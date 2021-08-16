    3
    Новости

    Дженсен Эклс получил роль Солдатика в «Пацанах» случайно

    16 августа 2021
    16.08.2021
    870
    0 минут на чтение
    Дженсен Эклс получил роль Солдатика в «Пацанах» случайно

    Эрик Крипке в одном из интервью рассказал, что изначально не планировал брать Дженсена Эклса на роль Солдатика в третьего сезоне «Пацанов».

    По его словам, этого персонажа должен был сыграть актер постарше, но с поиском возникли трудности.

    Большинство парней, которых мы рассматривали на эту роль, были намного старше Дженсена. Потому что это герой Второй мировой войны. Но иногда случаются забавные вещи. Дженсен позвонил мне, мы просто болтали, и я рассказал ему про Солдатика и головную боль с поиском актера на эту роль.

    После этого шоураннер отправил Дженсену сценарий, и актер сразу же загорелся идеей сыграть Солдатика.

    Меньше чем за неделю его утвердили на эту роль. Он позвонил мне в тот же день, как получил сценарий. И это одна из главных причин, почему мы его взяли.

    Скорее всего, третий сезон «Пацанов» выйдет в 2022 году — большая часть съемок уже завершена. Также, по слухам, сериал уже продлили на четвертый сезон.

    Читайте также

    Знакомьтесь, Солдатик — один из героев третьего сезона «Пацанов»

    Знакомьтесь, Солдатик — один из героев третьего сезона «Пацанов»

     Кот-император |  08.06.2021

    Дженсен Эклс вновь работает с Эриком Крипке.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео 18
    0
    4439
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео

    От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.

    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в азиатском антураже
    0
    5346
    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в восточном антураже

    В этом отрывке мы знакомимся с капитаном Рахом э’Торином и его воинами-изгнанниками, которые вынуждены сражаться в чужой войне.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    0
    66124
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    Мифологическое фэнтези на основе европейских саг, в котором обязательный Герой заменён Героиней.

    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»
    0
    67032
    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»

    Это постапокалиптическая история рассказывает об операции по захвату гоблинов. Учёным удаётся развязать язык этим тварям, и вскоре они раскрывают немало интересного своём племени.

    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные догадки палеонтологов 11
    0
    117844
    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные теории палеонтологов

    Палеонтологам часто приходится строить версии наугад. Порой из этого рождаются безумные теории — которые могут быть бредом или гениальной догадкой.

    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона» 15
    0
    126838
    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»

    К премьере четвёртой и последней картины объясняем, что такое эти «ребилды» и что сейчас происходит с Синдзи, Рэй и Аской.

    Читаем книгу: Джим Батчер «Летний рыцарь». Новое приключение Гарри Дрездена
    0
    175669
    Читаем книгу: Джим Батчер «Летний рыцарь». Новое приключение Гарри Дрездена

    Чародею предстоит остановить зарождающийся конфликт Летнего и Зимнего двора.

    «Я снимаю кино для ребёнка в каждом из нас». Блиц-интервью с создателями фильма «Главный герой». 1
    0
    183170
    «Я снимаю кино для ребёнка в каждом из нас». Блиц-интервью с создателями фильма «Главный герой».

    Райан Рейнольдс рассказывает о силе эмоций, Джоди Комер — о самовыражении, а режиссёр Шон Леви — о внутреннем ребёнке. 

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить