита» раскрыта!
Светлячок (Firefly) — видеообзор
Культовый космический вестерн.
Фан-фильм: Batman vs Darth Vader
Кто кого заборет?
Джеймс Кори «Война Калибана»
«Война Калибана» отличается по духу и стилю от первого романа, но хуже от этого не стала.
Чайна Мьевиль «Посольский город»
Самобытная научная фантастика о языке и взаимопонимании.
Мир фантастики №139 (Март 2015)
Китайская фантастика, Доктор Кто и космический мусор.
Фан-фильм: Power/Rangers
Попытка показать мир детского сериала с реалистичной стороны.
Mechina. Acheron. Музыкальный НФ-эпос
Любителям фантастики пропускать определённо не стоит.
Видео: Кристиан Бэйл и его лучшие роли
Он обожает играть психов. И Бэтмен, по его мнению, тоже псих.
«Восхождение Юпитер»: красиво, но невнятно
Шикарный антураж затмевает всё остальное.
Питер Джексон: не только «Властелин колец» — видеостатья
От творца зомби-трэша до главного режиссёра фэнтези.
Чего ждать от «Звёздных войн: Пробуждения силы»
Разбираем все слухи о сюжете Эпизода VIII — какие из них похожи на правду.
Star Wars as anime: TIE Fighter
Если бы «Звёздные войны» были аниме.
Робот по имени Чаппи (видеообзор)
Бломкамп не только развлекает, но и заставляет задуматься над серьёзными проблемами.
Короткометражка: Sundays
Герой вспоминает конец света, которого больше никто не помнит, и сомневается, реален ли его мир.
Мир фантастики №140 (Апрель 2015)
Твин Пикс, Игра престолов, Терри Пратчетт и полёты к другим звёздам.
Короткометражка: Artoo In Love
Как дроид R2D2 однажды… влюбился!
Насколько достоверен «Интерстеллар»? (видеостатья)
Попробуем разобраться, что в «Интерстелларе» научно, а что — не совсем.
Игра престолов: отличия книг и сериала
HBO против Джорджа Мартина: пропавшие герои и убийства, которых не было.
«Рони, дочь разбойника»: первый сериал студии Ghibli
Красивый, добрый, но нечеловечески затянутый.
«Золушка» Кеннета Браны: наши мнения разделились
Правильная экранизация сказки или нудный показ мод?
Бабадук (видеообзор)
Жанр ужасов в кризисе. На этом фоне фильму «Бабадук» оказалось нетрудно выделиться.
Короткометражка: Azarkant
НФ-история от молодого режиссёра из Набережных Челнов.
Мир фантастики №141 (Май 2015)
Ретрофутуризм, Плоский мир, Джосс Уидон и детские страхи.
«Мёртвые, как я»: видеообзор сериала
Умершая девушка становится проводником душ.
«Мстители: Эра Альтрона»: кто есть кто — видеостатья
Всё, что нужно знать о фильме.
Короткометражка: Bibo
Российский мультфильм о роботах, получивший массу премий.
Мстители: Эра Альтрона — видеообзор
Масштабнее первой части, но всё же уступает ей.
Яцек Дукай «Иные песни». Честные 10 из 10
Великолепный умный роман современного польского фантаста в отличном переводе.
Тед Чан «История твоей жизни»
Переиздание одного из лучших рассказчиков американской НФ — с новой повестью.
Titanfall. Паркур и гигантские боевые роботы
Один из лучших мультиплееров за последние годы.
Хидеюки Кикути «Собрание призрачного меча»
Девять историй о том, что у мёртвых и живых в Японии есть кое-что общее. А именно — представления о чести.
La 4ème Planète / The 4th Planet
Парень очень хотел попасть на Марс…
Мир фантастики №142 (Июнь 2015)
Злые клоуны, история проклятой киносерии, интервью с Анджеем Сапковским и многое другое!
Безумный Макс: Дорога ярости (видеообзор)
Идеальный дорожный боевик , достойный оригинальных фильмов.
Сверхспособности: 1 сезон. Умный супергеройский сериал
Супергеройский сериал для владельцев PlayStation вышел неидеальным, но смелым.
Гарри Поттер и философский камень (Издание «Азбуки»)
Рассказывать о первой книге про Гарри Поттера бессмысленно. Эта рецензия посвящена не столько самому роману, сколько новому русскому изданию.
