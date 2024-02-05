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    Сериал «Эхо» стал самым дешевым шоу в киновселенной Marvel

    5 февраля 2024
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    05.02.2024
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    «Эхо» стала самым дешевым сериалом Marvel

    По данным издания Forbes, бюджет «Эхо» (спин-офф «Соколиного глаза») составил всего 40 миллионов долларов. Теперь это самый дешевый сериал в киновселенной Marvel.

    Для сравнения, «Секретное вторжение» стоило монструозные 225 миллионов, а «Женщины-Халк» — 212 миллионов.

    Когда Disney только анонсировала сериалы в киновселенной Marvel, компания планировала тратить около 25 миллионов долларов на каждый эпизод. В результате чего в бюджет одного проекта закладывали как минимум 150 миллионов. Столько стоили, например, второй сезон «Локи » и «Лунный рыцарь».

    Сериал «Эхо» по стоимости производства оказался ближе всего к первому сезону «Сорвиголовы» от Netflix, в который вложили от 42 до 56 миллионов долларов (точная сумма неизвестна).

    Но важно понимать, что бюджет «Эхо» разделили на пять эпизодов, а бюджет «Сорвиголовы» — на тринадцать серий.

    Фанаты встретили шоу прохладно, на сайте Metacritic его пользовательский рейтинг составляет 5,4 балла. Тем не менее это не помешало сериалу хорошо показать себя на Disney+ и Hulu.

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