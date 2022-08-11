«Спросите шоураннеров» — Джордж Мартин о том, почему он не работал над финалом «Игры престолов»

Джордж Мартин в интервью The New York Times рассказал, что вообще не принимал участие в работе над последними сезонами «Игры престолов».
По его словам, от сезона к сезону его роль в производстве сериала была все меньше и меньше.
К моменту работы над пятым и шестым сезонами, и тем более над седьмым и восьмым, я вообще не принимал участия. Не знаю, почему так. Спросите Дэна и Дэвида (шоураннеров сериала — прим. редакции).
Прежде писатель говорил, что отстранился от проекта, чтобы посвятить себя «Ветрам зимы», которые от него уже давно ждут фанаты.
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