Мир фантастики №1 (Сентябрь 2003)

Мир фантастики №1 (Сентябрь 2003)

28.08.2003

Самый первый номер «Мира фантастики»!

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 125

Мир фантастики №2 (октябрь 2003)

23.09.2003

Драконы и воспитание героев — две главные темы номера.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 127

Мир фантастики №3 (ноябрь 2003)

21.10.2003

Тема номера — упырям, кровососы, порождения ночи и прочие твари, которых собирательно называют вампирами.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 126

Мир фантастики №4 (Декабрь 2003)

18.11.2003

Тема номера — Dungeons & Dragons.

Гипериоцентрическая вселенная Дэна Симмонса

«Песни Гипериона» — вселенная Дэна Симмонса

25.12.2003

Парадоксальный и глубоко проработанный мир, невероятные масштабы и удивительная детализация, потрясающие воображение звездные баталии и тонкие психологические конфликты — рассказываем о вселенной «Песен Гипериона».

Час расплаты 1

Час расплаты

16.04.2004

На передний план выдвинуты высокобюджетный экшен и невнятная любовная история.

Продолжения Толкина. Ник Перумов, Ниэнна и другие 8

Продолжения Толкина. Ник Перумов, Ниэнна и другие

01.05.2004

Больше чем фанфики: «Кольцо тьмы», «Чёрная книга Арды» и многое другое.

Граф Сен-Жермен и тайна бессмертия 13

Граф Сен-Жермен и тайна бессмертия

17.05.2004

История одного из самых загадочных мистиков, волшебников и авантюристов.

Перлы американских студентов

30.06.2004

Среди крестьян свирепствовал коммунизм!

Средневековые замки: устройство и осада

Средневековые замки: устройство и осада

15.12.2004

Мой дом — моя крепость

«Хроники Амбера» — миры и отражения Роджера Желязны

«Хроники Амбера» — миры и отражения Роджера Желязны

27.12.2004

Вспоминаем удивительную мультивселенную, в которой все миры — лишь отражения одного из двух полюсов, Королевства Амбер или Дворов Хаоса.

Никола Тесла и его забытые изобретения

Никола Тесла и его забытые изобретения

03.04.2005

Учёный, опередивший время.

Мир WarHammer Fantasy

Мир WarHammer Fantasy

17.06.2005

Андрей Ленский рассказывает о менее известном, но не менее увлекательном «Молоте войны»

Бестиарий. Существа славянской мифологии 21

Бестиарий. Существа славянской мифологии

18.10.2005

Русалки, водяные, лешие, Баба-яга… Знакомые с детства образы сложно представить в одном ряду с грифонами и кентаврами. Но славянская мифология может потягаться с любым европейским бестиарием. Итак, в кого верили наши предки?

Юрий Нестеренко «Как снять культовый фильм» (про «Матрицу»)

23.10.2005

Как-то раз брат Вачовски с похмелья позвонил брату Вачовски. Слово за слово — так была придумана «Матрица».

Fallout

Мир Fallout

27.12.2005

Мрачная картина выжженной радиоактивной пустоши, где немногочисленные очаги человечества борются за существование, — таков мир Fallout. Но и в нём найдётся чем вас повеселить.

Экранизации Филипа Дика 17

Классики. Филип Дик

27.12.2005

Этого писателя считают «своим» как любители фантастики, так и те, кто предпочитает «мэйнстрим». По его произведениям снято несколько блокбастеров. О чем же писал Филип Дик?

Стимпанк: что это такое 3

Стимпанк: что это такое

18.03.2006

Мир паровых машин и всё, что с ним связано.

Игорь Край «Перекрёсток»

Игорь Край «Перекрёсток»

16.04.2006

Богатырь перед камнем на перепутье — какой классический сюжет! Но наш автор посмотрел на известную картинку с новой стороны.

Barbarella

Эротическая фантастика

30.04.2006

Что фантасты пишут и снимают «про ЭТО».

Как рисовать на компьютере: устройства и программы 2

Как рисовать на компьютере: устройства и программы

27.06.2006

Краткий список того, что понадобится начинающему компьютерному художнику.

10 главных героев фэнтези 11

10 главных героев фэнтези

15.07.2006

Во имя добра!

10 знаменитых космических кораблей в фантастике 2

10 знаменитых космических кораблей в фантастике

01.09.2006

Тысячелетние пепелацы, корыта и посудины.

Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрел»

Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрел»

02.10.2006

Обязательно к прочтению для всех, кто всерьёз интересуется фантастикой.

Тристан и Изольда

10 самых фантастических влюблённых пар

14.02.2007

Ни одна хорошая история не может обойтись без них двоих. Они могут ссориться и дуться, бросать друг другу в лицо самые страшные обвинения, они могут расстаться навек — но непременно встретятся вновь, ведь они скучают друг по другу и не могут жить друг без друга. Встречайте наших героев, без которых почти вся фантастика была бы всего лишь скучной историей без начала и конца!

Аркашка (Ибо воистину) 1

Аркашка (Ибо воистину)

15.02.2007

Знаменитый рассказ Владимира Елистратова.

Самые-самые героини научной фантастики

Самые-самые героини научной фантастики

08.03.2007

Десятка героинь, без которых жизнь героев была бы ровно вполовину менее интересна!

Игорь Край «Час дурака» 3

Игорь Край «Час дурака»

19.03.2007

Запретить дискриминацию дураков!

30 вещей, которые я сделаю, если стану вампиром

05.11.2007

Во-первых — никаких окон!

Современники: Нил Гейман 9

Современники: Нил Гейман

27.11.2007

История одно из самых нестандартных авторов нестандартного фэнтези.

Чудовища японской мифологии 2

Чудовища японской мифологии

01.12.2007

Без бутылки саке не разберешься.

Артур Конан Дойл «Литературная смесь» 2

Артур Конан Дойл «Литературная смесь»

01.01.2008

Незавершенная история Киприана Овербека Уэллса.

Скотт Линч «Обманы Локки Ламоры» 1

Скотт Линч «Обманы Локки Ламоры»

25.01.2008

Яркий, динамичный и остроумный дебют.

Сюзанна Кларк «Дамы из Грейс-Адьё и другие истории»

Сюзанна Кларк «Дамы из Грейс-Адьё и другие истории»

10.04.2008

Сборник нескольких беглых зарисовок истории и быта магического мира, который показан в романе «Джонатан Стрендж и мистер Норрел».

Дэн Симмонс «Террор»

Дэн Симмонс «Террор»

01.05.2008

Ужас дальнего Севера.

Что посмотреть: фантастика. 100 лучших фильмов 90

Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть

01.05.2008

Топ-100 из «Мира фантастики» 2008 года.

Вальтер Моэрс «Город Мечтающих Книг» 1

Вальтер Моэрс «Город мечтающих книг»

08.05.2008

Отличный подарок для поклонников нестандартного чтения, способный доставить удовольствие даже любителям простого чтива.

Комикс: Забыть всё

30.05.2008

«Вспомнить всё» по-нашему.

Uncharted: Drake's Fortune 1

Uncharted: Drake’s Fortune

08.06.2008

Первая часть серии. Гробницы, бандиты и джунгли.

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме 13

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме

01.07.2008

Возможно, лучшее аниме в истории.

Экранизации Филипа Дика 18

Вспомнить всё (1990)

04.07.2008

Если кто-то считает, что Шварценеггер плохой актер, играющий не душой, а бицепсами, значит, он никогда не видел «Вспомнить всё».

Автостопом по галактике: Киноляпы и интересные факты

17.07.2008

Наши бдительные очи обратились в сторону экранизации культовой книги Дугласа Адамса.

Вспомнить всё: Киноляпы и интересные факты

17.07.2008

Видение истории режиссером картины и автором первоисточника порой настолько различаются, что узнать произведение, ставшее прототипом для киноленты, становиться задачей не из легких.

Пятый элемент: Киноляпы и интересные факты

17.07.2008

Шедевральное творение Люка Бессона знакомо, наверное, каждому из вас. Но даже известные режиссеры не избегают промахов.

