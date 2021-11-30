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    Новости

    Джордж Мартин «умолял» HBO сделать 10 сезонов «Игры престолов»

    30 ноября 2021
    30.11.2021
    454
    0 минут на чтение
    Джордж Мартин «умолял» HBO сделать 10 сезонов «Игры престолов»

    Джордж Мартин в интервью для книги Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers согласился, что восьмой сезон «Игры престолов» оказался чересчур скомканным.

    И, как оказалось, писатель «умолял» HBO сделать 10 сезонов по 10 эпизодов — материала для этого хватило бы, а история стала бы только увлекательнее.

    Кроме того, после пятого сезона Джордж начал переживать, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отклонились от заданного курса с точки зрения построения сюжета.

    Я бы хотел, чтобы в сериале было 10 сезонов. Я думаю, что так у нас было бы больше времени в последних сезонах, чтобы закончить сериал. Но, может, я так говорю, потому что все еще пытаюсь закончить историю в своих книгах.

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