Философские фильмы: Топ-10 волшебных притч
Истории, которые нельзя отнести к обычному фэнтези.
Короткометражка: Space Critters
Опасно плохо обращаться с хамелеонами в космосе!
Мир фантастики №143 (июль 2015)
Миниатюрные супергерои, игральные гости, путеводитель для маглов и многое другое.
Звёздные Войны: Повстанцы. Сезон 1
Качественный, но довольно средний сериал по новому канону.
Когда мне будет девяносто, я хочу быть как Кристофер Ли
R.I.P., Саруман
Ведьмак 3: Дикая Охота. Обзор
Достойное завершение истории Геральта — и лучшая ролевая игра современности.
Mad Max GoKart Paintball War
Фанаты воссоздали погоню из «Безумного Макса» на багги и картах.
Наруто: Последний фильм
Фанатов тронет за душу, остальные не поймут.
Земля будущего: ностальгический аттракцион
Правильная мораль теряется за огромными дырами в сюжете.
«Из машины»
Камерный триллер про тест Тьюринга. Ничего нового — но прекрасно исполненное старое.
«Головоломка»: обзор + интервью с режиссёром
Пит Доктер рассказывает, как снимал мультфильм о том, что творится в голове его дочери.
Наруто. Последний фильм (Обзор)
«Пробный камень аниме в России» летит неплохо, но попадает только в отаку.
«Флэш»: молодой, быстрый, весёлый
Спин-офф «Стрелы» легко и непринужденно обскакал прародителя.
«Земля будущего» как советская фантастика
Удивительные параллели между диснеевским фильмом и советским мифом о светлом будущем.
Ведьмачьи легенды
Одна из самых необычных антологий последнего времени, иллюстрирующая нешаблонный подход к трибьютам.
Энтони Райан «Песнь крови»
Книга, на которую я бы советовал обратить внимание не только заядлым любителям жанра фэнтези.
Мир фантастики №144 (август 2015)
Спойлеры, Гагарин, Кристофер Ли и Фантастическая четвёрка.
Гравити Фолз: что это за сериал
Новый мультсериал Disney — не только сказка, но и мистика с лихо закрученным сюжетом.
Комикс: Война и орки-2
Вождь продолжает искать верную стратегию.
«Сорвиголова»: неожиданный нуар от Marvel
«Тёмный рыцарь» от сериалов.
Мир юрского периода
Оуэн Грейди и рапторы отвечают за половину очарования фильма.
Action Movie Kid — Volume 01
Когда твой папа — мастер по спецэффектам из Dreamworks.
«Игра престолов», 5 сезон
Пока самый слабый в сериале — сюжет топчется на месте.
«Восьмое чувство» (Sense8): Вачовски вернулись
Естественность, единство, толерантность – главные темы сериала.
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»: истинно британский сериал
В магической Англии принято много говорить, а события развиваются неспешно.
«Кунг Фьюри»: за что мы его полюбили
Кун-фу! Валькирии! Динозавры! Гитлер! И ещё больше кун-фу!
Страшные сказки. 2 сезон
За глаза Евы Грин можно всё простить.
Рик и Морти: видеообзор
Лучший комедийный НФ-мультсериал со времён «Футурамы»
Готэм. 1 сезон
Этому городу не так уж нужен Бэтмен, когда есть столько харизматичных персонажей.
«Терминатор: Генезис» — его послали убить наше детство
Только юмор — да еще удачное вступление — позволяет «Генезису» не стать полным провалом.
Disney анонсировали мультфильм Gigantic
Спорим, прокатчики переведут как «Огромное сердце».
Лего-Джокер — главный злодей мультфильма «Лего. Бэтмен»
Его озвучит Зак Галифианакис.
Памяти Сатору Иваты
(1959–2015)
Правила жизни директора Nintendo, ушедшего от нас этим летом.
Guilty Gear Xrd -Sign
Громкое возвращение серии файтингов, которую фанаты уже начали закапывать.
Мир фантастики №145 (сентябрь 2015)
Тайная история «Звёздных войн» и «Дюны» и не только.
«По ту сторону изгороди»: осеннее фэнтези
Элайджа Вуд, загадочная атмосфера и хорошая музыка.
Гравити Фолз — видеообзор сериала
Мистический триллер для всей семьи.
