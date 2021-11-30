Джордж Мартин «умолял» HBO сделать 10 сезонов «Игры престолов»

Джордж Мартин в интервью для книги Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers согласился, что восьмой сезон «Игры престолов» оказался чересчур скомканным.

И, как оказалось, писатель «умолял» HBO сделать 10 сезонов по 10 эпизодов — материала для этого хватило бы, а история стала бы только увлекательнее.

Кроме того, после пятого сезона Джордж начал переживать, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отклонились от заданного курса с точки зрения построения сюжета.