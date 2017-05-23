Зак Снайдер покинул пост режиссёра «Лиги справедливости» из-за суицида дочери. Теперь фильм закончит постановщик «Мстителей» Джосс Уидон. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

20-летняя Отомн Снайдер (Autumn Snyder) покончила с собой ещё в марте. Её смерть оставалась тайной для узкого семейного круга. Зак Снайдер взял двухнедельный перерыв, чтобы пережить трагедию вместе с семьёй. После этого он сообщил студии, что больше не может работать над фильмом.

Мне казалось, что это станет для меня настоящим очищением, после чего я смогу вернуться к съёмкам. Мне нужно было просто похоронить себя и увидеть, пройду ли я через это. У этой работы очень высокие требования, она всепоглощающая. И в последние два месяца я пришёл к выводу… Я покину пост режиссёра и побуду со своей семьёй, со своими детьми, которые нуждаются во мне. Им тяжело. Мне тяжело. Режиссёр Зак Снайдер

Сперва в студии планировали сдвинуть дату премьеры «Лиги справедливости», но Снайдер был против. В Warner Bros. решили передать пост режиссёра Джоссу Уидону («Мстители»). Он займётся съёмками дополнительных сцен и завершит финальный монтаж ленты.

Влияние Уидона будет минимальным, стиль и тон картины всё равно задаёт Зак. Президент Warner Bros. Тоби Эммерих

Отомн Снайдер — дочь Зака Снайдера от первого брака. С новой женой режиссёр растил её и ещё семерых детей, в том числе и приёмных.

Джосс Уидон был занят подготовкой к съёмкам своего первого фильма DC «Бэтгёрл», и поэтому стал главным кандидатом на пост режиссёра «Лиги справедливости».

В российский прокат «Лига справедливости» выходит 16 ноября.