Уильям Гибсон «Периферийные устройства»
Эта книга — «Нейромант» XXI века. Гибсон обращается к тем же мотивам, темам, типажам, что и в первом своём романе, но обыгрывает их по-новому.
Фантастическая четверка (2015) — видеобзор
В чём главные недостатки фильма?
«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Классика жанра ужасов, после съёмок в которой актёры умирали.
Фан-трейлер фильма про Бобу Фетта
Фанатский тизер фильма, которого нет. А жаль.
Сосны. 1 сезон
Вся интрига «нового «Твин Пикса» раскрывается уже в середине сезона.
«Доктор Кто» снова на большом экране!
В кинотеатрах России покажут финальные серии 8 сезона.
Трейлер «Хардкора» — фильма от первого лица
Фантастический боевик, похожий на игру.
Да, Тёмный Властелин!
Легко быть Тёмным властелином: надо только давать всем невыполнимые поручения да наказывать провинившихся. А вот чтобы быть хорошим подчинённым, требуется особое мастерство.
Древний ужас
Наследник «Ужаса Аркхэма», во всём предзошедший своего учителя.
Splatoon
Шутер «по-ниндендовски» — яркий, затягивающий и для всей семьи.
«Стрела», 3 сезон: когда уже на покой?
Третий сезон «Стрелы» слабее первого, но получше второго.
Канал The CW экранизирует «Сотканный мир» Баркера
Как ни странно, это фэнтези.
Мир фантастики №146 (октябрь 2015)
Марсианский номер!
Удалённая сцена с Тором из «Мстителей: Эры Альтрона»
Эту сцену ненавидел Джосс Уидон.
Сериал «Чёрное зеркало» возродится на канале Netflix
Ждём третий сезон в следующем году.
«Азбука» издаст комикс «The Killing Joke»
История, как Джокер стал Джокером — и ещё два хороших анонса.
«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
Ирландская анимация вызывает самые светлые чувства.
Док спасёт мир в короткометражке по «Назад в будущее»
Кристофер Ллойд снова сыграл свою лучшую роль.
Наконец-то полноценный трейлер новых «Секретных материалов»
Неужели Курильщик вернулся?
Джордж Мартин опроверг слухи о фильме по «Игре престолов»
Или журналисты всё переврали, или Мартин темнит.
Спойлеры! Почему не надо их бояться
Кстати, Дарт Вейдер — отец Люка, а Нед Старк умрёт.
Фэнтези Патрика Ротфусса экранизируют
Причём сразу и на ТВ, и на большом экране.
Крик. 1 сезон
Если бы этот проект не был основан на классике ужасов, к нему было бы меньше претензий.
Астроном Нил Тайсон в восторге от «Марсианина»
«Фильм, где наука — глубоко проработанный персонаж»
«Марсианин»: идеальная экранизация
Лучший фильм Ридли Скотта со времён «Гладиатора».
Дополнительная сцена к «Марсианину»
Как не сойти с ума на Марсе? Ставить опыты!
NYCC 2015: трейлер 2 сезона «Флэша»
Похоже, Зум — главный злодей сезона, а Флэшей станет несколько.
Skin Trade — новый сериал от Джорджа Мартина
Это будет нуарный детектив про оборотней.
Комикс: Рунический рояль
Никто не смеет шутить с гномиками. Никто!
Веб-комиксы к выходу «Марсианина»
Как марсианин дошёл до жизни такой.
Ведьмак 3: Дикая охота. Каменные сердца
Сказочное дополнение к лучшей ролевой игре последних лет.
Видеоинтервью: Триша Хелфер
Очаровательная шпионка сайлонов и Сара Керриган, одна из гик-икон. Когда Тришиа посетила российский Comic Con, одно из первых интервью она дала нам.
Интервью: Энди Вейер
Автор «Марсианина» рассказывает, почему советские корабли — смертельные ловушки, а российские «Союзы» — нет.
Лоис Буджолд «Союз капитана Форпатрила»
Фанатам серии читать обязательно.
Ник Перумов «Гибель богов 2. Пепел Асгарда»
Наконец-то Старый Хрофт стал главным героем!
МирФ 2.0: что это за сайт?
Главное, что надо знать о нашем проекте.
Мария Галина «Автохтоны»
Умный, гармонично выстроенный и, пожалуй, уникальный для современной русскоязычной прозы роман.
Новый трейлер Fallout 4 с живыми актёрами
Пусть только посмеют убить собаку!
