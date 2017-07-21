Издание The Hollywood Reporter сообщает удивительные известия. Студия Warner Bros. планирует заменить актёра Бена Аффлека на роли Бэтмена, и фильм «Лига справедливости» может стать последним с его участием.

THR приводит череду событий, которые предшествовали этим слухам. Сперва Бен Аффлек отказался от поста режиссёра «Бэтмена», затем поползли слухи о том, что актёр откажется и от роли. В конце-концов режиссёр Мэтт Ривз («Планета обезьян: Война»), которого назначили снимать «Бэтмена», сообщил, что он отказался от старого сценария Бена Аффлека и в фильме будет использоваться другой сюжет.

По данным издания, Warner Bros. объяснят замену актёра каким-то сюжетным поворотом в фильмах. В числе причин, источник называет в том числе и возраст актёра. Всё дело в том, что Мэтт Ривз и студия планируют трилогию фильмов о Тёмном рыцаре, и к моменту окончания трилогии Аффлеку будет 54-55 лет. В студии считают, что актёр не сохранит свою физическую форму так же хорошо, как это удаётся, например, Тому Крузу.

По мнению THR, руководство студии может пойти по пути мультсериала «Бэтмен будущего», где Брюс Уэйн отходит от своих дел, а Бэтменом становится другой актёр.

Портал Business Insider связался с представителями WB:

Бен — наш Бэтмен. Мы любим его Бэтмена. Мы будем его удерживать так долго, как сможем. Продюсер Тоби Эммерих

Напомним, что следующим фильмом Киновселенной DC станет «Шазам», который ориентировочно выйдет в 2019 году. Снимает его Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет»).

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