Джонни Мнемоник: Киноляпы и интересные факты

17.07.2008

В этот раз — фильм по рассказу Уильяма Гибсона.

Сайлент Хилл: Киноляпы и интересные факты

17.07.2008

Каждый поклонник игры найдет множество отсылок к любимому произведению.

Комикс: X-Files: Двойной агент

20.07.2008

Никогда Малдер ещё не был так близок к Истине.

Чужой: Киноляпы и интересные факты

22.07.2008

Пятна на шедевре: «Чужой» прекрасен, но и в нём хватает ляпов!

Джек Потрошитель: кто он на самом деле?

01.08.2008

Слава маньяка больше, чем он сам.

Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд

Комикс: Пилум, пеплум, Голливуд

19.08.2008

300 центурионов атакуют гастритов и гопников.

Валл•И. Рецензия 6

Валл•И. Рецензия

03.09.2008

Бородатая история с непонятной моралью, скрытая под панцирем умильности.

Что почитать из фантастики? 100 лучших фантастических книг 4

Что почитать из фантастики? 100 лучших фантастических книг

20.09.2008

Топ-100 из разных жанров

Ретро-обзор: Dragon's Lair 1

Ретро-обзор: Dragon’s Lair

01.10.2008

Интерактивный мультфильм о принцессах и драконах в духе Disney.

Люди в чёрном: Киноляпы и интересные факты

22.11.2008

Из жизни планетарной миграционной службы.

Гарт Никс. Сабриэль. Лираэль

Гарт Никс «Сабриэль. Лираэль», «Аборсен. За стеной»

06.12.2008

Отличный цикл для всех любителей фэнтези, независимо от возраста

Комикс: Неделя Артаса

30.12.2008

Тяжела жизнь рейдового босса.

Хранители. Вселенная культового комикса

Хранители. Вселенная культового комикса

18.04.2009

Статья рассказывает о «Хранителях»: от графического романа до экранизации Зака Снайдера.

Питер Бигл «Последний единорог»

Питер Бигль «Последний единорог»

27.04.2009

Настоящий шедевр, роман, к которому возвращаешься снова и снова, а, закрывая, испытываешь легкую грусть. Как при расставании с Чудом.

«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация 4

«Хранители» Зака Снайдера. Идеальная экранизация

31.05.2009

Великолепный перенос культового комикса Алан Мура на большой экран.

Одежда будущего 21

Одежда будущего

30.09.2009

Какой она будет? Умная, тёплая, сама очищается, меняет цвет и играет музыку?

Джон Маркс «Страна клыков и когтей»

Джон Маркс «Страна клыков и когтей»

01.10.2009

Интересный образец «интеллектуального хоррора», книга, где писатель очень хорошо понимает, что он хочет сказать.

Скотт Линч «Красное море под красным небом»

16.10.2009

К сожалению, Линч не ставит цели большей, чем развлечь читателя, хотя все предпосылки для чего-то большего имеются — и герои, и мир удались на славу.

Гарри Поттер и философский камень

Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»

18.10.2009

Отличная детская книга, которую с удовольствием прочтут многие взрослые.

Г. Л. Олди «Она и её мужчины» 1

Г. Л. Олди «Она и её мужчины»

19.10.2009

Печальная история Елены Троянской.

Г. Л. Олди «Кое-что про вампиров»

Г. Л. Олди «Кое-что про вампиров»

16.11.2009

Один мальчик мечтал стать вампиром. Одна девочка очень боялась вампиров. А в одном городе так вообще все были…

Питер Уоттс «Ложная слепота». Знаковый роман твёрдой НФ

Питер Уоттс «Ложная слепота». Знаковый роман твёрдой НФ

04.12.2009

Жестокий, умный, честный роман с живыми персонажами и незаурядными идеями.

Луна 2112 2

Луна 2112

04.12.2009

Камерная авторская научная фантастика.

Комикс: Lost: Всё по науке

19.02.2010

Даже не пытайтесь понять эти объяснения.

Uncharted 2: Among Thieves 2

Uncharted 2: Among Thieves

24.02.2010

Достойный преемник Индианы Джонса.

Ник Перумов.

Фантасты. Ник Перумов

21.03.2010

Он отважился продолжить «Властелина Колец». Он стал автором самого масштабного фэнтезийного цикла в российской фантастике. Выход каждой его книги становится событием, а его творчество вызывает самую разнообразную гамму чувств.

Ник. Горькавый «Астровитянка»

Ник Горькавый «Астровитянка»

28.03.2010

Недурная научная фантастика вообще и отличная книга для подростков в частности.

Зелёная миля

Зелёная миля

01.04.2010

Что такое «Зелёная миля» — криминальная драма или мистика? На самом деле, всё вместе; так, как бывает только в настоящем Кино.

Роберт Чарльз Уилсон «Спин»

Роберт Чарльз Уилсон «Спин»

09.04.2010

Увлекательный роман, который не дотягивает до шедевра, однако займёт достойное место на книжных полках любителей научной фантастики.

Уильям Хоуп Ходжсон «Ночная земля»

Уильям Хоуп Ходжсон «Ночная земля»

13.05.2010

Культовый роман, обязательный к прочтению для любого ценителя жанра фэнтези и мистического хоррора.

Как делают дубляж и озвучивание фильмов

Как делают дубляж и озвучивание фильмов

17.05.2010

Секреты закадровых голосов раскрывают Борис Репетур, Пётр Гланц и Вячеслав Кузнецов.

Алиса в Стране чудес. Улыбка мастера 4

Алиса в Стране чудес. Улыбка мастера

18.05.2010

Фильм трудно назвать экранизацией книги Кэрролла. Все лавры и шишки по праву принадлежат Бёртону. Лавров, впрочем, куда больше.

Художник Тэд Нэсмит

30.05.2010

«Я и Толкин — родственные души».

Сьюзен Коллинз «Голодные игры»

Сьюзен Коллинз «Голодные игры»

13.06.2010

Небезынтересная приключенческая книга для девочек.

Экранизации Филипа Дика 1

Пророк (2007)

05.07.2010

Экранизация Филипа Дика, по традиции почти ничего не имеющая с оригинальным рассказом.

Fallout New Vegas

Fallout New Vegas. Рецензия

23.05.2011

Приятная во всех отношениях ролевая игра, сделанная со знанием особенностей вселенной Fallout.

Мэтт Деймон и его фантастические роли 16

Меняющие реальность

12.08.2011

Как всегда в экранизациях Дика: вместо откровений, глюков и безысходности мы получили бодрую, но не глупую приключенческую фантастику.

Космические пираты 13

Космические пираты

01.09.2011

Весёлый Роджер в небе. Как грабить космические караваны и как бороться с пиратами.

Фрик-шоу: цирк уродов 20

Фрик-шоу: цирк уродов

17.09.2011

Бородатые женщины, резиновые мальчики и люди-торсы… Фрикшоу — интереснейшее зрелище или нарушение всех этических норм и законов?

Как написать рецензию?

Как написать рецензию?

15.11.2011

Практическое пособие Ники Батхен.

10 фантастических предателей 10

10 фантастических предателей

15.11.2011

Каково это — предать всё человечество?

Что предсказал Жюль Верн 14

Что предсказал Жюль Верн

16.11.2011

Удачные и не очень предвиденья великого фантаста.

Космозо: Бестиарий Кира Булычёва

21.11.2011

Экскурсия по зоопарку профессора Селезнёва.

Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»

Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»

20.01.2012

Остроумная, смешная, неглупая, немного философская история о людях и высших силах.

Жестокие опыты над людьми 2

Жестокие опыты над людьми

01.03.2012

Опыты нацистов и японцев были чудовищны. Но их плодами пользуются по сей день.

«Капитан Просветление» 3

«Капитан Просветление»

03.04.2012

Мистер Линч, вы сняли бессмысленную дрянь!

