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    Новости

    «Надеюсь, ковид не убьёт меня»: Джордж Мартин о болезни, книгах и «Доме Дракона»

    17 августа 2022
    17.08.2022
    651
    1 минута на чтение
    Джордж Мартин: «Надеюсь, ковид не убьёт меня»

    Писатель Джордж Мартин и шоураннер Райан Кондал дали большое интервью изданию Vanity Fair, приуроченное к скорой премьере «Дома Дракона». Встреча с журналистом прошла аккурат после того, как Мартин переболел ковидом — болезнь протекала без осложнений. Выбрали из их разговора главное, включая слова писателя про завершение саги.

    • Прежде всего, Мартин рассказал, что за время пандемии значительно продвинулся в написании «Ветров Зимы». Но теперь он отказывается предсказывать, когда закончит роман. «Всякий раз, когда я это делаю, я не укладываюсь в срок, а потом все сходят с ума. Книга будет закончена, когда будет закончена».
    • Писатель также пожаловался на поклонников, которые начали рассуждать в соцсетях о том, что будет, если Мартин не переживёт коронавирус. «Мне такие разговоры не нравятся. Я не чувствую близость смерти».
    • Мартин пригласил Кондала в проект ещё в сентябре 2018-го. Сериал начали разрабатывать уже тогда, но потом началась пандемия и ввели ограничения.
    • Команда очень довольна сценой «наследника на день», её сравнивают по эмоциональности с Красной Свадьбой. В сериале её сделали более жестокой, чем в книге.
    • В сериале драконы — это часть обыденности. В одном из первых кадров зритель увидит пролёт всадницы над Королевской гаванью. И среди толпы людей почти никто не поднимет голову — потому что драконы стали привычными.
    • Железный трон в сериале изобразят ближе к книгам. При этом писатель считает, что шоураннеры «Игры престолов» хоть и изменили облик трона, всё равно сделали культовую вещь. Символ в духе светового меча из «Звёздных войн».
    Джордж Мартин: «Надеюсь, ковид не убьёт меня» 1
    • По словам Мартина, власть Таргариенов во многом зиждется на их знании истории. Многие правители из династии были увлечены пророчеством о конце света (в том числе благодаря видениям Дейнис Сновидицы). Таргариены пережили катаклизм Рок Валирии. Многие Таргариены живут так, будто конец света наступит при их жизни — это позволяет им всегда быть готовыми к опасности.
    • При этом писатель добавляет, что подробнее об известных пророчествах, которые фигурировали в «Игре престолов», речь пойдёт в «Ветрах Зимы» и «Грёзах о весне».

     

    Сериал начнёт выходить 21 августа на HBO, а 22 августа его можно будет посмотреть на«Амедиатеке».

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