Джордж Мартин «умолял» HBO сделать 10 сезонов «Игры престолов»

Джордж Мартин в интервью для книги Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers согласился, что восьмой сезон «Игры престолов» оказался чересчур скомканным.
И, как оказалось, писатель «умолял» HBO сделать 10 сезонов по 10 эпизодов — материала для этого хватило бы, а история стала бы только увлекательнее.
Кроме того, после пятого сезона Джордж начал переживать, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отклонились от заданного курса с точки зрения построения сюжета.
Я бы хотел, чтобы в сериале было 10 сезонов. Я думаю, что так у нас было бы больше времени в последних сезонах, чтобы закончить сериал. Но, может, я так говорю, потому что все еще пытаюсь закончить историю в своих книгах.
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