I never asked for this

Deus Ex: Human Revolution. Достойный наследник первой части

11.04.2012

Сильнейшая игра, от которой невозможно оторваться.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 119

Мир фантастики №105 (Май 2012)

16.04.2012

Неоднозначные злодеи, фантастика о Великой Отечественной войне и толкование сверхцивилизаций.

Голодные игры

Голодные игры

13.05.2012

Любовный треугольник ловко прикрыт остросюжетной борьбой за выживание.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 118

Мир фантастики №106 (Июнь 2012)

14.05.2012

Шотландский номер.

Нил Стивенсон «Система мира» 1

Нил Стивенсон «Система мира»

17.05.2012

Финал «Барочной трилогии» великолепен.

10 неоднозначных злодеев 1

10 неоднозначных злодеев

20.05.2012

«Тёмные» силы, у которых есть своя правда.

Uncharted 3: Drake’s Deception

07.06.2012

Великолепное приключение, дарящее массу положительных эмоций.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 117

Мир фантастики №107 (июль 2012)

09.06.2012

Мистический номер об изнанке нашего мира.

5 лучших фильмов о вампирах 3

5 лучших фильмов о вампирах

19.06.2012

Эволюция образа кровососа за последние 30 лет.

«Властелин колец»: можно ли было полететь на орлах? 7

«Властелин колец»: можно ли было полететь на орлах?

04.07.2012

Окончательное решение великого спора (с мнениями Перумова и Чигиринской)

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 116

Мир фантастики №108 (Август 2012)

10.07.2012

Французский номер: от Мельеса и Верна до Буля и Вербера.

Мир фантастики №109. Сентябрь 2012

Мир фантастики №109 (Сентябрь 2012)

21.08.2012

Попаданцы, юбилей «Светлячка» и русский стимпанк.

Кристофер Ллойд, более известный как Док 3

Кристофер Ллойд, более известный как Док

22.08.2012

Актёр, сыгравший Дока Брауна в «Назад в будущее» — и не только его.

Русские и Россия в аниме 24

Русские и Россия в аниме

02.09.2012

Как нас изображают восточные соседи.

Вспомнить всё (2012)

Вспомнить всё (2012)

16.09.2012

Ремейк проиграл оригиналу — но сделал это с честью.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 114

Мир фантастики №110 (Октябрь 2012)

17.09.2012

Палеоконтакт, временные петли и память о Гарри Гаррисоне.

Комикс: Прямое попадание

Комикс: Прямое попадание

30.09.2012

Расстрэлять!

Тед Чан «Купец и волшебные врата» 1

Тед Чан «Купец и волшебные врата»

05.10.2012

Почти вся библиография одного из лучших рассказчиков современной твёрдой НФ.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 113

Мир фантастики №111 (Ноябрь 2012)

15.10.2012

Хэллоуиновский номер: классика монстров и заброшенные города.

Хеллбой и его мир

Хеллбой и его мир

18.10.2012

Этот краснокожий демон пахнет жареным арахисом, подпиливает рога, носит крест и может крепко надрать задницу.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 124

Мир фантастики №112 (Декабрь 2012)

13.11.2012

Драконы, хоббиты и Средиземье, которое мы потеряли.

Патрик Несс «Голос монстра»

Патрик Несс «Голос монстра»

18.11.2012

Редчайший образец детской литературы, когда самые сложные и страшные вопросы подаются так, чтобы было понятно даже ребёнку.

Такие дела. Жизнь по Курту Воннегуту

Такие дела. Жизнь по Курту Воннегуту

19.11.2012

Как найти свой карасс.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 131

Мир фантастики №113 (Январь 2013)

11.12.2012

Такой-то номер.

«Облачный атлас»: в чём смысл фильма? 2

«Облачный атлас»: в чём смысл фильма?

27.12.2012

Мозаика, в которой всё как-то связано со всем, но как именно — лучше не задумываться.

«Хоббит: Нежданное путешествие» 1

«Хоббит: Нежданное путешествие»

17.01.2013

Возвращение в Средиземье определённо удалось.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 130

Мир фантастики №114 (Февраль 2013)

22.01.2013

Советская электроника, некроморфы и лучшая фантастика 2012 года.

Джордж Мартин «Танец с драконами»

Джордж Мартин «Танец с драконами»

25.01.2013

Тайн, неожиданных сюжетных поворотов и любимых персонажей предостаточно.

Черновики Star Wars: варианты эпизода VII

30.01.2013

Каким задумывал продолжение «Звёздных войн» сам Джордж Лукас и каким оно, скорее всего, будет

Советская электронная музыка 6

Советская электронная музыка

19.02.2013

Она создавалась как космическая музыка будущего, а стала очаровательным ретро. Вспоминаем Артемьева, Мещерина, Термена и других пионеров электроники.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 129

Мир фантастики №115 (Март 2013)

19.02.2013

Март 2013: бронекостюмы, иллюзионисты и сказки на новый лад.

Нил Стивенсон «Анафем»

Нил Стивенсон «Анафем»

24.02.2013

Одна из тех книг, которые на наших глазах творят историю жанра.

UNCHARTED: GOLDEN ABYSS

Uncharted: Golden Abyss

03.03.2013

Приквел Uncharted: Drake’s Fortune. Ничего нового, но тепло и лампово.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 128

Мир фантастики №116 (апрель 2013)

19.03.2013

Супергеройский номер: почему нам нужны защитники в масках.

10 лучших боевых костюмов для космодесантника 8

10 лучших боевых костюмов для космодесантника

25.03.2013

Боец в бронескафандре — сам себе танк и самолёт.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 133

Мир фантастики №117 (май 2013)

16.04.2013

Метеоритный номер: что нам делать в случае космического Армагеддона. Специальный выпуск раздела «Машина времени».

Обливион

Обливион

25.04.2013

Красиво, интригующе, но не вполне логично.

Комикс: Мотивация Тони Старка

30.04.2013

Что нужно, чтобы собрать супер-костюм из палок и желудей.

Как «Звёздный путь» изменил наш мир 5

Как «Звёздный путь» изменил наш мир

02.05.2013

Почему Star Trek — любимый сериал изобретателей и космонавтов.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 132

Мир фантастики № 118 (июнь 2013)

14.05.2013

Июльский номер МФ: идеальные антиутопии, юбилеи, астрономические войны и мёртвые альпинисты.

Вигго Мортенсен: не только Арагорн

Вигго Мортенсен: не только Арагорн

20.05.2013

Роли, о которых незаслуженно забывают.

Крипипаста: легенды и ужасы интернета 14

Крипипаста: легенды и ужасы интернета

20.05.2013

Забудьте Красную Руку и Чёрную Простыню. Встречайте ужасы XXI века: Залго, Хиробрайна, smile.jpg и Слендермена.

Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница» 1

Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница»

02.06.2013

Достойное завершение цикла, в котором борьба против тирании переплетена с бурными переживаниями героев.

Почему Плутон не планета 17

Почему Плутон не планета

17.06.2013

И почему от решения астрономов Солнечная система не сократилась, а расширилась.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 142

Мир фантастики №119 (июль 2013)

17.06.2013

Июльский номер — небритый и адамантиевый.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 141

Мир фантастики №120 (август 2013)

09.07.2013

Августовский номер — двуличный и немного дорожный.

Nightwish Марко

Группа Nightwish — о фильме «Воображариум» и планах

17.07.2013

Мы взяли интервью у Туомаса и Марко.

«Андромеда»: сериал и его вселенная 2

«Андромеда»: сериал и его вселенная

18.07.2013

«Андромеду» можно назвать «тёмной» версией «Звёздного пути».

«Игра престолов», 3 сезон

«Игра престолов», 3 сезон

01.08.2013

Самое время для Красной свадьбы!

Итоги десятилетия: фантастика 2003—2013. Вступление

17.08.2013

Как изменился мир за 10 лет существования «Мира фантастики».

Итоги десятилетия: 2003-2013. Книги 7

Итоги десятилетия: 2003-2013. Книги

18.08.2013

Кризис бумажной книги и мода на ретро.

Итоги десятилетия: 2003—2013. Кино

18.08.2013

Эра супергероев, ремейков и 3D.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 140

Мир фантастики №121 (сентябрь 2013)

20.08.2013

Сентябрьский номер — юбилейный и мартиновский.

Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»

Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»

28.08.2013

Фантастика для настоящих гиков.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 139

Мир фантастики №122 (октябрь 2013)

06.09.2013

«Игра Эндера», космонтавтика, учёба и многое другое.

Элизиум: Рай не на Земле 1

Элизиум: Рай не на Земле

15.09.2013

От Бломкампа ждали остросоциальной фантастики, и он не подвёл.

Вызов (Непокорная Земля). 1 сезон

Вызов (Непокорная Земля). 1 сезон

18.09.2013

Создатели хорошо продумали мир, но не сюжет и персонажей.

Мир фантастики через 50 лет 2

Мир фантастики через 50 лет

19.09.2013

Рассказы читателей с конкурса «Проект 100» к юбилею журнала.

Что написал Джордж Мартин кроме «Игры престолов»

19.09.2013

«Дикие карты», «Умирающий свет», «Шесть серебряных пуль» и другие работы создателя Вестероса.

Контакты: как нас найти

24.09.2013

Адреса редакции МИРФ и способы связи.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 151

Где купить «Мир фантастики»?

24.09.2013

Все способы — от подписки до электронных версий.

Мир фантастики iPad

«Мир фантастики» на iPad [архив]

24.09.2013

Ответы на все вопросы.

Как опубликовать свой рассказ в «Мире фантастики»

24.09.2013

Требования к авторам художественных произведений.

Мир фантастики Android

«Мир фантастики» на Android

24.09.2013

Ответы на вопросы и решение проблем.

Джо Аберкромби «Герои»

Джо Аберкромби «Герои»

27.09.2013

Фэнтези, сравнимое с лучшими образцами военно-исторической прозы

Комикс: «Игра Эндера» — так победим!

27.09.2013

Нет воинов страшнее, чем дети.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 138

Мир фантастики №123 (ноябрь 2013)

15.10.2013

Скандинавский номер: Локи, Тор и их собратья в Marvel и в мифологии и многое другое.

Random Encounter — Let Me Tell You a Story

01.11.2013

Один из лучших альбомов молодого жанра video game music cover.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 137

Мир фантастики №124 (декабрь 2013)

11.11.2013

Динозавры, кайдзю и катастрофы в космосе.

Демоны Да Винчи: обзор 1 сезона 1

Демоны Да Винчи: обзор 1 сезона

11.11.2013

Восемь часов лихих авантюр, хитроумных политических игр и бойких диалогов.

Комикс: Тор: в семье не без героя

19.11.2013

А ты хоть полку повесил, герой?

«Игра Эндера»

«Игра Эндера»

25.11.2013

Экранизация вышла точной —и сюжет книги буквально спасает фильм.

Комикс: Летайте орлами Средиземья!

27.11.2013

Чего только не придумают эти таксисты.

«Тор 2: Царство тьмы»

«Тор 2: Царство тьмы»

01.12.2013

Весёлое, красочное и увлекательное приключение с Локи, тёмными эльфами и лучемётами.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 148

Мир фантастики №125 (январь 2014)

09.12.2013

Полярная фантастика, книги из книг, молчание Вселенной и многое другое.

Кто такие Кайдзю: Годзилла и компания 10

Кто такие Кайдзю: Годзилла и компания

19.12.2013

Всё о Годзилле и других гигантских монстрах японского кино.

Голодные игры 2: И вспыхнет пламя 2

Голодные игры 2: И вспыхнет пламя

13.01.2014

Бюджет сиквела вдвое больше, чем у первой части, и это заметно.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 147

Мир фантастики №126 (февраль 2014)

18.01.2014

Антиутопии, экранизации Булычёва, литRPG и итоги 2013 года.

Что такое ЛитRPG: всё, что нужно знать о жанре

18.01.2014

Игрокам оказалось мало обычных книг про игры, и они придумали новый субжанр — литературную RPG.

Комикс: Некто

20.01.2014

Никто не мог ожидать, что во льдах обнаружится ОН…

Люди Икс: Киноляпы и интересные факты

22.01.2014

Рассказ о классической трилогии фильмов.

Брендон Сандерсон «Обречённое королевство»

Брендон Сандерсон «Путь королей»

25.01.2014

Один из тех редких романов, оторваться от которых невозможно.

Терри Пратчетт «Шмяк!»

Терри Пратчетт «Шмяк!»

25.01.2014

Остроумная и глубокая книга.

«Футурама»: последний и не лучший сезон

«Футурама»: последний и не лучший сезон

25.01.2014

Поцелуй на прощание мой блестящий железный…

«Хоббит: Пустошь Смауга» 4

«Хоббит: Пустошь Смауга»

25.01.2014

Ещё больше роскошного фэнтези-боевика, но ещё меньше Толкина.

Супермен (1978): Киноляпы и интересные факты

29.01.2014

История о спасателе и защитнике, который прибыл в Штаты с планеты Криптон и стал американским национальным героем.

Итоги-2013: лучшие фантастические фильмы

Итоги-2013: лучшие фантастические фильмы

30.01.2014

Это был год бума научно-фантастического кино.

Лучшие Зомби-комедии (Движущиеся картинки)

Лучшие Зомби-комедии (Движущиеся картинки)

30.01.2014

Самые смешные и кровавые пародии.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 146

Мир фантастики №127 (март 2014)

18.02.2014

Шуты, опасные дамы, тайны трёх толcтяков, Лукин, Беляев, Филип Дик и многое другое в мартовском «Мире фантастики».

Йен Макдональд «Дом дервиша» 1

Йен Макдональд «Дом дервиша»

27.02.2014

В 2027 году Турция будет членом Евросоюза, а нанотехнологии изменят жизнь каждого.

«Трудно быть богом» Германа: убийство Стругацких 3

«Трудно быть богом» Германа: убийство Стругацких

10.03.2014

Если рассудок дорог вам, держитесь подальше от русского артхауса.

«Сквозь снег»: революция в отдельно взятом поезде 1

«Сквозь снег»: революция в отдельно взятом поезде

25.03.2014

Фантастически недооценённый фильм.

1

Новый «Робокоп»: беззубый ремейк

27.03.2014

Обновлённая версия робота-полицейского человечнее старой, но слишком мягкая и скучная.

Джеймс Кори «Пробуждение левиафана»

Джеймс Кори «Пробуждение левиафана»

29.03.2014

Превосходная современная космическая опера: увлекательная, разнообразная, но не слишком оригинальная.

Стивен Кинг «11/22/63»

Стивен Кинг «11/22/63»

29.03.2014

Это не столько история о путешествии во времени, сколько роман об Америке. Масштабная, блестяще написанная вещь — к ознакомлению обязательна.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 145

Мир фантастики №128 (апрель 2014)

13.04.2014

Апрельский номер: бум комиксов, мифы о Луне, юбилей «Матрицы» и многое другое.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 144

Мир фантастики №129 (май 2014)

14.04.2014

Спящая красавица, фантастический ревизионизм и постъядерная Алиса в новом номере МФ!

Почему мало хороших фэнтези-фильмов? 9

Почему мало хороших фэнтези-фильмов?

17.04.2014

Пять главных проблем нашего любимого жанра.

Бум комиксов в России. Что говорят издатели

17.04.2014

Издатели рассказали нам, как и почему русские полюбили комиксы.

Zотов «Москау»

Zотов «Москау»

19.04.2014

Вслед за Филипом Диком, Андреем Лазарчуком, Вильгельмом Зоном и многими другими Zотов повторяет: нацистская Германия могла победить разве что в галлюцинации, мороке, кошмарном сне. На оригинальность эта концепция не претендует, зато сказано от души

Комикс: Там, где нас нет

19.04.2014

Грустный стрип про Луну и не только.

«Академия вампиров»: даже хуже, чем «Сумерки» 1

«Академия вампиров»: даже хуже, чем «Сумерки»

22.04.2014

А ведь какая могла быть пародия!

