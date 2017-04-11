Reddit — воистину бездонная кладезь всевозможных слухов и сенсаций. 9 апреля анонимный пользователь оставил загадочный пост, в котором рассказал подробности о сиквеле фильма Warner Bros. «Человек из стали». Мы и сами не знаем, стоит ли этому верить.

Я ничего не скажу о том, откуда я это узнал. Иначе меня уволят.

Во-первых, главным злодеем фильма «Человек из стали 2» станет Чёрный Адам. Поначалу они хотели лишь уделить ему немного внимания, но позже эту идею развили. Теперь Адам станет главным антагонистом, поскольку WB не уверены в черновиках сценария «Шазама». Они считают, что Дуэйн Джонсон заслуживает более крупного проекта (возможно, это связано с его гонораром).

Во-вторых, Warner Bros. ведут переговоры с режиссёром Мэттью Воном. Правда, при этом они беседуют и с другими кандидатами, но, возможно, лишь затем, чтобы надавить на агента Вона.

И последнее: плохие новости. «Шазам» отправлен в долгий ящик. Warner Bros. не заинтересованы в нём, их внимание сосредоточено на Чёрном Адаме. Несмотря на это, есть вероятность, что Билли Бэтсон появится в сиквеле. Но я не знаю, насколько она высока.