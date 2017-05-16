Режиссёр и продюсер Зак Снайдер официально анонсировал вторую часть «Чудо-женщины». Его слова передаёт издание SlashFilm.

Снайдер рассказал об этом на пресс-конференции в Шанхае. Планируется, что съёмками продолжения займётся Пэтти Дженкинс, режиссёр первой части. Правда, вряд ли мы увидим фильм раньше 2019-2020 года. Кроме того, продюсер киновселенной DC Дебора Снайдер заявила, что ещё раньше на экраны выйдет «Бэтгёрл» Джосса Уидона.

Разумеется, окончательное решение зависит от финальных сборов премьеры. Аналитики предсказывают от 65 до 100 миллионов долларов за первый уик-энд, а общие сборы — около полумиллиарда. Однако если картина не оправдает ожиданий студии, то никакого сиквела мы не увидим, а Чудо-женщина будет появляться только в командных фильмах типа «Лиги Справедливости».

Убедиться самим можно будет уже совсем скоро — фильм выходит 1 июня.