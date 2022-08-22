Джордж Мартин: «Игру престолов» можно было закончить на 13 сезоне

Джордж Мартин в интервью The Wall Street Journal еще раз подчеркнул, что настаивал на том, чтобы «Игру престолов» не заканчивали на восьмом сезоне.

По мнению писателя, сериал можно было закончить как минимум на десятом сезоне, а как максимум — на двенадцатом или тринадцатом.

Однако шоураннеры не прислушались к Джорджу Мартину, поскольку ближе к финалу он больше не участвовал в производстве «Игре престолов».

Тем не менее автор «Песни льда и пламени» заверил, что в работе над «Домом дракона» у него было больше контроля.