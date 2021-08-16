Дженсен Эклс получил роль Солдатика в «Пацанах» случайно

Эрик Крипке в одном из интервью рассказал, что изначально не планировал брать Дженсена Эклса на роль Солдатика в третьего сезоне «Пацанов».

По его словам, этого персонажа должен был сыграть актер постарше, но с поиском возникли трудности.

Большинство парней, которых мы рассматривали на эту роль, были намного старше Дженсена. Потому что это герой Второй мировой войны. Но иногда случаются забавные вещи. Дженсен позвонил мне, мы просто болтали, и я рассказал ему про Солдатика и головную боль с поиском актера на эту роль.

После этого шоураннер отправил Дженсену сценарий, и актер сразу же загорелся идеей сыграть Солдатика.

Меньше чем за неделю его утвердили на эту роль. Он позвонил мне в тот же день, как получил сценарий. И это одна из главных причин, почему мы его взяли.

Скорее всего, третий сезон «Пацанов» выйдет в 2022 году — большая часть съемок уже завершена. Также, по слухам, сериал уже продлили на четвертый сезон.