Терри Пратчетт — экранизации книг (Движущиеся картинки)

24.04.2014

Их немного, но в основном они удачны.

Ренсом Риггз «Дом странных детей»

Ренсом Риггз «Дом странных детей»

11.05.2014

Легко читаемая, атмосферная, таинственная история с оборванным финалом.

Красавица и чудовище 1

Красавица и чудовище

17.05.2014

Просто иллюстрация к народной сказке. Красивая, но совершенно стандартная.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 136

Мир фантастики №130 (июнь 2014)

19.05.2014

Июньский «Мир фантастики» — революционный и нереальный.

«Почти человек»: последний киберпанк 1

«Почти человек»: последний киберпанк

01.06.2014

Достойная попытка возродить забытый на западном ТВ жанр.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 135

Мир фантастики №131 (июль 2014)

16.06.2014

Июльский «Мир фантастики»: воображариум в подземелье Чужих.

Кошмар на улице вязов: Киноляпы и интересные факты

22.06.2014

Ко дню рождения Фредди Крюгера.

Ворон — трагедия в кадре и за кадром (Движущиеся картинки)

23.06.2014

Мистические несчастные случаи на съёмочной площадке и революционная нуарно-готическая стилистика.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 134

Мир фантастики №132 (август 2014)

11.07.2014

Польский номер: много-много «Ведьмака» и не только.

Грань будущего 3

Грань будущего

17.07.2014

Умный и ироничный боевик с претензией на оригинальность — нечасто такие встретишь в наше время.

Польская кинофантастика (видеостатья)

24.07.2014

Рассказ о самых интересных образцах польского фантастического кино.

Теорема Зеро

Теорема Зеро

15.08.2014

Терри Гиллиам вынужден признать, что не знает смысла жизни.

Dragon Age. Мир Тедаса. Книга 2

Артбук Dragon Age. Мир Тедаса. Том 1

18.08.2014

Красивое и информативное издание, которое демонстрирует огромный потенциал мира.

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 149

Мир фантастики №133 (Сентябрь 2014)

25.08.2014

Артуровский номер: британский миф во всех проявлениях.

Battlelore

Battlelore

20.09.2014

Самая увлекательная и простая в освоении военная тактическая игра в фэнтезийном мире.

Энди Вейер «Марсианин»

Энди Вейер «Марсианин»

22.09.2014

Лучшая НФ и лучшая книга 2014 года по версии МирФ!

Архив номеров журнала «Мир фантастики» 150

Мир фантастики №134 (Октябрь 2014)

23.09.2014

Октябрьский «Мир фантастики» — прямиком из сумеречной зоны!

Близкие контакты третьей степени (Движущиеся картинки)

24.09.2014

История создания одного из самых известных фильмов об инопланетянах.

Как приручить дракона (Движущиеся картинки)

30.09.2014

Кстати, в книге инструкция по приручению драконов состоит из одной фразы.

Доминион. 1 сезон

Доминион. 1 сезон

18.10.2014

Война между небом и землёй — декорация, на фоне которой идёт борьба за власть.

Мир фантастики №135 (Ноябрь 2014) 2

Мир фантастики №135 (Ноябрь 2014)

20.10.2014

Интервью с Алексеем Пеховым, дети-супергерои, заблуждения о космосе и многое другое!

Заблуждения: Космос в кино 4

Заблуждения: Космос в кино

21.10.2014

От вакуума вы не взорвётесь и не замёрзнете, а врезаться в астероид крайне трудно.

Lux Occulta "Kołysanki"

Lux Occulta — Kołysanki

21.10.2014

Непредсказуемая, оригинальная музыка, которую хочется переслушивать, не переставая удивляться тому, насколько она сумбурная и пугающая.

10 лучших заставок к мультсериалам

10 лучших опенингов к мультсериалам

27.10.2014

От «Утиных историй» до аниме.

Подземелье. Гробница повелителя мёртвых

Подземелье. Гробница повелителя мёртвых

01.11.2014

Вся классика олдскульных RPG в карточном формате.

«Страшные сказки», 1 сезон

«Страшные сказки», 1 сезон

11.11.2014

Мрачный шарм викторианской Англии, прекрасная Ева Грин и медленное развитие событий.

Мир фантастики №136 (Декабрь 2014)

Мир фантастики №136 (Декабрь 2014)

21.11.2014

Эдмонд Гамильтон, Геракл и Зена, психологические эксперименты на людях и многое другое.

«Волки»: колхозные «Сумерки»

«Волки»: колхозные «Сумерки»

22.11.2014

Триумф гламурной зоофилии!

Фан-фильм: Portal: No Escape

24.11.2014

«Портал: Некуда бежать» — пока что лучший фильм по игре Portal.

«Интерстеллар»: Нолан — гений 3

«Интерстеллар»: Нолан — гений

26.11.2014

Масштаб замысла завораживает, а от красоты и мастерства его воплощения захватывает дух.

«Оставленные»: библейский провал

«Оставленные»: библейский провал

26.11.2014

Конец света — или конец карьеры Николаса Кейджа?

Макс Фрай «Мастер ветров и закатов»

Макс Фрай «Мастер ветров и закатов»

26.11.2014

Сэр Макс возвращается в Ехо — и это всё, что надо знать о книге.

Демоны Да Винчи: обзор 2 сезона

Демоны Да Винчи: обзор 2 сезона

11.12.2014

Историческая достоверность летит к чертям — но в этом и главная изюминка.

Мир фантастики №137 (Январь 2015) 2

Мир фантастики №137 (Январь 2015)

14.12.2014

Наука и философия «Интерстеллара», опасность супергероев и покорение космоса из первых уст.

Вычислитель 1

Вычислитель

18.12.2014

Кроме пары неплохих актёров, фильму похвастать нечем.

«Доктор Кто»: дебют Питера Капальди

«Доктор Кто»: дебют Питера Капальди

27.12.2014

Таких Докторов, как Двенадцатый, еще не было.

Хоббит: Битва пяти воинств (видеообзор)

05.01.2015

Питер Джексон лучше всех в мире снимает фэнтези, но именно поэтому и спрос с него особый. Смогли он оправдать ожидания? Узнайте из обзора.

«Хоббит: Битва пяти воинств»: ничего, кроме битв 3

«Хоббит: Битва пяти воинств»: ничего, кроме битв

05.01.2015

Больше экшена, но меньше приключенческого задора.

Догма/ Dogma (Движущиеся картинки)

08.01.2015

Интересные факты о скандальной комедии.

«Атака титанов»: масштабный фэнтезийный боевик 2

«Атака титанов»: масштабный фэнтезийный боевик

08.01.2015

Давненько мы не видели столь масштабного фэнтези со зрелищными боями, проработанным миром и серьёзными персонажами.

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I

13.01.2015

Не про любовь, а про политику, свободу и революцию.

Хемлок Гроув. 1 и 2 сезоны

Хемлок Гроув. 1 и 2 сезоны

19.01.2015

Вы не услышите слова «вампиры» в этом сериале.

«Интерстеллар» с точки зрения науки

«Интерстеллар» с точки зрения науки

20.01.2015

Как падать в чёрную дыру и в чём Нолан приврал, а в чём нет. Разбираем с помощью книги Кипа Торна.

Итоги-2014: лучшие фантастические фильмы

Итоги-2014: лучшие фантастические фильмы

20.01.2015

Интерстеллар, Стражи галактики, Грань будущего и многое другое

«Человек-паук»: Киноляпы и интересные факты

26.01.2015

Вспоминаем первый фильм Сэма Рэйми о Питере Паркере.

Мир фантастики №138 (Февраль 2015) 2

Мир фантастики №138 (Февраль 2015)

26.01.2015

Фантастические итоги 2014 года, история косплея и память о Михаиле Успенском.

Короткометражка: Архиватор / The Archiver

26.01.2015

Красивый CGI-мультфильм с неожиданным финалом.

Doom: Киноляпы и интересные факты

26.01.2015

Что получается, если культовую игру перенести в формат кино?

