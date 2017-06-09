В мае Зак Снайдер сообщил, что покидает пост режиссёра «Лиги cправедливости» из-за суицида дочери. Ему было тяжело вернуться к работе, поэтому руководство Warner Bros. предложило её закончить Джоссу Уидону («Мстители», «Светлячок»), который работает со студией над «Бэтгёрл». Тогда боссы заявили, что Уидон проведёт лишь некоторые досъёмки, а видение картины останется полностью «снайдеровским».

Теперь неназванный источник портала Batman on Film сообщает, что Джосс Уидон якобы переснимет значительную часть фильма и съёмочный процесс может растянуться до августа. Портал уверяет, что для работы вновь привлекут весь супергеройский актёрский состав.

Заметка заканчивается весьма оптимистично. Автор уверен, что «Лига справедливости» только выиграет от подобных пересъёмок, ничего страшного в этом нет. Пересъёмки и досъёмки случаются при производстве многих фильмов. Иногда это идёт ленте на пользу (как в случае с фильмом «Изгой-один»), а иногда не очень (как с «Отрядом самоубийц»).

Впрочем, ресурс выглядит не слишком авторитетным. Вполне вероятно, что это лишь выдумка автора.