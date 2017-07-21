Comic Con 2017: Доктор Дум, «Тетрадь смерти», «Тихоокеанский рубеж 2» и другие анонсы

20 июля в Сан Диего стартовал крупнейший и главный фестиваль массовой культуры Комик Кон. Актёры, авторы, писатели, художники и компании со всего мира встречаются с своими поклонниками и рассказывают о новых анонсах. В первый день появилось несколько важных и интересных анонсов, которые мы собрали в одной теме.

Фильмы, сериалы и комиксы DC

В этом разделе мы собрали как новости по Киновселенной DC, так и пару анонсов по комиксам, которые выходят под крылом этого издательства.

«Шазам»

Фильм про Шазама станет следующей лентой по комиксам DC, за которую возьмётся студия Warner Bros. Премьера ориентировочно назначена на 2019 год. В режиссёрском кресле — Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Сообщается, что к съёмкам приступят уже в январе следующего года. А вот будет ли участвовать Дуэйн Джонсон, которому прочили роль Чёрного Адама, пока неизвестно. Впрочем, есть слух, что Чёрный Адам станет противником Супермена во второй части «Человека из Стали».

Шазам — это мальчик Билли Бэтсон, который узнал волшебное слово «Шазам» и получил возможность превращаться в супергероя. На английском языке это слово сформировано от имён древних мифологических героев, которые дают свои силы Шазаму: мудрость Соломона (S), сила Геракла (H), выносливость Атласа (A), сила Зевса (Z), храбрость Ахиллеса (A) и скорость Меркурия (M).

«Криптон»

Канал Syfy показал новый тизер сериала «Криптон», который рассказывает о семье Супермена. Действие шоу разворачивается за много лет до гибели планеты, а в центре сюжета будет конфликт нескольких влиятельных семей Криптона, в том числе и Эла. Куратором сериала выступил Дэвид Гойер, написавший сценарий к «Человеку из стали» и «Бэтмену против Супермена».

Сериал выходит в 2018 году.

«Лига выдающихся джентльменов»

Алан Мур возьми и анонсируй четвёртый том графического романа «Лига выдающихся джентльменов». В него войдут шесть новых выпусков комиксов, которые завершат всю сюжетную линию. Работать над ними Мур будет вместе с художников Кевином О’Нилом, который иллюстрировал прошлые тома комикса.

Это совершенно точно финал истории. Мы отлично провели время, [работая над комиксом]. Ещё никогда я не видел Алана более счастливым. Художник Кевин О’Нил в разговоре с Telegraph

Завершающий том получит название «Буря» (The Tempest) и стартует в следующем июне. В прошлом комикс издавало издательство America’s Best Comics, импринт DC. Пока не сообщается, какое именно издательство возьмётся за издание нового тома. Но сомневаться не приходится — этим будут заведовать в DC.

Читайте также «Лига выдающихся джентльменов»: обзор 1 тома Главный стимпанковский комикс от великого Алана Мура наконец-то вышел на русском.

«Лечебница Аркхем»

Автор комиксов Грант Моррисон неожиданно анонсировал вторую часть знаменитого и мрачного комикса про Бэтмена «Лечебница Аркхем».

Оригинал, вышедший в 1989 году и мгновенно ставший хитом продаж, был известен по фантасмагоричному сюжету и сюрреалистичным иллюстрациям. Оно и не удивительно, ведь рисовал комикс Дэйв Маккин, приложивший руку к «Песочному человеку» Геймана.

Продолжение расскажет о новом Бэтмене — повзрослевшем Дэмиене Уэйне. Рисовать новый комикс будет другой художник — Крис Бернхэм. Всего в новой истории будет 122 страницы.

Увы, пока никаких подробностей и первых кадров нет.

Фильмы и сериалы Marvel

Marvel не остались в стороне и представили на фестивале несколько своих проектов. В их числе — и пара крайне любопытных новинок.

«Защитники»

В новом трейлере «Защитников» появился сам Стэн Ли! Мистер Камео рассказал о нелёгкой судьбе супергероев, которые «несмотря ни на что, всё ещё остаются людьми».

А ещё в кадре можно увидеть Карателя. Покажут ли нам его в самом сериале, пока неизвестно.

Премьера назначена на 18 августа.