Комикс: Прелесссть Питера Джексона

27.01.2015

Тайна третьего «Хоббита» раскрыта!

Светлячок (Firefly) — видеообзор

Светлячок (Firefly) — видеообзор

30.01.2015

Культовый космический вестерн.

Фан-фильм: Batman vs Darth Vader

12.02.2015

Кто кого заборет?

Джеймс Кори «Война Калибана»

Джеймс Кори «Война Калибана»

12.02.2015

«Война Калибана» отличается по духу и стилю от первого романа, но хуже от этого не стала.

Чайна Мьевиль «Посольский город»

Чайна Мьевиль «Посольский город»

12.02.2015

Самобытная научная фантастика о языке и взаимопонимании.

Мир фантастики №139 (Март 2015) 3

Мир фантастики №139 (Март 2015)

19.02.2015

Китайская фантастика, Доктор Кто и космический мусор.

Фан-фильм: Power/Rangers

20.02.2015

Попытка показать мир детского сериала с реалистичной стороны.

Mechina. Acheron

Mechina. Acheron. Музыкальный НФ-эпос

20.02.2015

Любителям фантастики пропускать определённо не стоит.

Видео: Кристиан Бэйл и его лучшие роли

26.02.2015

Он обожает играть психов. И Бэтмен, по его мнению, тоже псих.

«Восхождение Юпитер»: красиво, но невнятно

«Восхождение Юпитер»: красиво, но невнятно

26.02.2015

Шикарный антураж затмевает всё остальное.

Питер Джексон: не только «Властелин колец» — видеостатья

Питер Джексон: не только «Властелин колец» — видеостатья

26.02.2015

От творца зомби-трэша до главного режиссёра фэнтези.

Чего ждать от «Звёздных войн: Пробуждения силы»

27.02.2015

Разбираем все слухи о сюжете Эпизода VIII — какие из них похожи на правду.

Star Wars as anime: TIE Fighter

05.03.2015

Если бы «Звёздные войны» были аниме.

Робот по имени Чаппи (видеообзор)

Робот по имени Чаппи (видеообзор)

06.03.2015

Бломкамп не только развлекает, но и заставляет задуматься над серьёзными проблемами.

Короткометражка: Sundays

10.03.2015

Герой вспоминает конец света, которого больше никто не помнит, и сомневается, реален ли его мир.

Мир фантастики №140 (Апрель 2015) 3

Мир фантастики №140 (Апрель 2015)

23.03.2015

Твин Пикс, Игра престолов, Терри Пратчетт и полёты к другим звёздам.

Короткометражка: Artoo In Love

02.04.2015

Как дроид R2D2 однажды… влюбился!

Насколько достоверен «Интерстеллар»? (видеостатья)

10.04.2015

Попробуем разобраться, что в «Интерстелларе» научно, а что — не совсем.

Игра престолов: отличия книг и сериала 19

Игра престолов: отличия книг и сериала

16.04.2015

HBO против Джорджа Мартина: пропавшие герои и убийства, которых не было.

«Рони, дочь разбойника»: первый сериал студии Ghibli 5

«Рони, дочь разбойника»: первый сериал студии Ghibli

20.04.2015

Красивый, добрый, но нечеловечески затянутый.

«Золушка» Кеннета Браны: наши мнения разделились 1

«Золушка» Кеннета Браны: наши мнения разделились

22.04.2015

Правильная экранизация сказки или нудный показ мод?

Бабадук (видеообзор)

23.04.2015

Жанр ужасов в кризисе. На этом фоне фильму «Бабадук» оказалось нетрудно выделиться.

Короткометражка: Azarkant

24.04.2015

НФ-история от молодого режиссёра из Набережных Челнов.

Мир фантастики №141. Май 2015

Мир фантастики №141 (Май 2015)

24.04.2015

Ретрофутуризм, Плоский мир, Джосс Уидон и детские страхи.

«Мёртвые, как я»: видеообзор сериала

26.04.2015

Умершая девушка становится проводником душ.

«Мстители: Эра Альтрона»: кто есть кто — видеостатья

26.04.2015

Всё, что нужно знать о фильме.

Короткометражка: Bibo

26.04.2015

Российский мультфильм о роботах, получивший массу премий.

Мстители: Эра Альтрона — видеообзор

30.04.2015

Масштабнее первой части, но всё же уступает ей.

Яцек Дукай «Иные песни». Честные 10 из 10

Яцек Дукай «Иные песни». Честные 10 из 10

04.05.2015

Великолепный умный роман современного польского фантаста в отличном переводе.

Тед Чан «История твоей жизни» 1

Тед Чан «История твоей жизни»

04.05.2015

Переиздание одного из лучших рассказчиков американской НФ — с новой повестью.

Titanfall

Titanfall. Паркур и гигантские боевые роботы

05.05.2015

Один из лучших мультиплееров за последние годы.

Хидеюки Кикути «Собрание призрачного меча»

Хидеюки Кикути «Собрание призрачного меча»

07.05.2015

Девять историй о том, что у мёртвых и живых в Японии есть кое-что общее. А именно — представления о чести.

La 4ème Planète / The 4th Planet

10.05.2015

Парень очень хотел попасть на Марс…

Мир фантастики №142. Июнь 2015

Мир фантастики №142 (Июнь 2015)

18.05.2015

Злые клоуны, история проклятой киносерии, интервью с Анджеем Сапковским и многое другое!

Безумный Макс: Дорога ярости (видеообзор)

Безумный Макс: Дорога ярости (видеообзор)

22.05.2015

Идеальный дорожный боевик , достойный оригинальных фильмов.

Сверхспособности: 1 сезон. Умный супергеройский сериал 4

Сверхспособности: 1 сезон. Умный супергеройский сериал

03.06.2015

Супергеройский сериал для владельцев PlayStation вышел неидеальным, но смелым.

Гарри Поттер и философский камень (Азбука)

Гарри Поттер и философский камень (Издание «Азбуки»)

07.06.2015

Рассказывать о первой книге про Гарри Поттера бессмысленно. Эта рецензия посвящена не столько самому роману, сколько новому русскому изданию.

Философские фильмы: Топ-10 волшебных притч

Философские фильмы: Топ-10 волшебных притч

11.06.2015

Истории, которые нельзя отнести к обычному фэнтези.

Короткометражка: Space Critters

12.06.2015

Опасно плохо обращаться с хамелеонами в космосе!

Мир фантастики №143 (июль 2015)

16.06.2015

Миниатюрные супергерои, игральные гости, путеводитель для маглов и многое другое.

Звёздные Войны: Повстанцы. Сезон 1

Звёздные Войны: Повстанцы. Сезон 1

16.06.2015

Качественный, но довольно средний сериал по новому канону.

Когда мне будет девяносто, я хочу быть как Кристофер Ли 9

Когда мне будет девяносто, я хочу быть как Кристофер Ли

17.06.2015

R.I.P., Саруман

15 лучших видеоигр года 1

Ведьмак 3: Дикая Охота. Обзор

17.06.2015

Достойное завершение истории Геральта — и лучшая ролевая игра современности.

Mad Max GoKart Paintball War

19.06.2015

Фанаты воссоздали погоню из «Безумного Макса» на багги и картах.

Наруто: Последний фильм

20.06.2015

Фанатов тронет за душу, остальные не поймут.

Земля будущего: ностальгический аттракцион 2

Земля будущего: ностальгический аттракцион

20.06.2015

Правильная мораль теряется за огромными дырами в сюжете.

«Из машины»

«Из машины»

22.06.2015

Камерный триллер про тест Тьюринга. Ничего нового — но прекрасно исполненное старое.

«Головоломка»: обзор + интервью с режиссёром

«Головоломка»: обзор + интервью с режиссёром

26.06.2015

Пит Доктер рассказывает, как снимал мультфильм о том, что творится в голове его дочери.

Наруто. Последний фильм (Обзор)

Наруто. Последний фильм (Обзор)

30.06.2015

«Пробный камень аниме в России» летит неплохо, но попадает только в отаку.

