Сериал «Эхо» стал самым дешевым шоу в киновселенной Marvel

По данным издания Forbes, бюджет «Эхо» (спин-офф «Соколиного глаза») составил всего 40 миллионов долларов. Теперь это самый дешевый сериал в киновселенной Marvel.

Для сравнения, «Секретное вторжение» стоило монструозные 225 миллионов, а «Женщины-Халк» — 212 миллионов.

Когда Disney только анонсировала сериалы в киновселенной Marvel, компания планировала тратить около 25 миллионов долларов на каждый эпизод. В результате чего в бюджет одного проекта закладывали как минимум 150 миллионов. Столько стоили, например, второй сезон «Локи » и «Лунный рыцарь».

Сериал «Эхо» по стоимости производства оказался ближе всего к первому сезону «Сорвиголовы» от Netflix, в который вложили от 42 до 56 миллионов долларов (точная сумма неизвестна).

Но важно понимать, что бюджет «Эхо» разделили на пять эпизодов, а бюджет «Сорвиголовы» — на тринадцать серий.

Фанаты встретили шоу прохладно, на сайте Metacritic его пользовательский рейтинг составляет 5,4 балла. Тем не менее это не помешало сериалу хорошо показать себя на Disney+ и Hulu.