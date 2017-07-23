На фестивале Комик Кон в Сан-Диего на панели Warner Bros. и DC Films анонсировали целый ряд новых фильмов по Киновселенной DC. Похоже, у студии грандиозные планы — нас ждёт как минимум 8 новых проектов.

Мы уже рассказывали, что студия работает над сольной лентой про Шазама — её премьера назначена на 2019 год. В режиссёрском кресле — Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Сообщается, что к съёмкам приступят уже в январе следующего года.

В начале 2018 года также приступят к съёмкам «Бэтгёрл», над которой трудится постановщик Джосс Уидон («Мстители», «Лига Справедливости»). В разговоре с изданием IGN глава DC Films Джефф Джонс рассказал о том, что с помощью «Бэтгёрл» студия планирует «по-новому взглянуть на вселенную Бэтмена»:

Бэтмен — это нечто большее, чем сам Бэтмен. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы последний раз исследовали его вселенную. Сейчас мы работаем над «Бэтгёрл» вместе с Джоссом Уидоном, и мы с нетерпением ждём, когда начнём снимать фильм в начале следующего года. Это будет мощный старт. Мы хотим по-новому взглянуть на вселенную Бэтмена. Глава DC Films Джефф Джонс

Кроме фильмов «Шазам!» и «Бэтгёрл» студия анонсировала сиквелы «Отряда самоубийц» и «Чудо-женщины». Эти ленты неплохо себя показали в прокате, и их продолжение — лишь вопрос времени. Тем более, слухи об этом ходили уже давно, а «Чудо-женщину 2» так и вовсе анонсировали до премьеры первой части. Её сценарием занимается Джосс Уидон.

Было и несколько неожиданных проектов. Например, стало известно название сольного фильма о Флэше — теперь называется он «Флэшпоинт» (Flashpoint), что отсылает к одноимённому событию из комиксов. Сюжет арки рассказывал о том, как Барри Аллен изменил прошлое и спас свою мать, что привело к значительным изменениям во всём мире! Эту историю уже однажды переносили на экран — в полнометражном мультфильме 2013 года «Парадокс Флэшпоинта» (Justice League: The Flashpoint Paradox).

Также студия анонсировала фильмы про разные команды супергероев: «Корпус Зелёных фонарей» и «Тёмную Лигу справедливости». Никаких подробностей о них пока нет.

Кроме того, в разработке находится сольный фильм про Бэтмена. Бен Аффлек, исполнитель главной роли, опроверг недавние слухи, что его якобы хотят заменить другим актёром или вывести Бэтмена из сюжета.

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