«Флэш»: молодой, быстрый, весёлый 2

«Флэш»: молодой, быстрый, весёлый

01.07.2015

Спин-офф «Стрелы» легко и непринужденно обскакал прародителя.

«Земля будущего» как советская фантастика 1

«Земля будущего» как советская фантастика

01.07.2015

Удивительные параллели между диснеевским фильмом и советским мифом о светлом будущем.

Ведьмачьи легенды

Ведьмачьи легенды

03.07.2015

Одна из самых необычных антологий последнего времени, иллюстрирующая нешаблонный подход к трибьютам.

Энтони Райан «Песнь крови»

Энтони Райан «Песнь крови»

05.07.2015

Книга, на которую я бы советовал обратить внимание не только заядлым любителям жанра фэнтези.

Обложка МирФ. Август 2015

Мир фантастики №144 (август 2015)

10.07.2015

Спойлеры, Гагарин, Кристофер Ли и Фантастическая четвёрка.

Зловещие мелодии из мистики и ужасов… в мажоре?

17.07.2015
Гравити Фолз: что это за сериал 13

Гравити Фолз: что это за сериал

17.07.2015

Новый мультсериал Disney — не только сказка, но и мистика с лихо закрученным сюжетом.

Комикс: Война и орки-2 2

Комикс: Война и орки-2

17.07.2015

Вождь продолжает искать верную стратегию.

«Сорвиголова»: неожиданный нуар от Marvel 4

«Сорвиголова»: неожиданный нуар от Marvel

21.07.2015

«Тёмный рыцарь» от сериалов.

Мир юрского периода

Мир юрского периода

24.07.2015

Оуэн Грейди и рапторы отвечают за половину очарования фильма.

Action Movie Kid — Volume 01

26.07.2015

Когда твой папа — мастер по спецэффектам из Dreamworks.

«Игра престолов», 5 сезон 2

«Игра престолов», 5 сезон

30.07.2015

Пока самый слабый в сериале — сюжет топчется на месте.

«Восьмое чувство» (Sense8): Вачовски вернулись

«Восьмое чувство» (Sense8): Вачовски вернулись

01.08.2015

Естественность, единство, толерантность – главные темы сериала.

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»: истинно британский сериал 8

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»: истинно британский сериал

01.08.2015

В магической Англии принято много говорить, а события развиваются неспешно.

«Кунг Фьюри»: за что мы его полюбили 2

«Кунг Фьюри»: за что мы его полюбили

01.08.2015

Кун-фу! Валькирии! Динозавры! Гитлер! И ещё больше кун-фу!

Страшные сказки. 2 сезон

Страшные сказки. 2 сезон

03.08.2015

За глаза Евы Грин можно всё простить.

Рик и Морти: видеообзор

Рик и Морти: видеообзор

10.08.2015

Лучший комедийный НФ-мультсериал со времён «Футурамы»

Готэм. 1 сезон

Готэм. 1 сезон

13.08.2015

Этому городу не так уж нужен Бэтмен, когда есть столько харизматичных персонажей.

«Терминатор: Генезис» — его послали убить наше детство 3

«Терминатор: Генезис» — его послали убить наше детство

17.08.2015

Только юмор — да еще удачное вступление — позволяет «Генезису» не стать полным провалом.

Disney сделает тематический парк по «Звёздным войнам»

17.08.2015

Даже два.

IX эпизод «Звёздных войн» снимет режиссёр «Мира юрского периода» .

17.08.2015

Disney анонсировали мультфильм Gigantic

17.08.2015

Спорим, прокатчики переведут как «Огромное сердце».

Лего-Джокер — главный злодей мультфильма «Лего. Бэтмен»

17.08.2015

Его озвучит Зак Галифианакис.

Памяти Сатору Иваты(1959–2015) 4

Памяти Сатору Иваты
(1959–2015)

20.08.2015

Правила жизни директора Nintendo, ушедшего от нас этим летом.

Guilty Gear Xrd

Guilty Gear Xrd -Sign

20.08.2015

Громкое возвращение серии файтингов, которую фанаты уже начали закапывать.

МирФ. Сентябрь 2015

Мир фантастики №145 (сентябрь 2015)

21.08.2015

Тайная история «Звёздных войн» и «Дюны» и не только.

«По ту сторону изгороди»: осеннее фэнтези 2

«По ту сторону изгороди»: осеннее фэнтези

22.08.2015

Элайджа Вуд, загадочная атмосфера и хорошая музыка.

Гравити Фолз — видеообзор сериала

25.08.2015

Мистический триллер для всей семьи.

Уильям Гибсон «Периферийные устройства»

Уильям Гибсон «Периферийные устройства»

28.08.2015

Эта книга — «Нейромант» XXI века. Гибсон обращается к тем же мотивам, темам, типажам, что и в первом своём романе, но обыгрывает их по-новому.

Фантастическая четверка (2015) — видеобзор

Фантастическая четверка (2015) — видеобзор

30.08.2015

В чём главные недостатки фильма?

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия

01.09.2015

Классика жанра ужасов, после съёмок в которой актёры умирали.

Фан-трейлер фильма про Бобу Фетта

02.09.2015

Фанатский тизер фильма, которого нет. А жаль.

Сосны. 1 сезон

Сосны. 1 сезон

03.09.2015

Вся интрига «нового «Твин Пикса» раскрывается уже в середине сезона.

«Доктор Кто» снова на большом экране!

08.09.2015

В кинотеатрах России покажут финальные серии 8 сезона.

Трейлер «Хардкора» — фильма от первого лица

14.09.2015

Фантастический боевик, похожий на игру.

Да, Тёмный Властелин! (переиздание)

Да, Тёмный Властелин!

14.09.2015

Легко быть Тёмным властелином: надо только давать всем невыполнимые поручения да наказывать провинившихся. А вот чтобы быть хорошим подчинённым, требуется особое мастерство.

Древний ужас 6

Древний ужас

17.09.2015

Наследник «Ужаса Аркхэма», во всём предзошедший своего учителя.

Splatoon

Splatoon

20.09.2015

Шутер «по-ниндендовски» — яркий, затягивающий и для всей семьи.

«Стрела», 3 сезон: когда уже на покой?

«Стрела», 3 сезон: когда уже на покой?

21.09.2015

Третий сезон «Стрелы» слабее первого, но получше второго.

Канал The CW экранизирует «Сотканный мир» Баркера

23.09.2015

Как ни странно, это фэнтези.

МирФ. Октябрь 2015

Мир фантастики №146 (октябрь 2015)

28.09.2015

Марсианский номер!

Удалённая сцена с Тором из «Мстителей: Эры Альтрона»

29.09.2015

Эту сцену ненавидел Джосс Уидон.

Сериал «Чёрное зеркало» возродится на канале Netflix

29.09.2015

Ждём третий сезон в следующем году.

Killing Joke

«Азбука» издаст комикс «The Killing Joke»

29.09.2015

История, как Джокер стал Джокером — и ещё два хороших анонса.

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством

29.09.2015

Ирландская анимация вызывает самые светлые чувства.

Док спасёт мир в короткометражке по «Назад в будущее»

30.09.2015

Кристофер Ллойд снова сыграл свою лучшую роль.

Наконец-то полноценный трейлер новых «Секретных материалов»

30.09.2015

Неужели Курильщик вернулся?

Джордж Мартин опроверг слухи о фильме по «Игре престолов»

01.10.2015

Или журналисты всё переврали, или Мартин темнит.

Спойлеры! Почему не надо их бояться 3

Спойлеры! Почему не надо их бояться

01.10.2015

Кстати, Дарт Вейдер — отец Люка, а Нед Старк умрёт.

Фэнтези Патрика Ротфусса экранизируют

Фэнтези Патрика Ротфусса экранизируют

02.10.2015

Причём сразу и на ТВ, и на большом экране.

Крик. 1 сезон 8

Крик. 1 сезон

03.10.2015

Если бы этот проект не был основан на классике ужасов, к нему было бы меньше претензий.

