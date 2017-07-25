Ни одна хорошая история не может обойтись без них двоих. Они могут ссориться и дуться, бросать друг другу в лицо самые страшные обвинения, они могут расстаться навек — но непременно встретятся вновь, ведь они скучают друг по другу и не могут жить друг без друга. Встречайте наших героев, без которых почти вся фантастика была бы всего лишь скучной историей без начала и конца!