«Нелюди»

У «Нелюдей» вышел второй трейлер, в котором Иван Реон (Рамси из «Игры престолов») в роли Максимуса снова покоряет своей злодейской харизмой.

Первые две серии сперва покажут в кинотеатрах IMAX, а потом по каналу ABC. Шоу расскажет о народе Нелюдей из комиксов Marvel, которые скрываются от людских глаз в городе на Луне. В центре сюжета — история семьи Чёрного грома, короля Нелюдей. Его голос способен уничтожить всё вокруг, потому он практически всегда молчит.

Премьера уже 1 сентября.

«Беглецы»

«Беглецы» — ещё один сериал по мотивам комиксов Marvel. Первоисточник рассказывал о команде подростков со сверхспособностями, которые объединили свои силы в борьбе с родителями-суперзлодеями.

Шоу выйдет на сервисе Hulu 21 ноября. Всего в первом сезоне зрителей ждёт 13 серий.

Фильм про Доктора Дума

Один из самых неожиданных анонсов выставки. Шоураннер Ной Хоули, подаривший нам сериалы «Легион» и «Фарго», рассказал, что работает над фильмом для студии Fox. И не про кого-то, а про самого Доктора Дума, главного антагониста Фантастической четвёрки. Видимо, руководство окончательно решило попрощаться с командой супергероев и переключиться на суперзлодея.

Правда, никаких прочих подробностей о фильме не сообщается. Неизвестно даже, будет ли это перезапуск провальной «Фантастической четвёрки» 2015 года.

Почитайте, каким вышел его последний проект «Легион»: психоделическая экранизация комиксов Cериал постоянно заставляет сомневаться: реально ли происходящее? И кто сказал, что мир снов не реален?

Фильм про Гамбита

Оказывается, фильм про Гамбита от Fox с Ченнингом Тейтумом в главной роли всё ещё в работе! Об этом рассказал сам актёр на фестивале.

Мы работает над ним прямо сейчас.

По словам Тейтума, им повезло, что фильм решили перенести несколько раз, поскольку это позволило найти «подходящую парадигму» для ленты. Вероятнее всего, речь идёт о нестандартном подходе к супергероике в фильмах Fox в лице недавнего «Дэдпула» или «Логана».

Сейчас у фильма по-прежнему нет режиссёра, но актёр настроен очень оптимистично. По всей видимости, лента выйдет не раньше 2019.

Проекты Netflix

В эту категорию мы отнесли несколько новинок (кроме «Защитников») от онлайн-кинотеатра.

«Яркость»

Новый фильм от Дэвида Эйра («Ярость», «Отряд самоубийц»), в котором показывается современный мир с эльфами, орками и магией. В главных ролях — Уилл Смит и Джоэл Эдгертон (под гримом орка). Им предстоит расследовать серию преступлений, в которых замешан магический артефакт. Пока что это немного напоминает комикс Fables и вселенную Shadowrun (без киберпанк-составляющей).

Это один из самых дорогих фильмов Netflix, его бюджет — $90 млн. Премьера состоится 22 декабря.

«Легенда о Вольтроне»

На фестивале показали трейлер третьего сезона мультсериала, который выйдет уже 4 августа. Во втором сезоне пилотам Вольтрона удалось одолеть Заркона, но теперь им предстоит бросить вызов принцу Лотору.

В этом сезоне выйдет всего 7 эпизодов. А 4 сезон покажут уже в этом октябре. Ещё не поздно наверстать пропущенные серии, они того стоят!

«Тетрадь смерти»

Новая адаптация культового аниме-сериала и манги разжилась новым отрывком, в котором показали встречу Лайта и Рюка. Смотреть новую экранизацию стоит хотя бы ради Уиллема Дефо, который воплотил Бога Смерти.

Тихоокеанский рубеж 2

Второй фильм Гильермо Дель Торо о драках гигантских роботов с гигантскими монстрами обзавёлся первым официальным тизером.

Компанию Ринко Кикути составит звезда «Звёздных войн» Джон Бойега, который сыграет сына генерала Пентекоста. А вот Чарли Ханнем в продолжении сняться не смог.

Фильм выйдет в западный прокат в День Защитника отечества — 23 февраля 2018 года.

Американская история ужасов

Канал FX объявил, что седьмой сезон этого сериала-антологии будет называться «Культ». Создатели опубликовали вот такой тизер, где показан, видимо, культ злых клоунов.

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