Neil Tyson

Астроном Нил Тайсон в восторге от «Марсианина»

03.10.2015

«Фильм, где наука — глубоко проработанный персонаж»

«Марсианин»: идеальная экранизация 2

«Марсианин»: идеальная экранизация

11.10.2015

Лучший фильм Ридли Скотта со времён «Гладиатора».

Дополнительная сцена к «Марсианину»

12.10.2015

Как не сойти с ума на Марсе? Ставить опыты!

NYCC 2015: трейлер 2 сезона «Флэша»

12.10.2015

Похоже, Зум — главный злодей сезона, а Флэшей станет несколько.

Skin Trade — новый сериал от Джорджа Мартина

13.10.2015

Это будет нуарный детектив про оборотней.

Комикс: Рунический рояль

13.10.2015

Никто не смеет шутить с гномиками. Никто!

Марк Уотни и диско

Веб-комиксы к выходу «Марсианина»

13.10.2015

Как марсианин дошёл до жизни такой.

Ведьмак 3: Дикая Охота — Каменные сердца

Ведьмак 3: Дикая охота. Каменные сердца

14.10.2015

Сказочное дополнение к лучшей ролевой игре последних лет.

Видеоинтервью: Триша Хелфер

14.10.2015

Очаровательная шпионка сайлонов и Сара Керриган, одна из гик-икон. Когда Тришиа посетила российский Comic Con, одно из первых интервью она дала нам.

Энди Вейр читает лекцию в NASA

Интервью: Энди Вейер

15.10.2015

Автор «Марсианина» рассказывает, почему советские корабли — смертельные ловушки, а российские «Союзы» — нет.

Лоис Буджолд «Союз капитана Форпатрила» 1

Лоис Буджолд «Союз капитана Форпатрила»

15.10.2015

Фанатам серии читать обязательно.

Ник Перумов «Гибель богов 2. Пепел Асгарда»

Ник Перумов «Гибель богов 2. Пепел Асгарда»

15.10.2015

Наконец-то Старый Хрофт стал главным героем!

МирФ 2.0: что это за сайт?

МирФ 2.0: что это за сайт?

15.10.2015

Главное, что надо знать о нашем проекте.

Мария Галина «Автохтоны» 1

Мария Галина «Автохтоны»

15.10.2015

Умный, гармонично выстроенный и, пожалуй, уникальный для современной русскоязычной прозы роман.

Новый трейлер Fallout 4 с живыми актёрами 1

Новый трейлер Fallout 4 с живыми актёрами

15.10.2015

Пусть только посмеют убить собаку!

Человек из стали

Супергерои — опасны!

15.10.2015

Победить злодея — бесценно. А кто заплатит за разрушенные дома?

Фильм Battle Angel Alita поставит Роберт Родригес

16.10.2015

Кэмерон, загруженный «Аватарами», будет только продюсером.

Короткометражка: Fly me to the Moon

16.10.2015

Первыми на луне были… лисы.

Терри Гиллиам поработает на Amazon

16.10.2015

Его первый проект — минисериал на основе фильма «Бандиты во времени».

Комикс «Супермен/Бэтмен. Супердевушка» выйдет на русском

16.10.2015

И немного — на криптонском.

ElfQuest: Сага о лесных всадниках. Книга 1: Изгнание огнём

16.10.2015

Культовый комикс вернулся в Россию.

Багровый пик: красивая готика от Дель Торо 7

Багровый пик: красивая готика от Дель Торо

16.10.2015

В этом фильме бояться надо не призраков.

Рисунки и карты Толкина издали одной книгой

16.10.2015

Каким видел Средиземье его создатель

Джон Скальци «Люди в красном»

Джон Скальци «Люди в красном»

16.10.2015

Остроумнейшая пародия на «Звёздный путь» и штампы космооперы.

Тимоти Зан. Негодяи

Книги по «Звёздным войнам» на русском возвращаются

16.10.2015

Новеллизация Первого эпизода и история одного ограбления.

«Годзилла против Кинг Конга» выйдет в 2020 году

16.10.2015

Студии объявили о создании вселенной гигантских монстров.

Косплей как стиль жизни

Косплей как стиль жизни

17.10.2015

История косплея и его особенности в США, Японии и России.

Создан ховерборд на пропеллерах

17.10.2015

Первые испытания прошли успешно: новинка летает над водой.

«Марсианин»: видеообзор

17.10.2015

Научная фантастика убедительная, захватывающая, красивая и весёлая.

10 лучших НФ-книг по мнению Энн Леки

17.10.2015

В топе есть Стругацкие и Лем!

Короткометражка: NO-A

17.10.2015

Грустный мультбоевик про то, как верный робот спасает хозяйку.

Как игровые автоматы помогли гикам

Как игровые автоматы помогли гикам

17.10.2015

Почему игровые автоматы были важны для становления игровой субкультуры.

Логотип Telegram

Telegram МирФа — зачем он нужен?

17.10.2015

Здравствуйте, я Кот-редактор, и сейчас я расскажу вам, для чего мы завели канал МирФ в месседжере Telegram.

Энн Лэки. Слуги правосудия

Энн Лэки. Слуги правосудия

17.10.2015

Урожай наград, который писательница Энн Леки получила за свой дебютный роман, впечатляет. Почему же всем так приглянулась эта небольшая по объёму книга?

Звёздные войны. Пробуждение силы

Новый трейлер «Пробуждения Силы». Скоро?

17.10.2015

Говорят, что в понедельник.

Комикс: Бан за спойлеры

17.10.2015

Заткните кто-нибудь пророка!

Доминион. 1 сезон

Сериалы SyFy «Вызов» и «Доминион» закрыты

18.10.2015

Причина, как всегда, в рейтингах.

Action Movie Kid — Volume 02

18.10.2015

Второе видео про мальчика, чей папа — мастер по спецэффектам.

Косплей Нью-Йоркского «Комик-Кона»

Косплей Нью-Йоркского «Комик-Кона»

18.10.2015

И это очень круто!

Микроигры: ничего лишнего

Микроигры: ничего лишнего

18.10.2015

Долой огромные коробки! Оказывается, чтобы сыграть сотню партий, хватит и дюжины карт. Ведь так мало нужно для совершенства.

Доисторические животные, которых не было 3

Доисторические животные, которых не было

18.10.2015

Забавные ошибки палеонтологов.

Джон Карпентер засудил Люка Бессона за плагиат

18.10.2015

«Напролом» признан копией «Побега из Нью-Йорка», и его создатели должны Карпентеру денег.

Короткометражка: Dark Noir

18.10.2015

Мистическая история в духе «Константина»

Звёздные войны. Пробуждение Силы

Постер и три отрывка «Пробуждения силы»

18.10.2015

Отрывки из трейлеров. Да, из трейлеров.

Док и Марти обсуждают 2015 год в рекламе Toyota

19.10.2015

Марти простил вас.

Мастер-класс: Искусство недосказанного или югэн 2

Мастер-класс: Искусство недосказанного или югэн

19.10.2015

Почему искусство тонкого намёка оказалось забыто, а читатель требует от автора описывать каждую заклёпку?

Режиссёр «Аладдина» подтвердил фанатскую теорию

19.10.2015

Да, это был Джинни!

Бессон рассказал о спецэффектах «Валериана»

19.10.2015

Мастера по спецэффектам обещают, что будет круто.

red son

Супермен: Красный Сын

19.10.2015

Марк Миллар представил, что Товарищ из Стали вырос в СССР.

Жанры: ретросинтвейв

19.10.2015

Прослеживаем становление жанра, за которым, возможно, будущее электронной музыки.

Salt Lake Comic Con 2015 1

Salt Lake Comic Con 2015

19.10.2015

Комик-кон в городе, известном большинству по зимней Олимпиаде 2002 года, тоже может удивить.

Трейлер «Звёздные войны: Пробуждение силы»

20.10.2015

Можете поплакать. Это нормально.

Ещё один ролик к «Секретным материалам»

20.10.2015

Что они сделали с плакатом Малдера?!

«Бэтмен против Супермена» в 1949 году

20.10.2015

Пародия от сайта Vulture.