Супергерои — опасны!
Победить злодея — бесценно. А кто заплатит за разрушенные дома?
Фильм Battle Angel Alita поставит Роберт Родригес
Кэмерон, загруженный «Аватарами», будет только продюсером.
Короткометражка: Fly me to the Moon
Первыми на луне были… лисы.
Терри Гиллиам поработает на Amazon
Его первый проект — минисериал на основе фильма «Бандиты во времени».
Комикс «Супермен/Бэтмен. Супердевушка» выйдет на русском
И немного — на криптонском.
ElfQuest: Сага о лесных всадниках. Книга 1: Изгнание огнём
Культовый комикс вернулся в Россию.
Багровый пик: красивая готика от Дель Торо
В этом фильме бояться надо не призраков.
Рисунки и карты Толкина издали одной книгой
Каким видел Средиземье его создатель
Джон Скальци «Люди в красном»
Остроумнейшая пародия на «Звёздный путь» и штампы космооперы.
Книги по «Звёздным войнам» на русском возвращаются
Новеллизация Первого эпизода и история одного ограбления.
«Годзилла против Кинг Конга» выйдет в 2020 году
Студии объявили о создании вселенной гигантских монстров.
Косплей как стиль жизни
История косплея и его особенности в США, Японии и России.
Создан ховерборд на пропеллерах
Первые испытания прошли успешно: новинка летает над водой.
«Марсианин»: видеообзор
Научная фантастика убедительная, захватывающая, красивая и весёлая.
10 лучших НФ-книг по мнению Энн Леки
В топе есть Стругацкие и Лем!
Короткометражка: NO-A
Грустный мультбоевик про то, как верный робот спасает хозяйку.
Как игровые автоматы помогли гикам
Почему игровые автоматы были важны для становления игровой субкультуры.
Telegram МирФа — зачем он нужен?
Здравствуйте, я Кот-редактор, и сейчас я расскажу вам, для чего мы завели канал МирФ в месседжере Telegram.
Энн Лэки. Слуги правосудия
Урожай наград, который писательница Энн Леки получила за свой дебютный роман, впечатляет. Почему же всем так приглянулась эта небольшая по объёму книга?
Новый трейлер «Пробуждения Силы». Скоро?
Говорят, что в понедельник.
Комикс: Бан за спойлеры
Заткните кто-нибудь пророка!
Сериалы SyFy «Вызов» и «Доминион» закрыты
Причина, как всегда, в рейтингах.
Action Movie Kid — Volume 02
Второе видео про мальчика, чей папа — мастер по спецэффектам.
Косплей Нью-Йоркского «Комик-Кона»
И это очень круто!
Микроигры: ничего лишнего
Долой огромные коробки! Оказывается, чтобы сыграть сотню партий, хватит и дюжины карт. Ведь так мало нужно для совершенства.
Доисторические животные, которых не было
Забавные ошибки палеонтологов.
Джон Карпентер засудил Люка Бессона за плагиат
«Напролом» признан копией «Побега из Нью-Йорка», и его создатели должны Карпентеру денег.
Короткометражка: Dark Noir
Мистическая история в духе «Константина»
Постер и три отрывка «Пробуждения силы»
Отрывки из трейлеров. Да, из трейлеров.
Док и Марти обсуждают 2015 год в рекламе Toyota
Марти простил вас.
Мастер-класс: Искусство недосказанного или югэн
Почему искусство тонкого намёка оказалось забыто, а читатель требует от автора описывать каждую заклёпку?
Режиссёр «Аладдина» подтвердил фанатскую теорию
Да, это был Джинни!
Бессон рассказал о спецэффектах «Валериана»
Мастера по спецэффектам обещают, что будет круто.
Супермен: Красный Сын
Марк Миллар представил, что Товарищ из Стали вырос в СССР.
Жанры: ретросинтвейв
Прослеживаем становление жанра, за которым, возможно, будущее электронной музыки.
Salt Lake Comic Con 2015
Комик-кон в городе, известном большинству по зимней Олимпиаде 2002 года, тоже может удивить.
Трейлер «Звёздные войны: Пробуждение силы»
Можете поплакать. Это нормально.
Ещё один ролик к «Секретным материалам»
Что они сделали с плакатом Малдера?!
«Бэтмен против Супермена» в 1949 году
Пародия от сайта Vulture.