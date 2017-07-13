О грядущем сольнике Бэтмена известно не так много — только имя режиссёра, исполнителя главной роли и немного подробностей. Ничего удивительного, ведь в последние месяцы Мэтт Ривз был занят «Планетой обезьян: Война», которая вышла на экраны 13 июля. И вот появились новые подробности — режиссёр в интервью MTV рассказал, что он отказался от сценария Бэна Аффлека и Джеффа Джонса. Похоже, что сольник Бэтмена будет создаваться с нуля.

Это новая история, мы начнём с чистого листа Режиссер Мэтт Ривз

Участие Дефстроука в фильме находится под вопросом. Не исключено, что на экранах вновь появится Джокер. Возможно, ситуацию прояснит ближайший Комик-Кон в Сан-Диего, где состоится панель «Лиги Справедливости». Он пройдет с 20 по 23 июля.

Новая лента про Бэтмена должна выйти в 2019 году.

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